[{"available":true,"c_guid":"453fb0a5-d454-44eb-b2ad-ec261ecc65a2","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Ennél aktuálisabb fogyasztóvédelmi figyelmeztetés nem is lehet így szilveszter előtt.","shortLead":"Ennél aktuálisabb fogyasztóvédelmi figyelmeztetés nem is lehet így szilveszter előtt.","id":"20191227_Ezeket_a_virsliket_inkabb_kerulje_el","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=453fb0a5-d454-44eb-b2ad-ec261ecc65a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0630366-cc20-4597-ae4c-842132273c67","keywords":null,"link":"/elet/20191227_Ezeket_a_virsliket_inkabb_kerulje_el","timestamp":"2019. december. 27. 09:40","title":"Ezeket a virsliket inkább kerülje el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"111d0e96-26e2-4358-ba51-0e7e363798ee","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A „tankos fordulás” egy autótól elég látványos.","shortLead":"A „tankos fordulás” egy autótól elég látványos.","id":"20191227_A_Tesla_rivalis_pickup_helyben_porog","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=111d0e96-26e2-4358-ba51-0e7e363798ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"383625bb-7b9a-42c6-b13f-ba29f5fcd2aa","keywords":null,"link":"/cegauto/20191227_A_Tesla_rivalis_pickup_helyben_porog","timestamp":"2019. december. 27. 11:02","title":"Elképesztő trükköt tud a Cybertuck riválisa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f115f11-bfc7-47a8-b3d3-3035179f84fb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A \"köszönöm\" elrebegése után sok szülőnek és idősebb családtagnak halvány fogalma sincs arról, hogyan hozhatná ki a legtöbbet az ajándékba kapott új technológiai eszközökből – derül ki a Kaspersky felméréséből. A vállalat szerint sokkal több embert érint ez a probléma, mint ahányan azt karácsonykor hajlandóak bevallani.","shortLead":"A \"köszönöm\" elrebegése után sok szülőnek és idősebb családtagnak halvány fogalma sincs arról, hogyan hozhatná ki...","id":"20191228_karacsonyi_ajandek_kutyuk_beallitasa_okostelefon_tablegep_dron_hangszoro","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0f115f11-bfc7-47a8-b3d3-3035179f84fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c786733a-f537-4fa3-b5de-497c229e6adc","keywords":null,"link":"/tudomany/20191228_karacsonyi_ajandek_kutyuk_beallitasa_okostelefon_tablegep_dron_hangszoro","timestamp":"2019. december. 28. 08:03","title":"\"Köszönöm\" – mondja karácsonykor, aztán alig boldogul a kütyüvel sok idősebb családtag","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c087f031-bee4-4818-bbb9-8f9c478b90ab","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Majdnem két hónappal az előrehozott választások után megalakult csütörtökön a koszovói parlament, házelnöknek az ultranacionalista Önrendelkezés (Vetevendosje) képviselőjét, Glauk Konjufcát választották meg. A parlament öt alelnöke közül az egyik a szerb kisebbség soraiból került ki.\r

\r

","shortLead":"Majdnem két hónappal az előrehozott választások után megalakult csütörtökön a koszovói parlament, házelnöknek...","id":"20191226_Megalakult_a_koszovoi_parlament","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c087f031-bee4-4818-bbb9-8f9c478b90ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3aba1ef6-9c88-4330-9311-c509abe310af","keywords":null,"link":"/vilag/20191226_Megalakult_a_koszovoi_parlament","timestamp":"2019. december. 26. 17:29","title":"Megalakult a koszovói parlament","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82b49bcc-ec8f-4dc6-9cf9-eb4cc5c24acb","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Három konténerben fért el ennyi kokain.","shortLead":"Három konténerben fért el ennyi kokain.","id":"20191228_Egymilliard_dollaros_kabitoszerfogasi_rekord_Uruguayban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=82b49bcc-ec8f-4dc6-9cf9-eb4cc5c24acb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18393112-e921-4c87-b7d7-d56807014a05","keywords":null,"link":"/vilag/20191228_Egymilliard_dollaros_kabitoszerfogasi_rekord_Uruguayban","timestamp":"2019. december. 28. 10:22","title":"Egymilliárd dolláros kábítószerfogási rekord Uruguayban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bba28da4-c689-4db2-b292-f73c930d27c4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20191226_Egy_utolso_karacsonyi_cukisag_kisfilm_a_2019es_ev_mentett_allatairol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bba28da4-c689-4db2-b292-f73c930d27c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72ad3e8c-6809-4faf-a91b-986ea9a62ca0","keywords":null,"link":"/elet/20191226_Egy_utolso_karacsonyi_cukisag_kisfilm_a_2019es_ev_mentett_allatairol","timestamp":"2019. december. 26. 21:45","title":"Egy utolsó karácsonyi cukiság: kisfilm a 2019-es év mentett állatairól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c93fe3bc-1263-4202-80e1-77b3a20074c6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A következő évek költségvetéseinek nagy nyertese az innovációminisztérium lesz, illetve a „kiemelt kormányzati magasépítési beruházások”. A katonaságra egyre több pénz jut majd, a belügyes szervezetekre viszont lényegében ugyanannyi. Az önkormányzatok támogatása csökken.","shortLead":"A következő évek költségvetéseinek nagy nyertese az innovációminisztérium lesz, illetve a „kiemelt kormányzati...","id":"20191227_Az_allamadossag_atlepi_a_34_ezer_milliard_forintot_2022ben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c93fe3bc-1263-4202-80e1-77b3a20074c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a30e53c3-86ef-448f-aa70-5017bf961808","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191227_Az_allamadossag_atlepi_a_34_ezer_milliard_forintot_2022ben","timestamp":"2019. december. 27. 16:40","title":"Az államadósság átlépi a 34 ezer milliárd forintot 2022-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50dad509-69e4-4ee5-97a7-8a16c8ff0e46","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Ha sikeresen le akarjuk küzdeni a klímaváltozást, nem elég a legújabb tudományos eredményekre hagyatkozni, meg kell tanulnunk bízni a földből élő helyiek bölcsességében is. Részlet Mark Hertsgaard Forróság – Hogyan maradjunk életben a Földön a következő 50 évben című könyvéből.","shortLead":"Ha sikeresen le akarjuk küzdeni a klímaváltozást, nem elég a legújabb tudományos eredményekre hagyatkozni, meg kell...","id":"20191227_A_ferfi_aki_megallitotta_a_sivatagot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=50dad509-69e4-4ee5-97a7-8a16c8ff0e46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40b37ed8-f2b7-481e-88c7-75ef6df1566f","keywords":null,"link":"/360/20191227_A_ferfi_aki_megallitotta_a_sivatagot","timestamp":"2019. december. 27. 16:00","title":"Bemutatjuk az embert, aki erdővé változtatta a sivatagot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]