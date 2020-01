Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e2214d0d-c872-4ca0-a79d-17f3316162af","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rég láthattunk annyira meredek sorosozást, mint amilyet Horváth László bemutatott.","shortLead":"Rég láthattunk annyira meredek sorosozást, mint amilyet Horváth László bemutatott.","id":"20200104_Egy_fideszes_kepviselo_szerint_a_szegregalt_roma_tanulok_Soros_ugynokei","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e2214d0d-c872-4ca0-a79d-17f3316162af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5bd78ac-3dae-49d1-9698-f43b7f742dbc","keywords":null,"link":"/itthon/20200104_Egy_fideszes_kepviselo_szerint_a_szegregalt_roma_tanulok_Soros_ugynokei","timestamp":"2020. január. 04. 16:10","title":"Egy fideszes képviselő szerint a szegregált roma tanulók Soros ügynökei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b39a46c4-a8c6-49ce-be2e-0d06716a3e50","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Több tucatra nőtt az Ausztrália egyre nagyobb részén emésztő bozóttűz miatt eltűntek száma, s mivel a lángok az áramvezetékeket sem kímélik, épületek ezrei maradtak áram nélkül szombat este.","shortLead":"Több tucatra nőtt az Ausztrália egyre nagyobb részén emésztő bozóttűz miatt eltűntek száma, s mivel a lángok...","id":"20200104_Ezrek_toltik_vaksotetben_az_ejszakat_Ausztraliaban__egnek_az_aramvezetekek_is","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b39a46c4-a8c6-49ce-be2e-0d06716a3e50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddd96f36-feb1-4c3b-bb0e-225b80a8692f","keywords":null,"link":"/vilag/20200104_Ezrek_toltik_vaksotetben_az_ejszakat_Ausztraliaban__egnek_az_aramvezetekek_is","timestamp":"2020. január. 04. 15:47","title":"Ezrek töltik vaksötétben az éjszakát Ausztráliában – égnek az áramvezetékek is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ded6f9e-4b46-41bb-ae4a-c511d23acc53","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Miután a kormány a budapesti tüntetések hatására eljátszotta, hogy meghátrál, most folytatja a független színházak elleni leszámolást – mondta Gy. Németh Erzsébet főpolgármester-helyettes. ","shortLead":"Miután a kormány a budapesti tüntetések hatására eljátszotta, hogy meghátrál, most folytatja a független színházak...","id":"20200103_Gy_Nemeth_Erzsebet_szponzorok_fuggetlen_szinhazak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1ded6f9e-4b46-41bb-ae4a-c511d23acc53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a374efc-3540-4572-badd-ac09145595f7","keywords":null,"link":"/kultura/20200103_Gy_Nemeth_Erzsebet_szponzorok_fuggetlen_szinhazak","timestamp":"2020. január. 03. 15:36","title":"Szponzorokat keres a főváros, hogy megmentsék a független színházakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5407c40b-8cd4-409e-815c-e37b39e261e6","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A magyar foci a német mellett sok más nagy futballnemzetet is megelőz. Legalábbis ami a profi játékosok arányát illeti - hangzott el az RTL Klub híradójában. ","shortLead":"A magyar foci a német mellett sok más nagy futballnemzetet is megelőz. Legalábbis ami a profi játékosok arányát illeti...","id":"20200104_A_magyar_profi_focistak_szama_tobb_futballnemzetet_is_megeloz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5407c40b-8cd4-409e-815c-e37b39e261e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e22f0fc-400d-4235-a753-0b43965bcea5","keywords":null,"link":"/sport/20200104_A_magyar_profi_focistak_szama_tobb_futballnemzetet_is_megeloz","timestamp":"2020. január. 04. 21:23","title":"A magyar profi focisták több futballnemzetet is megelőznek, annyian vannak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96272d7f-a281-4fb1-8175-03390f98ea17","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az osztrák Zöldpárt szombati salzburgi kongresszusán jóváhagyták a Sebastian Kurz vezette Osztrák Néppárttal (ÖVP) tervezett koalíciós megállapodást, így az utolsó akadály is elhárult az új kormány megalakulása elől.","shortLead":"Az osztrák Zöldpárt szombati salzburgi kongresszusán jóváhagyták a Sebastian Kurz vezette Osztrák Néppárttal (ÖVP...","id":"20200104_Kesz_az_uj_osztrak_kormanykoalicio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=96272d7f-a281-4fb1-8175-03390f98ea17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6f57039-a2ed-48dd-a6fd-0543fdef37f9","keywords":null,"link":"/vilag/20200104_Kesz_az_uj_osztrak_kormanykoalicio","timestamp":"2020. január. 04. 19:10","title":"Kész az új osztrák kormánykoalíció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70a7f3f3-b2b0-4cc6-a329-e3364faf0c1b","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"A klímaváltozás várható alakulásáról szóló tudományos prognózisok is szinte egészen pontosnak bizonyultak az elmúlt évtizedekben, de negyven évvel ezelőtt a mobiltelefónia hatásait nem látták.","shortLead":"A klímaváltozás várható alakulásáról szóló tudományos prognózisok is szinte egészen pontosnak bizonyultak az elmúlt...","id":"202001__joslatok_bevalasa__szembesites__ajovo_amultbol__elorelatok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=70a7f3f3-b2b0-4cc6-a329-e3364faf0c1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"460877ce-ee0f-41a2-8a78-67821f94c1cd","keywords":null,"link":"/360/202001__joslatok_bevalasa__szembesites__ajovo_amultbol__elorelatok","timestamp":"2020. január. 03. 15:00","title":"Jóslatok a múltból: a népesedési előrejelzések beváltak, a bűnözésről szólók nem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6dd56ea1-b305-4ec4-96f4-274ecef02d61","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az ország lángokban áll, az időjárás pedig nem kedvez a tűzoltóknak.","shortLead":"Az ország lángokban áll, az időjárás pedig nem kedvez a tűzoltóknak.","id":"20200104_Kis_hijan_50_fok_80_eves_hosegrekordok_doltek_meg_Ausztraliaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6dd56ea1-b305-4ec4-96f4-274ecef02d61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77f02152-d12c-47ba-b10d-d6a6a4e4ba27","keywords":null,"link":"/vilag/20200104_Kis_hijan_50_fok_80_eves_hosegrekordok_doltek_meg_Ausztraliaban","timestamp":"2020. január. 04. 09:13","title":"Kis híján 50 fok: 80 éves hőségrekordok dőltek meg Ausztráliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbbef95f-d69b-42f3-b7da-667316158114","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egyhangúlag leszavazta szombaton a líbiai parlament a tripoli székhelyű, ENSZ-támogatta líbiai egységkormány és Törökország novemberben megkötött biztonsági, valamint tengeri együttműködési megállapodását.","shortLead":"Egyhangúlag leszavazta szombaton a líbiai parlament a tripoli székhelyű, ENSZ-támogatta líbiai egységkormány és...","id":"20200104_Tovabb_melyul_Libia_belpolitikai_valsaga_hazaarulassal_vadoljak_a_kormanyfot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bbbef95f-d69b-42f3-b7da-667316158114&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c62574f-d7c9-478f-a745-5fa1e723930d","keywords":null,"link":"/vilag/20200104_Tovabb_melyul_Libia_belpolitikai_valsaga_hazaarulassal_vadoljak_a_kormanyfot","timestamp":"2020. január. 04. 21:10","title":"Tovább mélyül Líbia belpolitikai válsága, hazaárulással vádolják a kormányfőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]