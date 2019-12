Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ece16b37-3819-4802-9735-d449a273bca1","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Járműbeszerzési támogatásról kötött szerződést a MÁV-Start Zrt. az Innovációs és Technológiai Minisztériummal (ITM).","shortLead":"Járműbeszerzési támogatásról kötött szerződést a MÁV-Start Zrt. az Innovációs és Technológiai Minisztériummal (ITM).","id":"20191227_106_milliard_forintert_vehet_motorvonatokat_a_MAV","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ece16b37-3819-4802-9735-d449a273bca1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91f93351-3cde-4ca2-8461-99475e339e8c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191227_106_milliard_forintert_vehet_motorvonatokat_a_MAV","timestamp":"2019. december. 27. 15:00","title":"106 milliárd forintért vehet motorvonatokat a MÁV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"135d2815-3bc6-4099-a57e-5a0dd3e660b1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A Szent Péter téren karácsony második napján mondott beszédében a pápa \"a tegnap és ma\" mártírjainak emlékezésére és a keresztény közösségek megújulására szólított fel.","shortLead":"A Szent Péter téren karácsony második napján mondott beszédében a pápa \"a tegnap és ma\" mártírjainak emlékezésére és...","id":"20191226_A_megkovezett_Szent_Istvanrol_beszelt_a_Ferenc_papa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=135d2815-3bc6-4099-a57e-5a0dd3e660b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7644429-8711-4bea-a8b4-ca11113b4446","keywords":null,"link":"/vilag/20191226_A_megkovezett_Szent_Istvanrol_beszelt_a_Ferenc_papa","timestamp":"2019. december. 26. 14:45","title":"A megkövezett Szent Istvánról beszélt Ferenc pápa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06093810-0bb4-40f9-89ff-e816f74ffe11","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"120Hz-es képernyő, éjszaka is jól fotózó kamera, bivalyerős processzor - 2019 igazi mérföldkő volt a mobiliparban. 