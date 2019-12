Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8e565ccb-3d74-4613-89aa-9adac25aad93","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"elet","description":"A legtöbb telefonáló 45-60 év közötti és 60 év feletti, de fiatalabbak, akár iskolások is kérnek segítséget. ","shortLead":"A legtöbb telefonáló 45-60 év közötti és 60 év feletti, de fiatalabbak, akár iskolások is kérnek segítséget. ","id":"20191224_Iden_170_ezren_hivtak_a_telefonos_lelkisegelyszolgalatot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8e565ccb-3d74-4613-89aa-9adac25aad93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24c844e5-b52b-467e-8142-3a746bd4af9b","keywords":null,"link":"/elet/20191224_Iden_170_ezren_hivtak_a_telefonos_lelkisegelyszolgalatot","timestamp":"2019. december. 24. 12:54","title":"Idén 170 ezren hívták a telefonos lelkisegély-szolgálatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"098b2f7a-fa42-4fd5-b7e2-f3547349d266","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A sárgászöld trutymó eltávolítása napokig tarthat. Az anyag egy helyi cégtől juthatott a sztrádáig.","shortLead":"A sárgászöld trutymó eltávolítása napokig tarthat. Az anyag egy helyi cégtől juthatott a sztrádáig.","id":"20191223_rakkelto_anyag_autopalya_detroit_krom_mereg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=098b2f7a-fa42-4fd5-b7e2-f3547349d266&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd2d1107-77b7-409b-b738-0bde75e482fd","keywords":null,"link":"/tudomany/20191223_rakkelto_anyag_autopalya_detroit_krom_mereg","timestamp":"2019. december. 23. 19:15","title":"Rákkeltő anyag folyt ki egy autópályára Amerikában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a245619f-2f4d-4c22-ba83-ffc57c35f24f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az erős szél a budai Várnegyedben is gondokat okoz. A Pénzügyminisztériumnál eldőlt az állványzat, nagy szerencse, hogy senki nem járt ott.","shortLead":"Az erős szél a budai Várnegyedben is gondokat okoz. A Pénzügyminisztériumnál eldőlt az állványzat, nagy szerencse...","id":"20191223_femlap_jarda_varnegyed_penzugyminiszterium","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a245619f-2f4d-4c22-ba83-ffc57c35f24f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a5ab88c-9133-4c1a-9b03-903182a6d2cf","keywords":null,"link":"/itthon/20191223_femlap_jarda_varnegyed_penzugyminiszterium","timestamp":"2019. december. 23. 18:51","title":"Fémlapok estek a járdára a Pénzügyminisztérium állványzatáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43c1ea9e-dfc5-4583-9f87-bd142ccb1444","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nem elégedett a kormányzó munkájával Zelenszkij, szerinte nem tud konkrét eredményeket felmutatni.","shortLead":"Nem elégedett a kormányzó munkájával Zelenszkij, szerinte nem tud konkrét eredményeket felmutatni.","id":"20191224_Az_ukran_elnok_meneszti_a_karpataljai_kormanyzot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=43c1ea9e-dfc5-4583-9f87-bd142ccb1444&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb2ed978-19ba-4e23-86fa-3888593aece5","keywords":null,"link":"/vilag/20191224_Az_ukran_elnok_meneszti_a_karpataljai_kormanyzot","timestamp":"2019. december. 24. 18:50","title":"Az ukrán elnök meneszti a kárpátaljai kormányzót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee642947-637f-4ea8-8d33-45a3387ec7c8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Emmi közleménye a külföldi multikat és a baloldalt hibáztatja a kórházi adósságok miatt. ","shortLead":"Az Emmi közleménye a külföldi multikat és a baloldalt hibáztatja a kórházi adósságok miatt. ","id":"20191224_80_milliardot_es_koltsegvetesi_felugyeloket_kapnak_a_korhazak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ee642947-637f-4ea8-8d33-45a3387ec7c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f8cdfeb-9847-422a-b770-396a4ca8188d","keywords":null,"link":"/itthon/20191224_80_milliardot_es_koltsegvetesi_felugyeloket_kapnak_a_korhazak","timestamp":"2019. december. 24. 11:16","title":"80 milliárdot és költségvetési felügyelőket kapnak a kórházak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a64da387-b90b-45c9-8930-60c4614a91d8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Három férfit kaptak el kábítószerezés miatt, aztán kiderült, hogy az egyiket körözik, a másik meg lelépett egy baleset helyszínéről.","shortLead":"Három férfit kaptak el kábítószerezés miatt, aztán kiderült, hogy az egyiket körözik, a másik meg lelépett egy baleset...","id":"20191224_Kabitoszerezes_miatt_gyujtottek_be_a_ferfit_a_rendorok_aztan_kiderult_hogy_cserbenhagyot_fogtak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a64da387-b90b-45c9-8930-60c4614a91d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"502c7024-f2d6-4582-9d97-4a8f11dc4eaf","keywords":null,"link":"/itthon/20191224_Kabitoszerezes_miatt_gyujtottek_be_a_ferfit_a_rendorok_aztan_kiderult_hogy_cserbenhagyot_fogtak","timestamp":"2019. december. 24. 14:23","title":"Kábítószerezés miatt gyűjtötték be a férfit a rendőrök, aztán kiderült, hogy cserbenhagyót fogtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7529524c-0588-494e-ad8c-c62f436a92ee","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Öt városban építtet lőteret a kormány, darabját 860 millió forint körüli összegért.","shortLead":"Öt városban építtet lőteret a kormány, darabját 860 millió forint körüli összegért.","id":"20191224_Karacsony_elott_derult_ki_hogy_beleont_a_kormany_43_milliardot_a_nemzeti_loterprogramba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7529524c-0588-494e-ad8c-c62f436a92ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4a3cd91-3f1c-4c0a-b090-c9ce7d897ca8","keywords":null,"link":"/itthon/20191224_Karacsony_elott_derult_ki_hogy_beleont_a_kormany_43_milliardot_a_nemzeti_loterprogramba","timestamp":"2019. december. 24. 14:48","title":"Karácsony előtt derült ki, hogy beleönt a kormány 4,3 milliárdot a nemzeti lőtérprogramba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3233d34-2589-45ff-a468-1ba2cc1d7564","c_author":"Pálmai Erika","category":"360","description":"Nemcsak világlátott séf, hanem pályaelhagyó ügyvéd, újságíró és teológus is nyitott a közelmúltban olyan modern stílusú desszertműhelyt, ahol kizárólag minőségi alapanyagokból készítenek különleges ízvilágú süteményeket és tortákat. ","shortLead":"Nemcsak világlátott séf, hanem pályaelhagyó ügyvéd, újságíró és teológus is nyitott a közelmúltban olyan modern stílusú...","id":"201951__ujhullamos_cukraszdak__palyaelhagyok__mindenmentes__kremes_ujratoltve","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d3233d34-2589-45ff-a468-1ba2cc1d7564&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67bbf1d1-2e25-48c0-adb0-220b67193e4f","keywords":null,"link":"/360/201951__ujhullamos_cukraszdak__palyaelhagyok__mindenmentes__kremes_ujratoltve","timestamp":"2019. december. 24. 19:00","title":"Hab a tortán: vállalkozásnak sem rossz egy újhullámos cukrászda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]