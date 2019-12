Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f2874547-fc1f-40ff-aa32-4f89bc87f885","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A karácsonykor hullott csapadék ellenére tovább pusztítanak a bozóttüzek Ausztrália legnagyobb városa, Sydney környékén, ahol az ott élők attól tartanak, hogy a közeli Kék-hegységben tomboló két jelentős méretű tűz összeér, és gigantikus kiterjedésűvé nő a napokban várt újabb extrém hőségben.

","shortLead":"A karácsonykor hullott csapadék ellenére tovább pusztítanak a bozóttüzek Ausztrália legnagyobb városa, Sydney...","id":"20191225_Az_eso_sem_tudta_megfekezni_a_bozottuzeket_Sydneynel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f2874547-fc1f-40ff-aa32-4f89bc87f885&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bafeb8d-f2dc-4294-ab83-ed1b9db30383","keywords":null,"link":"/vilag/20191225_Az_eso_sem_tudta_megfekezni_a_bozottuzeket_Sydneynel","timestamp":"2019. december. 25. 17:45","title":"Az eső sem tudta megfékezni a bozóttüzeket Sydneynél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"686d16a8-9065-4fed-ba2d-fefba0c1112b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Helyenként több órás napsütésre is számítani lehet. ","shortLead":"Helyenként több órás napsütésre is számítani lehet. ","id":"20191226_Karacsony_utolso_napja_is_tel_nelkul_telik_el","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=686d16a8-9065-4fed-ba2d-fefba0c1112b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"599decb5-981b-4577-9e40-a8f41f5cfeb8","keywords":null,"link":"/elet/20191226_Karacsony_utolso_napja_is_tel_nelkul_telik_el","timestamp":"2019. december. 26. 10:18","title":"Karácsony utolsó napja is igazi tél nélkül telik el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37efa2e8-1fea-42ab-9f7a-ff7461dc06b4","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az amerikai elnök ügyvédje és ukrajnai intézője betámadta a jobboldal világszerte kedvenc bokszzsákját, Soros Györgyöt.

","shortLead":"Az amerikai elnök ügyvédje és ukrajnai intézője betámadta a jobboldal világszerte kedvenc bokszzsákját, Soros Györgyöt.

","id":"20191225_Trump_ugyvedje_szerint_Soros_Gyorgy_rossz_zsido","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=37efa2e8-1fea-42ab-9f7a-ff7461dc06b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1bf0d08-3658-406d-a817-0db542c9fcba","keywords":null,"link":"/vilag/20191225_Trump_ugyvedje_szerint_Soros_Gyorgy_rossz_zsido","timestamp":"2019. december. 25. 17:25","title":"Trump ügyvédje szerint Soros György rossz zsidó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"256ed708-9a6d-4037-90dd-0c2b6df10971","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"2019-ben tovább csökkent az Európába érkező illegális menedékkérők száma. Az uniós határvédelmi szervezet létszámát megemelik, és 2021-től lesznek igazi Frontex-egységek.

","shortLead":"2019-ben tovább csökkent az Európába érkező illegális menedékkérők száma. Az uniós határvédelmi szervezet létszámát...","id":"20191225_A_Frontex_vezetoje_szerint_tortenelmi_valtozas_az_igazi_EUs_hatarvedok_megjelenese","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=256ed708-9a6d-4037-90dd-0c2b6df10971&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b497265d-afce-48c7-a0f7-a83046ab0ba0","keywords":null,"link":"/vilag/20191225_A_Frontex_vezetoje_szerint_tortenelmi_valtozas_az_igazi_EUs_hatarvedok_megjelenese","timestamp":"2019. december. 25. 19:35","title":"A Frontex vezetője szerint történelmi változás az igazi EU-s határvédők megjelenése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fed0d3f-0392-46c6-b591-6a1292605a74","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Benyújtotta lemondását Lorenzo Fioramonti olasz oktatási miniszter szerdán, mivel tárcája nem kapja meg a jövő évre szóló költségvetésből a szükséges pénzforrásokat.","shortLead":"Benyújtotta lemondását Lorenzo Fioramonti olasz oktatási miniszter szerdán, mivel tárcája nem kapja meg a jövő évre...","id":"20191226_Az_olasz_oktatasi_miniszter_tartotta_a_szavat_es_lemondott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5fed0d3f-0392-46c6-b591-6a1292605a74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12e61103-58db-45ba-b0dc-e3a12d163d32","keywords":null,"link":"/vilag/20191226_Az_olasz_oktatasi_miniszter_tartotta_a_szavat_es_lemondott","timestamp":"2019. december. 26. 09:23","title":"Az olasz oktatási miniszter betartotta a szavát, és lemondott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2c49adf-218f-4625-bbd2-8dd442872513","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tárca nem cáfolt és nem erősített meg semmit, de olvasásra ajánlja a Magyar Közlöny következő számát.

