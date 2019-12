Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"be6ffeea-df58-473a-9838-5e596f8b116d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A külső sávot elfoglalják az összetört autók, csak a belső sáv járható.","shortLead":"A külső sávot elfoglalják az összetört autók, csak a belső sáv járható.","id":"20191230_Harmas_karambol_tortent_az_M6os_auopalyan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=be6ffeea-df58-473a-9838-5e596f8b116d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04127238-8805-46f0-ab30-ea77ccf4d8f4","keywords":null,"link":"/cegauto/20191230_Harmas_karambol_tortent_az_M6os_auopalyan","timestamp":"2019. december. 30. 13:58","title":"Hármas karambol történt az M6-os autópályán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c520e5e4-e3ed-4b6b-95e1-bdf91d44eb50","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A SpaceX internetet sugárzó műholdjait lehetett látni többek közt a magyar égbolton is december 26-án este. A jelenséget többen megörökítették.","shortLead":"A SpaceX internetet sugárzó műholdjait lehetett látni többek közt a magyar égbolton is december 26-án este...","id":"20191230_elon_musk_starlink_muhold_fejes_zsolt_amator_csillagasz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c520e5e4-e3ed-4b6b-95e1-bdf91d44eb50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a4b2541-ab27-4c2a-85d7-9f7608961fc7","keywords":null,"link":"/tudomany/20191230_elon_musk_starlink_muhold_fejes_zsolt_amator_csillagasz","timestamp":"2019. december. 30. 09:03","title":"Nem UFO-inváziót láttunk karácsonykor, Elon Musk műholdjai \"száguldoztak\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b161dc0a-ad02-4e3e-8742-12516e7ba2cd","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ezek a darabok tetté kicsit fényesebbé a volt amerikai elnök évét. ","shortLead":"Ezek a darabok tetté kicsit fényesebbé a volt amerikai elnök évét. ","id":"20191230_Obama_kedvenc_konyvek_filmek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b161dc0a-ad02-4e3e-8742-12516e7ba2cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff54de34-560b-43a0-9391-7cad1bbd317c","keywords":null,"link":"/kultura/20191230_Obama_kedvenc_konyvek_filmek","timestamp":"2019. december. 30. 14:33","title":"Obama elárulta, mik voltak idén a kedvenc filmjei és könyvei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d03b56f6-8894-4266-8ee4-7711c91bfb15","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az orosz elnök hazudik a második világháború kitöréséről, az ebben az összefüggésben Lengyelországról tett kijelentésekkel Vlagyimir Putyin Moszkva jelenlegi problémáit akarja elfedni. Ezt vasárnap kiadott nyilatkozatában Mateusz Morawiecki lengyel kormányfő írja.","shortLead":"Az orosz elnök hazudik a második világháború kitöréséről, az ebben az összefüggésben Lengyelországról tett...","id":"20191229_A_lengyel_miniszterelnok_szerint_Putyin_tudatosan_hazudik","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d03b56f6-8894-4266-8ee4-7711c91bfb15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11f5b552-556f-4a36-a29e-4f47e8958b7c","keywords":null,"link":"/vilag/20191229_A_lengyel_miniszterelnok_szerint_Putyin_tudatosan_hazudik","timestamp":"2019. december. 29. 21:40","title":"A lengyel miniszterelnök szerint Putyin tudatosan hazudik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fbdca2b-3271-4168-9fd9-a6dce859ba5a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Magyar Nemzeti Bank szerint a VirPay tulajdonosa nem rendezte a társaság tőkehelyzetét a határidő lejártáig.","shortLead":"A Magyar Nemzeti Bank szerint a VirPay tulajdonosa nem rendezte a társaság tőkehelyzetét a határidő lejártáig.","id":"20191230_A_jegybank_visszavonja_a_VirPay_Penzforgalmi_Szolgaltato_Kft_engedelyet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6fbdca2b-3271-4168-9fd9-a6dce859ba5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"797ecd88-6237-42e0-a4ba-5b32e307e7f5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191230_A_jegybank_visszavonja_a_VirPay_Penzforgalmi_Szolgaltato_Kft_engedelyet","timestamp":"2019. december. 30. 10:35","title":"A jegybank visszavonja a VirPay engedélyét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c8f690f-f066-45f4-9a53-f5b947774128","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Korábban itt ülésezett az SZDSZ, és a Fidesz, majd ezeket a Kispál és a borz, a Quimby és társai váltották fel, igaz, bulizni azért még jártak ide politikusok, például az akkori belügyminiszter. Fellépett itt Frank Zappa is. Nevét a Micimackóból nyerte: ez volt a Tilos az Á. (Alább mutatunk egy 1992-es Kispál-koncertet is a pincéből.)","shortLead":"Korábban itt ülésezett az SZDSZ, és a Fidesz, majd ezeket a Kispál és a borz, a Quimby és társai váltották fel, igaz...","id":"20191230_Pont_harminc_eve_nyitott_a_rendszervaltas_eveinek_legmenobb_klubja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9c8f690f-f066-45f4-9a53-f5b947774128&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16588fd5-b31d-497e-b269-83e3292f9e1c","keywords":null,"link":"/kultura/20191230_Pont_harminc_eve_nyitott_a_rendszervaltas_eveinek_legmenobb_klubja","timestamp":"2019. december. 30. 13:08","title":"Pont harminc éve nyitott a rendszerváltás éveinek legmenőbb klubja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5e5f2b1-7e90-40d7-ab95-a56c19a4c677","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Massachusettsi Műszaki Egyetem (MIT) tudósai olyan algoritmust fejlesztettek ki, amellyel okosabb mesterséges intelligenciát készíthetünk, és akár azt is megérthetjük, miként tekintenek az őket körülvevő világra a kisgyerekek.","shortLead":"A Massachusettsi Műszaki Egyetem (MIT) tudósai olyan algoritmust fejlesztettek ki, amellyel okosabb mesterséges...","id":"20191230_massachusettsi_muszaki_egyetem_mit_mesterseges_intelligencia_fizika_torvenyei_adept","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d5e5f2b1-7e90-40d7-ab95-a56c19a4c677&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9cf15372-86fb-4d90-86dc-e1fed0a7b501","keywords":null,"link":"/tudomany/20191230_massachusettsi_muszaki_egyetem_mit_mesterseges_intelligencia_fizika_torvenyei_adept","timestamp":"2019. december. 30. 10:03","title":"Ha váratlan dolog történik, meglepődik egy új mesterséges intelligencia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee28078f-785a-422a-929e-332825059428","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nem aprózta el.","shortLead":"Nem aprózta el.","id":"20191231_kinai_elnok_ujevi_igeret_szegenyseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ee28078f-785a-422a-929e-332825059428&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af513626-22c8-4d0d-ae35-8e0ee5a31fd3","keywords":null,"link":"/vilag/20191231_kinai_elnok_ujevi_igeret_szegenyseg","timestamp":"2019. december. 31. 19:14","title":"A kínai elnök egyik újévi ígérete, hogy megszünteti a szegénységet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]