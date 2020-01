Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"21481875-7a6e-4f01-af90-2d166c6567ca","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Alig másfél hónap alatt eldöntötte a kormány, hogy mely labdarúgó-, kézilabda- és kosárlabda-akadémiához csatornázzanak közpénzeket.","shortLead":"Alig másfél hónap alatt eldöntötte a kormány, hogy mely labdarúgó-, kézilabda- és kosárlabda-akadémiához csatornázzanak...","id":"20200108_sportakademia_kormanyzat_emmi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=21481875-7a6e-4f01-af90-2d166c6567ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b64a7204-f1a2-46bd-84e4-1aaab5e6a9bf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200108_sportakademia_kormanyzat_emmi","timestamp":"2020. január. 08. 16:12","title":"Íme az Orbánék által elismert sportakadémiák listája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"712d1edd-2b61-4d65-879b-062321da32c2","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Újrateszteltetné az Egyesült Államok Súlyemelő-szövetsége (USAW) a riói olimpián, valamint az utóbbi világbajnokságokon és más nemzetközi versenyeken levett doppingmintákat. A WADA egyelőre annyit közölt, hogy vizsgálódik. ","shortLead":"Újrateszteltetné az Egyesült Államok Súlyemelő-szövetsége (USAW) a riói olimpián, valamint az utóbbi világbajnokságokon...","id":"20200108_wada_sulyemelok_dopping_korrupcio_vadak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=712d1edd-2b61-4d65-879b-062321da32c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e98e9c4-f504-484b-b583-4ce6ba1df6f7","keywords":null,"link":"/sport/20200108_wada_sulyemelok_dopping_korrupcio_vadak","timestamp":"2020. január. 08. 05:11","title":"A WADA vizsgálódik és hallgat a súlyemelők ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb57098d-684f-48c5-81d6-1bf8fd467a8b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vesztegetés és költségvetési csalás gyanújával nyomoznak.","shortLead":"Vesztegetés és költségvetési csalás gyanújával nyomoznak.","id":"20200108_simonka_nyomozas_ugyeszseg_polt_hadhazy","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bb57098d-684f-48c5-81d6-1bf8fd467a8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"281052e7-008e-4a6c-b51b-4fd7942f90ab","keywords":null,"link":"/itthon/20200108_simonka_nyomozas_ugyeszseg_polt_hadhazy","timestamp":"2020. január. 08. 11:54","title":"Egyetlen gyanúsítottat hallgattak ki a Simonka-ügy nyomozása melletti két vizsgálatban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1d6c12d-e821-44a0-bebf-b99a5147929c","c_author":"Molnár Patrícia","category":"kkv","description":"Nem kell áfát felszámolnia az áfaalanynak, ha az Európai Unió más tagállamába értékesít terméket – a látszólag egyszerű tétel a gyakorlatban jóval bonyolultabb; számtalan – 2020-tól szigorított – feltételt kell teljesíteni. Az adózóna.hu háromrészes cikksorozatban foglalta össze a legfontosabb változásokat.","shortLead":"Nem kell áfát felszámolnia az áfaalanynak, ha az Európai Unió más tagállamába értékesít terméket – a látszólag egyszerű...","id":"20200108_Afamentesseg_kozossegi_ertekesitesnel_szigorubb_feltetelek_2020tol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a1d6c12d-e821-44a0-bebf-b99a5147929c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed080ac4-5f49-48a8-a966-f0b785bb499a","keywords":null,"link":"/kkv/20200108_Afamentesseg_kozossegi_ertekesitesnel_szigorubb_feltetelek_2020tol","timestamp":"2020. január. 08. 14:10","title":"Áfamentesség közösségi értékesítésnél: szigorúbb feltételek 2020-tól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9cb3bdc-02e7-42d4-9614-d247e07641ae","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Donald Trump a legdurvábbat választotta a neki felkínált opciók közül, amikor kilövési parancsot adott Szulejmáni iráni tábornok ellen. Teherán már meg is tette az első válaszcsapást, de úgy tűnik, nem akarnak háborút. A konfliktusnak az Iszlám Állam örülhet.","shortLead":"Donald Trump a legdurvábbat választotta a neki felkínált opciók közül, amikor kilövési parancsot adott Szulejmáni iráni...","id":"20200108_Haboru_poraira","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f9cb3bdc-02e7-42d4-9614-d247e07641ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbc438f9-078c-4f0d-aecd-bc4f54a0b67f","keywords":null,"link":"/360/20200108_Haboru_poraira","timestamp":"2020. január. 08. 15:00","title":"Teheránt és az Iszlám Államot is kisegítette Trump a Szulejmáni-merénylettel ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e1b7dad-01d4-43da-a049-bb851eb33342","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy különleges, hardverkiegészítő nélküli „virtuális billentyűzet”, a SelfieType-ot is elvitte a héten zajló CES 2020 technológiai szakkiállításra a Samsung.","shortLead":"Egy különleges, hardverkiegészítő nélküli „virtuális billentyűzet”, a SelfieType-ot is elvitte a héten zajló CES 2020...","id":"20200107_samsung_selfietype_virtualis_billentyuzet_mobil_eszkozon_telefon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6e1b7dad-01d4-43da-a049-bb851eb33342&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"416ccf7f-8dda-47fb-aa87-f591706faceb","keywords":null,"link":"/tudomany/20200107_samsung_selfietype_virtualis_billentyuzet_mobil_eszkozon_telefon","timestamp":"2020. január. 07. 11:33","title":"Láthatatlan billentyűzetet készített a Samsung","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f98dbbf1-8cfb-4d7c-8613-ae923af8d90d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Felére esett vissza egy év alatt a Samsung működési eredménye.","shortLead":"Felére esett vissza egy év alatt a Samsung működési eredménye.","id":"20200108_Negy_eve_nem_volt_ennyire_keves_nyeresege_a_Samsungnak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f98dbbf1-8cfb-4d7c-8613-ae923af8d90d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9522b52-eeea-43bb-b33e-a24a894888fd","keywords":null,"link":"/kkv/20200108_Negy_eve_nem_volt_ennyire_keves_nyeresege_a_Samsungnak","timestamp":"2020. január. 08. 08:10","title":"Négy éve nem volt ennyire kevés nyeresége a Samsungnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"387b5bf8-d422-4400-87bb-ae3200a3ab43","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20200108_Marabu_Feknyuz_A_Bosszuallok_kalandjai","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=387b5bf8-d422-4400-87bb-ae3200a3ab43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3d153bb-d390-4880-bc61-4bc3b93cfcd0","keywords":null,"link":"/kultura/20200108_Marabu_Feknyuz_A_Bosszuallok_kalandjai","timestamp":"2020. január. 08. 20:10","title":"Marabu Féknyúz: A Bosszúállók kalandjai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]