","shortLead":"A tárca nem cáfolt és nem erősített meg semmit, de olvasásra ajánlja a Magyar Közlöny következő számát.

","id":"20191225_A_BM_elarulta_mikor_derulhet_ki_kapnake_felmillios_ev_vegi_jutalmat_a_rendorok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f2c49adf-218f-4625-bbd2-8dd442872513&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"661e450e-9622-453a-a255-f86d8501d055","keywords":null,"link":"/itthon/20191225_A_BM_elarulta_mikor_derulhet_ki_kapnake_felmillios_ev_vegi_jutalmat_a_rendorok","timestamp":"2019. december. 25. 16:43","title":"A BM elárulta, mikor derül(het) ki, kapnak-e félmilliós év végi jutalmat a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c560629-48d0-4c36-8da9-d25aef97b45a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az lenne aggályos egy demokráciában, ha a levelezés titokban maradna. Ez következik a törvényekből, az alkotmányos elvekből és a hazai és nemzetközi bírósági gyakorlatból is.

","shortLead":"Az lenne aggályos egy demokráciában, ha a levelezés titokban maradna. Ez következik a törvényekből, az alkotmányos...","id":"20191225_A_Helsinki_jogasza_Kozugy_hogy_hogyan_szoltak_bele_fideszes_politikusok_onkormanyzati_ujsag_szerkesztesebe","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3c560629-48d0-4c36-8da9-d25aef97b45a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64430c23-315d-4d9d-8107-62a751e68cd9","keywords":null,"link":"/itthon/20191225_A_Helsinki_jogasza_Kozugy_hogy_hogyan_szoltak_bele_fideszes_politikusok_onkormanyzati_ujsag_szerkesztesebe","timestamp":"2019. december. 25. 20:28","title":"A Helsinki jogásza: Közügy, hogy hogyan szóltak bele fideszes politikusok önkormányzati újság szerkesztésébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6dd2ff20-9840-4861-bf2c-9834fbd9fb26","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Valószínűleg szén-monoxid-mérgezés miatt halt meg a díjnyertes orosz zongoraművész Budapesten - hangzott el az M1 aktuális csatorna csütörtöki Híradójában.","shortLead":"Valószínűleg szén-monoxid-mérgezés miatt halt meg a díjnyertes orosz zongoraművész Budapesten - hangzott el az M1...","id":"20191226_Szenmonoxidmergezes_okozhatta_az_orosz_zongoramuvesz_halalat_az_ujlipotvarosi_hostelben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6dd2ff20-9840-4861-bf2c-9834fbd9fb26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"422c1fec-b2a3-43de-beed-75a445969f17","keywords":null,"link":"/itthon/20191226_Szenmonoxidmergezes_okozhatta_az_orosz_zongoramuvesz_halalat_az_ujlipotvarosi_hostelben","timestamp":"2019. december. 26. 12:20","title":"Szén-monoxid-mérgezés okozhatta az orosz zongoraművész halálát az újlipótvárosi hostelben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]