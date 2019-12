Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cab115a7-2193-48a4-8205-8bc8ebc1adb4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A védelmi jellegű légicsapás során fegyverraktárakat és parancsnoki irányító központokat támadtak az amerikai egységek.","shortLead":"A védelmi jellegű légicsapás során fegyverraktárakat és parancsnoki irányító központokat támadtak az amerikai egységek.","id":"20191230_irak_sziria_legicsapas_egyesult_allamok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cab115a7-2193-48a4-8205-8bc8ebc1adb4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c56482fb-1e75-4141-bdaf-e0376f2c051e","keywords":null,"link":"/vilag/20191230_irak_sziria_legicsapas_egyesult_allamok","timestamp":"2019. december. 30. 05:16","title":"Iraki és szíriai célpontokat bombázott drónokkal az USA","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7436d2e9-d815-479c-bb12-7a54203f6b16","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mutatunk két ingyenes szolgáltatást, amellyel egy fotóba illesztheti az esztendő során készült legjobb Instagram-képeket.","shortLead":"Mutatunk két ingyenes szolgáltatást, amellyel egy fotóba illesztheti az esztendő során készült legjobb...","id":"20191231_instagram_best_nine_kollazs_keszitese_hogyan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7436d2e9-d815-479c-bb12-7a54203f6b16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a80a61e-9f9d-42e4-bf1e-f360c8b8db08","keywords":null,"link":"/tudomany/20191231_instagram_best_nine_kollazs_keszitese_hogyan","timestamp":"2019. december. 31. 15:33","title":"Így csinálhat látványos kollázst az idén készült Instagram-fotóiból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42be6fdb-92d8-4347-8d55-04bdedca8973","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az orosz elnök megköszönte amerikai kollégájának a terrorcselekmények megelőzésében segítő információkat.","shortLead":"Az orosz elnök megköszönte amerikai kollégájának a terrorcselekmények megelőzésében segítő információkat.","id":"20191229_Putyin_halas_Trumpnak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=42be6fdb-92d8-4347-8d55-04bdedca8973&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22ca4caf-9bdb-4e6e-98fa-8de1473c5e30","keywords":null,"link":"/vilag/20191229_Putyin_halas_Trumpnak","timestamp":"2019. december. 29. 20:23","title":"Putyin hálás Trumpnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50e264cc-36c5-497e-8fb0-642ed7afd306","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"De nyugalom, a kemény télnek még nyoma sincs.","shortLead":"De nyugalom, a kemény télnek még nyoma sincs.","id":"20191230_idojaras_elorejelzes_2019_dec_31","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=50e264cc-36c5-497e-8fb0-642ed7afd306&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"294f0fc0-a1d5-411b-8458-c4afc4ce9699","keywords":null,"link":"/itthon/20191230_idojaras_elorejelzes_2019_dec_31","timestamp":"2019. december. 30. 08:13","title":"Sütni fog a nap, de cidri lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e86919df-06e1-493f-a935-a425c057fd5c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Volt, ahol a vagyongazdálkodás nem volt szabályszerű, a korrupciós veszélyekkel szembeni védettség pedig egyik nemzeti parknál sem volt biztosított.","shortLead":"Volt, ahol a vagyongazdálkodás nem volt szabályszerű, a korrupciós veszélyekkel szembeni védettség pedig egyik nemzeti...","id":"20191230_asz_ellenorzes_nemzeti_parkok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e86919df-06e1-493f-a935-a425c057fd5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b5bf1d1-9f86-45e9-8823-a311cf9e7294","keywords":null,"link":"/itthon/20191230_asz_ellenorzes_nemzeti_parkok","timestamp":"2019. december. 30. 11:58","title":"Több szabálytalanságot is talált az ÁSZ a nemzeti parkoknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85558f7f-6633-4b49-9342-0d1738ca84b9","c_author":"Hont András - Tóta W. Árpád","category":"360","description":"Hacsek és Sajó képzeletbeli kávéházi asztalánál rendeztek évzáró tányércsapkodást a HVG publicistái. Hont András és Tóta W. Árpád ezúttal is folytatták vitájukat az ellenzék sikerességéről és az Orbán-rendszer konszolidációjáról, valamint a fiatalok és a Fidesz viszonyáról.\r

\r

","shortLead":"Hacsek és Sajó képzeletbeli kávéházi asztalánál rendeztek évzáró tányércsapkodást a HVG publicistái. Hont András és...","id":"201951_sztalingradtol_kispestig","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=85558f7f-6633-4b49-9342-0d1738ca84b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f69fc723-0d75-4d0e-a495-ebc909c3b2f1","keywords":null,"link":"/360/201951_sztalingradtol_kispestig","timestamp":"2019. december. 31. 08:15","title":"A NER még mindig buli, de nem jut Ráhel minden srácnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89e87609-5387-42d2-b0b0-98d01b0f3641","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Január 1-től több népszerű tarifájában megnöveli az Európai Unióban és az 1-es díjzónában felhasználható mobilinternetes adatkeretet a Telenor.","shortLead":"Január 1-től több népszerű tarifájában megnöveli az Európai Unióban és az 1-es díjzónában felhasználható...","id":"20191231_telenor_mobilinternet_kulfoldon_roaming_eu_1es_dijzona","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=89e87609-5387-42d2-b0b0-98d01b0f3641&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2db2928f-1c7a-4818-8220-90913404a9d9","keywords":null,"link":"/tudomany/20191231_telenor_mobilinternet_kulfoldon_roaming_eu_1es_dijzona","timestamp":"2019. december. 31. 08:03","title":"Több mint 500 ezer Telenor-ügyfél örülhet holnaptól: növelnek a külföldi adatforgalmi keretén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74a3ef92-5d21-491c-997e-7a7c5a33013e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Természetesen stadionos képek is vannak benne! Mészáros Lőrinc viszont nem került bele.","shortLead":"Természetesen stadionos képek is vannak benne! Mészáros Lőrinc viszont nem került bele.","id":"20191231_Orban_Viktor_videot_keszitett_idei_everol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=74a3ef92-5d21-491c-997e-7a7c5a33013e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59c91f94-b0ac-4e98-ba38-88bfca4ee841","keywords":null,"link":"/itthon/20191231_Orban_Viktor_videot_keszitett_idei_everol","timestamp":"2019. december. 31. 10:59","title":"Mennyi diktátor egy helyen: Orbán Viktor videót készített idei évéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]