[{"available":true,"c_guid":"d274ac50-60b3-4d3f-a6a6-3ec385f35e81","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Tavaly összesen 2201 segítségre szoruló állat kapott újabb esélyt az Fővárosi Állat- és Növénykertben.","shortLead":"Tavaly összesen 2201 segítségre szoruló állat kapott újabb esélyt az Fővárosi Állat- és Növénykertben.","id":"20200108_Tobb_mint_2000_allatot_mentettek_meg_a_fovarosi_allatkertben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d274ac50-60b3-4d3f-a6a6-3ec385f35e81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c704d097-1a9a-4329-8610-2dc57f0dac4d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200108_Tobb_mint_2000_allatot_mentettek_meg_a_fovarosi_allatkertben","timestamp":"2020. január. 08. 21:15","title":"Több mint 2000 állatot mentettek meg a fővárosi állatkertben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9fd641c-560b-4a00-8283-10ff9e1fd6f9","c_author":"Hargitai András","category":"tudomany","description":"Ha a zenéről nehéz beszélni, akkor a hang fizikai benyomását talán még nagyobb kihívás lehet szavakba önteni. Az érzetet a mainstream megoldásoknál sokkal kifinomultabb hangzást és “hang-erőt” nyújtó, saját maguk által épített hangrendszerekkel próbálják közönségüknek átadni az itthon és a világon is szubkultúraként létező sound system világ művészei.","shortLead":"Ha a zenéről nehéz beszélni, akkor a hang fizikai benyomását talán még nagyobb kihívás lehet szavakba önteni...","id":"20200108_sound_system_sajat_epitesu_hangrendszer","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e9fd641c-560b-4a00-8283-10ff9e1fd6f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"868f3f91-3afd-45a9-af5c-360211f22828","keywords":null,"link":"/tudomany/20200108_sound_system_sajat_epitesu_hangrendszer","timestamp":"2020. január. 08. 18:03","title":"Amikor a zene eltalál, nem érzel fájdalmat – miért épít valaki saját hangrendszert?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d872e54b-e206-4dc2-a3e1-1cdd93381b5c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"DJ Koh, a Samsung vezére Las Vegasban beszélt arról, hogyan teljesített eddig a cég vadonatúj technológiával készült mobilja, az összehajtható Galaxy Fold.","shortLead":"DJ Koh, a Samsung vezére Las Vegasban beszélt arról, hogyan teljesített eddig a cég vadonatúj technológiával készült...","id":"20200108_samsung_galaxy_fold_eladasi_szam_dj_koh","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d872e54b-e206-4dc2-a3e1-1cdd93381b5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8c6192a-4790-4f5a-917e-b23bf98aa566","keywords":null,"link":"/tudomany/20200108_samsung_galaxy_fold_eladasi_szam_dj_koh","timestamp":"2020. január. 08. 19:03","title":"Végre kiderült, hány darabot adott el a Samsung a 700 ezres Galaxy Foldból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d72dc577-93b0-4cf8-a04d-32b99d238c34","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az amerikai elnök kijelentette az ohiói Toledóban tartott kampányrendezvényén, ha az iráni tábornok elleni csapás tervéről egyeztetett volna a kongresszussal, akkor a demokrata pártiak kiszivárogtatták volna azt a hamis hírek sajtójának.","shortLead":"Az amerikai elnök kijelentette az ohiói Toledóban tartott kampányrendezvényén, ha az iráni tábornok elleni csapás...","id":"20200110_donald_trump_kaszim_szulejmani_kongresszus_iran_csapas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d72dc577-93b0-4cf8-a04d-32b99d238c34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8fb7b79-0b4d-483c-96c5-473ef9e6d154","keywords":null,"link":"/vilag/20200110_donald_trump_kaszim_szulejmani_kongresszus_iran_csapas","timestamp":"2020. január. 10. 07:34","title":"Trump megmagyarázta, miért tartotta titokban Szulejmáni likvidálásának tervét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9cb3bdc-02e7-42d4-9614-d247e07641ae","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Donald Trump a legdurvábbat választotta a neki felkínált opciók közül, amikor kilövési parancsot adott Szulejmáni iráni tábornok ellen. Teherán már meg is tette az első válaszcsapást, de úgy tűnik, nem akarnak háborút. A konfliktusnak az Iszlám Állam örülhet.","shortLead":"Donald Trump a legdurvábbat választotta a neki felkínált opciók közül, amikor kilövési parancsot adott Szulejmáni iráni...","id":"20200108_Haboru_poraira","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f9cb3bdc-02e7-42d4-9614-d247e07641ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbc438f9-078c-4f0d-aecd-bc4f54a0b67f","keywords":null,"link":"/360/20200108_Haboru_poraira","timestamp":"2020. január. 08. 15:00","title":"Teheránt és az Iszlám Államot is kisegítette Trump a Szulejmáni-merénylettel ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1b4c687-668c-4e8b-87cd-f6039ead9a6e","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A magyar pénzintézet 99,73 százalékos tulajdonosa lett a szlovén SKB Banknak.","shortLead":"A magyar pénzintézet 99,73 százalékos tulajdonosa lett a szlovén SKB Banknak.","id":"20200108_otp_szlovenia_skb_bank_csanyi_sandor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d1b4c687-668c-4e8b-87cd-f6039ead9a6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b2499f6-602e-4a87-8489-51c2fa939eb0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200108_otp_szlovenia_skb_bank_csanyi_sandor","timestamp":"2020. január. 08. 13:55","title":"Az OTP megjelent a szlovén piacon is, már Ázsia a cél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5240f20-6dbd-4561-8f64-44a0d73ecf1e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Tizenkét évvel ezelőtt jelent meg az első iPhone, hogy azután minden esztendőben újabb és újabb modellek kövessék. Számos hivatalos háttérkép is napvilágot látott azóta, és most valamennyi egy helyen megtalálható, és akár le is tölthető.","shortLead":"Tizenkét évvel ezelőtt jelent meg az első iPhone, hogy azután minden esztendőben újabb és újabb modellek kövessék...","id":"20190208_osszes_iphone_hivatalos_hatterkep_letoltese_apple","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b5240f20-6dbd-4561-8f64-44a0d73ecf1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56093a8e-d005-49f2-925d-f656ff091aba","keywords":null,"link":"/tudomany/20190208_osszes_iphone_hivatalos_hatterkep_letoltese_apple","timestamp":"2020. január. 08. 12:03","title":"Innen letöltheti az összes eddigi hivatalos iPhone-háttérképet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7a51302-d49a-4eed-a122-84d41fbf224c","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Egy harmadik férfi figyelt fel a tűzre, így mentette meg a bent alvók életét. ","shortLead":"Egy harmadik férfi figyelt fel a tűzre, így mentette meg a bent alvók életét. ","id":"20200108_emberoles_hajlektalan_fegyhaz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b7a51302-d49a-4eed-a122-84d41fbf224c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8faaf9b7-d2a2-43b4-9e87-54f7ce71fa3c","keywords":null,"link":"/itthon/20200108_emberoles_hajlektalan_fegyhaz","timestamp":"2020. január. 08. 17:28","title":"Társaira gyújtotta a kunyhót, tíz év fegyházat kapott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]