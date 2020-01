Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7a151ae2-c721-48cb-aeb5-55d38850a12b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrök több mint 400 ember tartóztattak le az elmúlt három napban.","shortLead":"A rendőrök több mint 400 ember tartóztattak le az elmúlt három napban.","id":"20200106_Ket_halalos_aldozatot_kovetelt_a_hetvege","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7a151ae2-c721-48cb-aeb5-55d38850a12b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e300be2-5bf8-42b6-a7ca-bac3eed12f01","keywords":null,"link":"/itthon/20200106_Ket_halalos_aldozatot_kovetelt_a_hetvege","timestamp":"2020. január. 06. 07:41","title":"Két halálos áldozatot követelt a hétvége ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8baccb7-43f5-4c39-bf5e-11ddb6c3bbc7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nettó 11,8 milliárd forintos szerződést kötött a Miniszterelnöki Kabinetiroda, hogy a kormány intézkedéseit népszerűsítse.","shortLead":"Nettó 11,8 milliárd forintos szerződést kötött a Miniszterelnöki Kabinetiroda, hogy a kormány intézkedéseit...","id":"20200106_kormanyzati_propaganda_rogan_antal_miniszterelnoki_kabinetiroda_balasy_gyula","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f8baccb7-43f5-4c39-bf5e-11ddb6c3bbc7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28c8f5ab-b90b-479f-8410-7e35ffcc86a6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200106_kormanyzati_propaganda_rogan_antal_miniszterelnoki_kabinetiroda_balasy_gyula","timestamp":"2020. január. 06. 19:03","title":"Bődületes pénzzel tolják meg a kormányzati propagandát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd8b5ab2-de84-4235-bf04-a6774dd52fe2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az biztos, hogy sokkal több zeneszerzőnő volt annál, mint ahányról hallottunk.","shortLead":"Az biztos, hogy sokkal több zeneszerzőnő volt annál, mint ahányról hallottunk.","id":"20200106_Kelle_ferfi_vagy_noi_zenerol_beszelni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bd8b5ab2-de84-4235-bf04-a6774dd52fe2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c67227a-7bcb-4f8e-aa61-ec81d1c31da2","keywords":null,"link":"/kultura/20200106_Kelle_ferfi_vagy_noi_zenerol_beszelni","timestamp":"2020. január. 06. 15:26","title":"Kell-e férfi- vagy női zenéről beszélni?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"790a7a55-4a6b-4c33-894f-1acaaa0969bb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"De egyelőre semmi konkrétum. Molnár Zsolt szerint azonban közös lista lesz.","shortLead":"De egyelőre semmi konkrétum. Molnár Zsolt szerint azonban közös lista lesz.","id":"20200107_Az_MSZPs_partigazgato_mar_arrol_beszel_2022ben_akar_Karacsony_Gergely_is_lehet_miniszterelnokjelolt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=790a7a55-4a6b-4c33-894f-1acaaa0969bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e73e047c-99cf-4cbb-b01c-1892413c4b76","keywords":null,"link":"/itthon/20200107_Az_MSZPs_partigazgato_mar_arrol_beszel_2022ben_akar_Karacsony_Gergely_is_lehet_miniszterelnokjelolt","timestamp":"2020. január. 07. 09:17","title":"Az MSZP-s pártigazgató már arról beszél, 2022-ben akár Karácsony Gergely is lehet miniszterelnök-jelölt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c62c046f-4848-447a-8eab-0d65a3959a6c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelenlegi információk szerint február 11-én rántja le a leplet a Samsung a soron következő csúcsmobiljáról, egy érdekességet azonban már most sejteni lehet róla.","shortLead":"A jelenlegi információk szerint február 11-én rántja le a leplet a Samsung a soron következő csúcsmobiljáról...","id":"20200107_samsung_galaxy_s20_kijelzoje","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c62c046f-4848-447a-8eab-0d65a3959a6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5702ce41-b251-4af2-9836-cb96ccf6e770","keywords":null,"link":"/tudomany/20200107_samsung_galaxy_s20_kijelzoje","timestamp":"2020. január. 07. 10:33","title":"Kiszivárgott, mitől lehet különleges a Samsung Galaxy S20 kijelzője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f150f2d-30d3-4150-836e-d893cb2744c2","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az orosz elnök szóvivője csak annyit mondott, Putyin létesítményeket akar megtekinteni.","shortLead":"Az orosz elnök szóvivője csak annyit mondott, Putyin létesítményeket akar megtekinteni.","id":"20200107_vlagyimir_putyin_damaszkusz_sziriai_elnok_bassar_el_aszad","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8f150f2d-30d3-4150-836e-d893cb2744c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44856009-a1d1-45d2-b15f-f011900b0e62","keywords":null,"link":"/vilag/20200107_vlagyimir_putyin_damaszkusz_sziriai_elnok_bassar_el_aszad","timestamp":"2020. január. 07. 16:36","title":"Putyin váratlanul megjelent Damaszkuszban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88d4daa8-e2e4-419b-8ca6-d3c06c8afa27","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Kászim Szulejmáni iráni tábornok temetésén mondott beszédet Hosszein Szalami, az iráni Forradalmi Gárda parancsnoka Kermánban.","shortLead":"Kászim Szulejmáni iráni tábornok temetésén mondott beszédet Hosszein Szalami, az iráni Forradalmi Gárda parancsnoka...","id":"20200107_A_Forradalmi_Garda_vezetoje_bosszurol_beszelt_Szulejmani_temetesen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=88d4daa8-e2e4-419b-8ca6-d3c06c8afa27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb1ed6fd-ce2d-4d7b-a985-3186e754040c","keywords":null,"link":"/vilag/20200107_A_Forradalmi_Garda_vezetoje_bosszurol_beszelt_Szulejmani_temetesen","timestamp":"2020. január. 07. 09:23","title":"A Forradalmi Gárda vezetője bosszút ígért Szulejmáni temetésén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23b76462-6783-4874-8e7e-4874c2b5abc4","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A Honvédség szerint a megfelelő biztonsági intézkedések mellett továbbra is folytatják a feladataikat Irakban.","shortLead":"A Honvédség szerint a megfelelő biztonsági intézkedések mellett továbbra is folytatják a feladataikat Irakban.","id":"20200106_Honvedelmi_Miniszterium_A_magyar_katonak_maradnak_Irakban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=23b76462-6783-4874-8e7e-4874c2b5abc4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c76d752a-02fa-43d1-a5c2-634cc2ef6ffd","keywords":null,"link":"/itthon/20200106_Honvedelmi_Miniszterium_A_magyar_katonak_maradnak_Irakban","timestamp":"2020. január. 06. 10:08","title":"Honvédelmi Minisztérium: A magyar katonák maradnak Irakban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]