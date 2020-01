Trump: Boldog szülinapot, Kim Dzsong Un

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"32f483cf-9c1b-4f54-be23-f23a36235648","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bár a kormány mást állított, csak december 31-ig lehetett a szakszolgálatokhoz fordulni az iskolaérettségi vizsgálat miatt. ","shortLead":"Bár a kormány mást állított, csak december 31-ig lehetett a szakszolgálatokhoz fordulni az iskolaérettségi vizsgálat...","id":"20200108_Szel_Bernadett_iskolaerettseg_pedagogiai_szakszolgalat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=32f483cf-9c1b-4f54-be23-f23a36235648&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7245315-6ce7-4778-ac03-cf3ca8b5b61a","keywords":null,"link":"/itthon/20200108_Szel_Bernadett_iskolaerettseg_pedagogiai_szakszolgalat","timestamp":"2020. január. 08. 21:00","title":"Szél Bernadett: Csúnyán átverte a szülőket a minisztérium","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12dab1ba-e368-4e6d-b9cf-ab1018329a15","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Új szerzők, eltolt hangsúlyok, átstrukturált és részben átnevezett műveltségterületek.","shortLead":"Új szerzők, eltolt hangsúlyok, átstrukturált és részben átnevezett műveltségterületek.","id":"20200109_nemzeti_alaptanterv_nat_atalakitas_bevezetes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=12dab1ba-e368-4e6d-b9cf-ab1018329a15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3aa074b5-98b1-49c7-8482-b31dad6ccb31","keywords":null,"link":"/itthon/20200109_nemzeti_alaptanterv_nat_atalakitas_bevezetes","timestamp":"2020. január. 09. 08:05","title":"Új tantárgy, több Wass Albert, Agatha Christie az új NAT-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"462193cb-67db-436b-8b70-b4c4eddfcd79","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Netflix a YouTube-on megmutatta, miért nem szabad készpénznek venni – és emberi ellenőrzés nélkül publikálni – a Google Translate, vagy más gépi fordító által kiadott eredményt.","shortLead":"A Netflix a YouTube-on megmutatta, miért nem szabad készpénznek venni – és emberi ellenőrzés nélkül publikálni – a...","id":"20200108_netflix_uncut_gems_vagott_gems_hivatalos_utanfuto_gepi_forditas_felreforditas_baki","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=462193cb-67db-436b-8b70-b4c4eddfcd79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27bde474-f147-4316-bac2-63ec65aaebd9","keywords":null,"link":"/tudomany/20200108_netflix_uncut_gems_vagott_gems_hivatalos_utanfuto_gepi_forditas_felreforditas_baki","timestamp":"2020. január. 08. 15:33","title":"Zseni a fordítás – furcsa, hogy ilyen videó 2020-ban még kikerülhet a YouTube-ra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a431a36-7488-49ac-aaa9-077a4e9d7962","c_author":"Sz. Bíró Zoltán","category":"360","description":"Olvadás köszöntött be a Nyugat és Oroszország kapcsolatában, anélkül hogy Moszkvának engedményt kellett volna tennie. Vlagyimir Putyin kijátszhatja a kínai kártyát is, de rendszerének belső problémái miatt aligha vállalkozik újabb külpolitikai kalandra – véli szerzőnk, akinek most jelent meg Putyin Oroszországa című új könyve.","shortLead":"Olvadás köszöntött be a Nyugat és Oroszország kapcsolatában, anélkül hogy Moszkvának engedményt kellett volna tennie...","id":"202001__oroszorszag_avilagban__anyugat_dilemmaja__kina_vonzereje__tobbdimenzios_jatszma","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1a431a36-7488-49ac-aaa9-077a4e9d7962&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6352136-ec05-40c6-9096-aebb2f6b7faa","keywords":null,"link":"/360/202001__oroszorszag_avilagban__anyugat_dilemmaja__kina_vonzereje__tobbdimenzios_jatszma","timestamp":"2020. január. 08. 11:00","title":"Oroszország visszakerülhet a jófiúk klubjába, ha nem kacérkodik Kínával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de1c0817-c78a-4219-a66a-a0e559f31cda","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A KDNP rákapaszkodott a petícióra, amely egy brazil film ellen indult. ","shortLead":"A KDNP rákapaszkodott a petícióra, amely egy brazil film ellen indult. ","id":"20200108_KDNP_Netflix_Krisztus_film_peticio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=de1c0817-c78a-4219-a66a-a0e559f31cda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e947a278-9252-4df7-a3a3-345c8eb02480","keywords":null,"link":"/kultura/20200108_KDNP_Netflix_Krisztus_film_peticio","timestamp":"2020. január. 08. 11:26","title":"Rétvári Bence bekapcsolta a Netflixet, és nem tetszett neki, amit látott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cdbf4da-3719-459b-8a3c-b612498e5cd3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A rendőrség szerint felgyújtották a szobrot, amit már korábban is megrongáltak.","shortLead":"A rendőrség szerint felgyújtották a szobrot, amit már korábban is megrongáltak.","id":"20200109_Porig_egett_Trump_faszobra_Szloveniaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9cdbf4da-3719-459b-8a3c-b612498e5cd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5a79e19-cda6-4e5a-ac25-30d4e36b082d","keywords":null,"link":"/vilag/20200109_Porig_egett_Trump_faszobra_Szloveniaban","timestamp":"2020. január. 09. 17:11","title":"Porig égett Trump faszobra Szlovéniában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7173830c-4f84-4a66-9754-77a13b34f0da","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fideszes vereségek okáról meglepő őszinteséggel beszélt, sok kérdés elől azonban kitért a miniszterelnök újévi nemzetközi sajtótájékoztatóján, amelynek a végére alaposan el is fáradt.","shortLead":"A fideszes vereségek okáról meglepő őszinteséggel beszélt, sok kérdés elől azonban kitért a miniszterelnök újévi...","id":"20200109_Orban_sokat_beszelt_de_keveset_mondott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7173830c-4f84-4a66-9754-77a13b34f0da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95c6de1e-2f9c-4015-907a-6b88d86ff597","keywords":null,"link":"/itthon/20200109_Orban_sokat_beszelt_de_keveset_mondott","timestamp":"2020. január. 09. 17:01","title":"Kiderült, hogy Orbán miért csak egyszer tart évente ilyen sajtótájékoztatót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7a51302-d49a-4eed-a122-84d41fbf224c","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Egy harmadik férfi figyelt fel a tűzre, így mentette meg a bent alvók életét. ","shortLead":"Egy harmadik férfi figyelt fel a tűzre, így mentette meg a bent alvók életét. ","id":"20200108_emberoles_hajlektalan_fegyhaz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b7a51302-d49a-4eed-a122-84d41fbf224c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8faaf9b7-d2a2-43b4-9e87-54f7ce71fa3c","keywords":null,"link":"/itthon/20200108_emberoles_hajlektalan_fegyhaz","timestamp":"2020. január. 08. 17:28","title":"Társaira gyújtotta a kunyhót, tíz év fegyházat kapott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]