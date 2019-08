Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"72d1b1d7-35c8-4f2c-982e-63a54a2b645c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egy salátahatározatban a kormány 70 milliót csoportosított át a Szent Jobb-díszkocsi rekonstrukciójára.

","shortLead":"Egy salátahatározatban a kormány 70 milliót csoportosított át a Szent Jobb-díszkocsi rekonstrukciójára.

","id":"20190824_A_kormany_tizmilliokat_pakolt_at_a_Szent_Jobbdiszkocsi_rekonstrukciojara","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=72d1b1d7-35c8-4f2c-982e-63a54a2b645c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4ebce86-d2dd-44c5-ba30-eba2742fc024","keywords":null,"link":"/kkv/20190824_A_kormany_tizmilliokat_pakolt_at_a_Szent_Jobbdiszkocsi_rekonstrukciojara","timestamp":"2019. augusztus. 24. 11:14","title":"A kormány tízmilliókat pakolt át a Szent Jobb-díszkocsi rekonstrukciójára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58732d4f-1aee-4ce4-92c4-dcc10cf12d50","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormány döntése szerint a felsőoktatás szeptember 1-jétől a Palkovics László vezette Innovációs és Technológiai Minisztériumhoz kerül. De lesznek személyi átalakítások is.","shortLead":"A kormány döntése szerint a felsőoktatás szeptember 1-jétől a Palkovics László vezette Innovációs és Technológiai...","id":"20190823_A_felsooktatas_atalakitasa_miniszteriumi_szemelycsereket_is_hoz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=58732d4f-1aee-4ce4-92c4-dcc10cf12d50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4488b9e-4250-4c5c-8edf-f073c321bf8f","keywords":null,"link":"/itthon/20190823_A_felsooktatas_atalakitasa_miniszteriumi_szemelycsereket_is_hoz","timestamp":"2019. augusztus. 23. 09:04","title":"A felsőoktatás átalakítása minisztériumi személycseréket is hoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b613a86c-b292-417c-af6d-7adf5bf3caf7","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Biarritzban, egy franciaországi turistaközpontban ülésezik a G7-csúcs az idén. Tavaly Kanadában káosszal zárult az összejövetel, mert Donald Trump utólag közölte: nem fogadja el a közös közleményt, melyet korábban jóváhagyott. Most Emmanuel Macron francia elnök - mint vendéglátó – szeretné elkerülni a botrányt.","shortLead":"Biarritzban, egy franciaországi turistaközpontban ülésezik a G7-csúcs az idén. Tavaly Kanadában káosszal zárult...","id":"20190824_g7_trump_macron_merkel_csucstalalkozo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b613a86c-b292-417c-af6d-7adf5bf3caf7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd25a257-b739-4806-ae4c-eb8956b7c203","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190824_g7_trump_macron_merkel_csucstalalkozo","timestamp":"2019. augusztus. 24. 09:50","title":"Hétvégén eldőlhet, meg lehet-e fékezni Trumpot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f84d2cea-4c24-47f8-95b0-d383e5d7a168","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Beolvad az MMG és a Ripost Média a Mediaworksbe.","shortLead":"Beolvad az MMG és a Ripost Média a Mediaworksbe.","id":"20190822_Megszunik_a_Lokal_es_a_Ripost_kiadoja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f84d2cea-4c24-47f8-95b0-d383e5d7a168&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15d9466c-425d-4907-a5cc-d0ab8619dc48","keywords":null,"link":"/itthon/20190822_Megszunik_a_Lokal_es_a_Ripost_kiadoja","timestamp":"2019. augusztus. 22. 17:42","title":"Megszűnik a Lokál és a Ripost kiadója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e50bd1de-4c54-45a9-a8f1-31b495448154","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A milliárdos filantrópot 79 éves korában érte a halál.","shortLead":"A milliárdos filantrópot 79 éves korában érte a halál.","id":"20190823_Meghalt_David_Koch_az_egyik_leggazdagabb_ember_a_Foldon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e50bd1de-4c54-45a9-a8f1-31b495448154&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f0ff475-0143-48e2-8aec-b894136aed03","keywords":null,"link":"/vilag/20190823_Meghalt_David_Koch_az_egyik_leggazdagabb_ember_a_Foldon","timestamp":"2019. augusztus. 23. 14:58","title":"Meghalt David Koch, az egyik leggazdagabb ember a Földön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ecce69f-1255-4d14-baa9-30d137bae35e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nagy lökést adhat a mesterséges intelligenciával kapcsolatos kutatásoknak a Cerebras új, egy iPadnél is nagyobb chipje. A lapka méreténél már csak a teljesítménye meghökkentőbb.","shortLead":"Nagy lökést adhat a mesterséges intelligenciával kapcsolatos kutatásoknak a Cerebras új, egy iPadnél is nagyobb chipje...","id":"20190822_cerebras_systems_mesterseges_intelligencia_chip_mag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4ecce69f-1255-4d14-baa9-30d137bae35e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"006dd450-8324-4b4a-8fc4-d66333ada9d7","keywords":null,"link":"/tudomany/20190822_cerebras_systems_mesterseges_intelligencia_chip_mag","timestamp":"2019. augusztus. 22. 19:03","title":"Elkészült a világ legnagyobb chipje, 400 000 mag van benne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de8ae0eb-3124-4179-b85c-ea57131d50f4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szeptember elsejétől Palkovics László az egyetemek ura, azonban a felsőoktatási törvény módosítására még várni kell, anélkül pedig macerásabb lesz az átadás-átvétel. ","shortLead":"Szeptember elsejétől Palkovics László az egyetemek ura, azonban a felsőoktatási törvény módosítására még várni kell...","id":"20190822_palkovics_itm_egyetem_fenntarto_emmi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=de8ae0eb-3124-4179-b85c-ea57131d50f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"189bbd9c-8c7e-496e-88d7-e3bd60ea57df","keywords":null,"link":"/itthon/20190822_palkovics_itm_egyetem_fenntarto_emmi","timestamp":"2019. augusztus. 22. 17:00","title":"Törvénymódosítás nélkül egyesével kell átadni Palkovicsnak az egyetemeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22aa2be9-f2e5-4c8e-9666-6663ddcdc428","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"A kőzetdarabról még 2018. november 26-án készítettek felvételt.","shortLead":"A kőzetdarabról még 2018. november 26-án készítettek felvételt.","id":"20190823_marsi_ko_rolling_stones","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=22aa2be9-f2e5-4c8e-9666-6663ddcdc428&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99c2ccac-6a39-4008-bec1-90ab894d1b65","keywords":null,"link":"/elet/20190823_marsi_ko_rolling_stones","timestamp":"2019. augusztus. 23. 09:35","title":"Marsi követ neveztek el a Rolling Stones-ról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]