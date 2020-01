Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f30781ad-9252-4670-9d8d-55bf4c6c4b2c","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Az egyik vegasi parkolóház tetején egy rendszám nélküli, új négykarikás modell bukkant fel.","shortLead":"Az egyik vegasi parkolóház tetején egy rendszám nélküli, új négykarikás modell bukkant fel.","id":"20200106_exkluziv_titokzatos_uj_audit_fotoztunk_las_vegasban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f30781ad-9252-4670-9d8d-55bf4c6c4b2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"580fe9d7-06ef-4187-8c56-561c614c4e87","keywords":null,"link":"/cegauto/20200106_exkluziv_titokzatos_uj_audit_fotoztunk_las_vegasban","timestamp":"2020. január. 06. 17:56","title":"Exkluzív: titokzatos, új Audit fotóztunk Las Vegasban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a64da387-b90b-45c9-8930-60c4614a91d8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy sötét, áram nélküli szobába zárták a férfit, és azzal fenyegették, hogy levágják a fejét. Végül sikerült megszöknie. Végül sikerült megszöknie.","id":"20200107_Negy_honapon_at_csicskaztattak_egy_ferfit_egy_kerekegyhazi_tanyan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a64da387-b90b-45c9-8930-60c4614a91d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1d6a7ee-6804-4e53-b1ec-bbb411a5ad98","keywords":null,"link":"/itthon/20200107_Negy_honapon_at_csicskaztattak_egy_ferfit_egy_kerekegyhazi_tanyan","timestamp":"2020. január. 07. 10:12","title":"Négy hónapon át csicskáztattak egy férfit egy kerekegyházi tanyán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a0a9e53-44ef-4478-a0ac-ca721eac8aec","c_author":"HVG","category":"360","description":"Magyar László András Paracelsus Magyarországon című munkája 24 tanulságos történetet tár föl az orvoslás több ezer éves múltjából.","shortLead":"Magyar László András Paracelsus Magyarországon című munkája 24 tanulságos történetet tár föl az orvoslás több ezer éves...","id":"202001_konyv__beteg_vilag_magyar_laszlo_andras_paracelsus_magyarorszagon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0a0a9e53-44ef-4478-a0ac-ca721eac8aec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8bdb1df-76f9-4c79-a077-f28950435eca","keywords":null,"link":"/360/202001_konyv__beteg_vilag_magyar_laszlo_andras_paracelsus_magyarorszagon","timestamp":"2020. január. 07. 10:00","title":"Mi a betegség? Volt, amikor a szerelmet is annak tartották","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f032786-f099-4e0e-a7a6-eafc0d7e4720","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A GVH villámgyorsan engedélyezte, hogy a felcsúti milliárdos gyermekeinek cége bekebelezzen egy füzesabonyi ablakgyárat.","shortLead":"A GVH villámgyorsan engedélyezte, hogy a felcsúti milliárdos gyermekeinek cége bekebelezzen egy füzesabonyi ablakgyárat.","id":"20200106_meszaros_lorinc_gyermekei_fejer_bal_zrt_ablakgyartas_fenstherm_ablakok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3f032786-f099-4e0e-a7a6-eafc0d7e4720&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac6976b1-36e8-4fee-a918-26adc27515ec","keywords":null,"link":"/kkv/20200106_meszaros_lorinc_gyermekei_fejer_bal_zrt_ablakgyartas_fenstherm_ablakok","timestamp":"2020. január. 06. 16:59","title":"Mészárosék beszállnak az ablakgyártásba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67807d10-4137-4d3e-ac1b-66679009476f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem vezetnek be új Nemzeti alaptantervet – jelentette be Gulyás Gergely miniszter a Kormányinfón december közepén. Most az Emberi Erőforrások Minisztériumánál azt állítják, ősszel lesz új NAT. Az új rendelet a minisztérium szerint azért nem jelent meg, mert hosszú volt. Most...","id":"20200107_Most_ugy_nez_ki_megis_lesz_uj_Nemzeti_alaptanterv","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=67807d10-4137-4d3e-ac1b-66679009476f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e938ff99-5c16-4b86-9755-2aa80b189939","keywords":null,"link":"/itthon/20200107_Most_ugy_nez_ki_megis_lesz_uj_Nemzeti_alaptanterv","timestamp":"2020. január. 07. 09:03","title":"Most úgy néz ki, mégis lesz új Nemzeti alaptanterv","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e833477d-a005-4c0d-be74-3b9ac3cee901","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Új-Zéland legnagyobb városát, Aucklandet több mint kétezer kilométer választja el Ausztráliától. Ez mindenféle léptékben hatalmas távolság, éppen ezért megrázó, hogy még a túlpart lakói elé is aggasztó kép tárul. A háttérben felsejlik a klímaváltozás. Ez mindenféle...","id":"20200106_ausztraliai_tuzvesz_foto_uj_zeland_auckland","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e833477d-a005-4c0d-be74-3b9ac3cee901&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92020e9d-94bf-49c2-b490-59cd6f8c0bd5","keywords":null,"link":"/tudomany/20200106_ausztraliai_tuzvesz_foto_uj_zeland_auckland","timestamp":"2020. január. 06. 08:33","title":"Drámai fotók érkeztek arról, hogy néz ki 2100 km-ről Ausztrália mindent felperzselő katasztrófája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3aee984-a8cd-4054-9458-e6a819bc04e5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A YouTube január 1-jével tette kötelezővé az USA-ban, hogy a feltöltők jelezzék, ha gyerekeknek szánt videót osztanak meg, most pedig világszerte bevezetik az új funkciót.","shortLead":"A YouTube január 1-jével tette kötelezővé az USA-ban, hogy a feltöltők jelezzék, ha gyerekeknek szánt videót osztanak...","id":"20200107_youtube_gyerek_tartalom_korlatozas_hirdetes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a3aee984-a8cd-4054-9458-e6a819bc04e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e8d53aa-529f-4891-b4f4-6fdaedfccbf8","keywords":null,"link":"/tudomany/20200107_youtube_gyerek_tartalom_korlatozas_hirdetes","timestamp":"2020. január. 07. 08:33","title":"Változtat a YouTube, hogy nagyobb biztonságban legyenek a gyerekek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59946eb6-adaf-4323-9042-846b846ebe48","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Duma Aktuál bizonyítja, hogy a magyar miniszterelnök igenis tud késsel-villával enni. Orbán Viktor étkezési szokásainak hátterét Ceglédi Zoltán foglalja össze. ","shortLead":"Duma Aktuál bizonyítja, hogy a magyar miniszterelnök igenis tud késsel-villával enni. Orbán Viktor étkezési szokásainak...","id":"20200106_Duma_Aktual_Orban_Viktor_kessel_villaval_eszik","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=59946eb6-adaf-4323-9042-846b846ebe48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36408f6a-3d5b-4767-a546-84cd11d14ca5","keywords":null,"link":"/360/20200106_Duma_Aktual_Orban_Viktor_kessel_villaval_eszik","timestamp":"2020. január. 06. 19:00","title":"Duma Aktuál: Amikor Orbán Viktor grafológust hív a csalamádéhoz ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]