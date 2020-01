Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"16c9f26c-7046-4d3c-934a-0396297ce37a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Megbírságoltak két, emuval sétáló külföldi turistát az olaszországi Velencében a közlekedési és az állathigiéniai szabályok megsértése címén.","shortLead":"Megbírságoltak két, emuval sétáló külföldi turistát az olaszországi Velencében a közlekedési és az állathigiéniai...","id":"20200103_velence_turista_emu_birsag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=16c9f26c-7046-4d3c-934a-0396297ce37a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"755ccdcb-1698-4376-880d-285bd633461e","keywords":null,"link":"/elet/20200103_velence_turista_emu_birsag","timestamp":"2020. január. 03. 12:37","title":"Bökte a csőrét a velenceieknek az emukat sétáltató páros – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c82371e-937c-411e-9a9c-2163bfb88488","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A TikTokot üzemeltető kínai ByteDance szerint India és az Egyesült Államok fordult a legtöbb kérelemmel a céghez, de a magyar hatóságok is bepróbálkoztak egyszer.","shortLead":"A TikTokot üzemeltető kínai ByteDance szerint India és az Egyesült Államok fordult a legtöbb kérelemmel a céghez, de...","id":"20200102_tiktok_atlathatosagi_jelentese_bytedance_felhasznaloi_adatok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7c82371e-937c-411e-9a9c-2163bfb88488&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd3b0a27-eb2a-4fa0-8c5d-ede936f2fb9c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200102_tiktok_atlathatosagi_jelentese_bytedance_felhasznaloi_adatok","timestamp":"2020. január. 02. 12:03","title":"A magyar hatóság is kért ki adatot a TikTok üzemeltetőjétől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1663e8fa-429b-499c-bb6d-5c6524c177f9","c_author":"Crystal Group","category":"brandchannel","description":"A tagállami adóhatóságok ezentúl személyesen a szakemberektől ismerhetik meg a nemzetközi (határokon átnyúló) adótervezési struktúrákat. A szabályozás lényege, hogy amennyiben agresszív adómegtakarítási módszerrel találkozik egy szolgáltató, akkor azt be kell jelentenie NAV-nak. Ám mint mindig, ezúttal is vannak kivételek. Mutatjuk, mi az, amire az uniós hatóságok vadásznak.","shortLead":"A tagállami adóhatóságok ezentúl személyesen a szakemberektől ismerhetik meg a nemzetközi (határokon átnyúló...","id":"crystalgroup_20191218_Igazsagszerumot_adnak_az_adotanacsadoknak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1663e8fa-429b-499c-bb6d-5c6524c177f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5a02f5b-26ce-44cb-845c-baa3f3a78a3e","keywords":null,"link":"/brandchannel/crystalgroup_20191218_Igazsagszerumot_adnak_az_adotanacsadoknak","timestamp":"2020. január. 03. 07:30","title":"Igazságszérumot adnak az adótanácsadóknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Crystal Worldwide Group","c_partnerlogo":"69277d6e-5ab7-4502-a807-c6177aed924b","c_partnertag":"crystalgroup"},{"available":true,"c_guid":"dd5a5ff4-c38f-44eb-9add-e4fd33eee7f6","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Budapesten lesz a címvédő portugál válogatott bázisa a nyári labdarúgó Európa-bajnokságon.","shortLead":"Budapesten lesz a címvédő portugál válogatott bázisa a nyári labdarúgó Európa-bajnokságon.","id":"20200102_Budapesten_lesz_Cristiano_Rondaldoek_bazisa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dd5a5ff4-c38f-44eb-9add-e4fd33eee7f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e4cf136-f1bd-4e2e-9bdc-48ea1df6f578","keywords":null,"link":"/sport/20200102_Budapesten_lesz_Cristiano_Rondaldoek_bazisa","timestamp":"2020. január. 02. 18:01","title":"Budapesten lesz Cristiano Ronaldóék bázisa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58a29b17-1eee-4d97-aaa8-30935e67a873","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Fed legújabb kutatása szerint az elnök intézkedései többet ártanak az amerikai gazdaságnak, mint használnak. ","shortLead":"A Fed legújabb kutatása szerint az elnök intézkedései többet ártanak az amerikai gazdaságnak, mint használnak. ","id":"20200102_Igy_ut_vissza_Trump_gazdasagpolitikaja_az_amerikai_cegekre","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=58a29b17-1eee-4d97-aaa8-30935e67a873&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58a55c8d-3d88-425e-8bff-70d32cadcd7e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200102_Igy_ut_vissza_Trump_gazdasagpolitikaja_az_amerikai_cegekre","timestamp":"2020. január. 02. 11:28","title":"Lábon lőtte magát Trump a vámháborúval","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a0ac150-4508-4c25-b7fd-7e4319b26241","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Jókora technikai hiba sújtja a Decathlont az év első munkanapján.","shortLead":"Jókora technikai hiba sújtja a Decathlont az év első munkanapján.","id":"20200102_Decathlon_hiba_zarva_nyitas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4a0ac150-4508-4c25-b7fd-7e4319b26241&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50977490-53f9-4525-8aa2-9c0e0f21a576","keywords":null,"link":"/kkv/20200102_Decathlon_hiba_zarva_nyitas","timestamp":"2020. január. 02. 11:44","title":"Egyetlen Decathlon sem tudott kinyitni az országban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad72643e-b936-4346-868f-34b113a726bc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Szombattól hétfőig nagyobb katonai járműforgalom várható az ország útjain. A honvédség szerint a határvédelem megerősítése miatt történik ez.","shortLead":"Szombattól hétfőig nagyobb katonai járműforgalom várható az ország útjain. A honvédség szerint a határvédelem...","id":"20200103_katonai_jarmuforgalom_m5_m6_m43_autopalya_migracios_nyomas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ad72643e-b936-4346-868f-34b113a726bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4ee3cae-cc58-483d-80d1-1481ec189107","keywords":null,"link":"/cegauto/20200103_katonai_jarmuforgalom_m5_m6_m43_autopalya_migracios_nyomas","timestamp":"2020. január. 03. 19:40","title":"Sok katonával találkozhat a hétvégén az utakon, nem véletlenül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"251d576c-1a4d-43d6-b059-8a62cfe3bc1e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A síri csendre nem figyelnek fel a szörnyek, a zaj viszont kikerülhetetlen néha. ","shortLead":"A síri csendre nem figyelnek fel a szörnyek, a zaj viszont kikerülhetetlen néha. ","id":"20200102_Hang_nelkul_2_elozetes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=251d576c-1a4d-43d6-b059-8a62cfe3bc1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69845931-d5dd-446c-af71-d3616ef05868","keywords":null,"link":"/kultura/20200102_Hang_nelkul_2_elozetes","timestamp":"2020. január. 02. 10:58","title":"A csend jelenti az életet: megérkezett a Hang nélkül 2 előzetese","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]