[{"available":true,"c_guid":"c82d871a-5bb8-4243-a584-fa4f8d3054dd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az állami kukaholding tízmilliárddal tartozik a fővárosi szemétszállító cégnek, most már rendezheti a számlát.","shortLead":"Az állami kukaholding tízmilliárddal tartozik a fővárosi szemétszállító cégnek, most már rendezheti a számlát.","id":"20200122_A_kukaholding_megkapta_a_tizmilliardos_szamlat_a_fovarostol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c82d871a-5bb8-4243-a584-fa4f8d3054dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5028b610-d9a8-4c48-83d9-b8fa48acb625","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200122_A_kukaholding_megkapta_a_tizmilliardos_szamlat_a_fovarostol","timestamp":"2020. január. 22. 15:30","title":"A kukaholding megkapta a tízmilliárdos számlát a fővárostól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6a96ff3-bdc5-4727-ab41-181c4604f033","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Papp László polgármester azt írta, a város oktatási rendszerének egészével együtt biztosítani tudja a múzeum működéséhez szükséges szakemberek képzését is.","shortLead":"Papp László polgármester azt írta, a város oktatási rendszerének egészével együtt biztosítani tudja a múzeum...","id":"20200123_Debrecen_orommel_fogadja_az_uj_Termeszettudomanyi_Muzeumot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f6a96ff3-bdc5-4727-ab41-181c4604f033&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b2fcb26-3505-4a3e-8e2f-ef1199389bce","keywords":null,"link":"/itthon/20200123_Debrecen_orommel_fogadja_az_uj_Termeszettudomanyi_Muzeumot","timestamp":"2020. január. 23. 20:50","title":"Debrecen örömmel fogadja az új Természettudományi Múzeumot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"158be61a-730c-4460-937a-ec07e849a7bb","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Ez a klasszikus szépségű amerikai sportkocsi egyenesen a 60-as évek közepére repít vissza bennünket. És mellesleg éppen tehetős új gazdájára vár.","shortLead":"Ez a klasszikus szépségű amerikai sportkocsi egyenesen a 60-as évek közepére repít vissza bennünket. És mellesleg éppen...","id":"20200122_olyan_shelbyben_ultunk_melynek_csillogo_kasznijan_akar_sminkelni_is_lehet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=158be61a-730c-4460-937a-ec07e849a7bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dba394c8-e8ba-4b59-86b1-56cde6de44c5","keywords":null,"link":"/cegauto/20200122_olyan_shelbyben_ultunk_melynek_csillogo_kasznijan_akar_sminkelni_is_lehet","timestamp":"2020. január. 22. 06:41","title":"Olyan patinás Shelbyben ültünk, melynek csillogó kaszniján akár sminkelni is lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eba9948b-1264-4509-9561-f34584a99b28","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Coca-Cola a világ egyik legnagyobb műanyagszennyezője, a fenntarthatósági vezetője megmagyarázta, miért ragaszkodnak a műanyaghoz.","shortLead":"A Coca-Cola a világ egyik legnagyobb műanyagszennyezője, a fenntarthatósági vezetője megmagyarázta, miért ragaszkodnak...","id":"20200122_coca_cola_muanyag_palack_szennyezes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eba9948b-1264-4509-9561-f34584a99b28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f12ed435-9b9e-4e8a-bce1-a59237b20cf1","keywords":null,"link":"/kkv/20200122_coca_cola_muanyag_palack_szennyezes","timestamp":"2020. január. 22. 09:43","title":"A Coca-Cola azért nyomja még a műanyagot, mert az emberek állítólag ezt várják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4fa33410-473a-49e2-92be-64b294662a6b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Lakhatást, étkezést, átlagkeresetet vettek alapul.","shortLead":"Lakhatást, étkezést, átlagkeresetet vettek alapul.","id":"20200122_Nagyjabol_olyan_draga_az_elet_Budapesten_mint_Vlagyivosztokban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4fa33410-473a-49e2-92be-64b294662a6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6c565bc-6bf5-48f8-a12e-ba6228a8bc67","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200122_Nagyjabol_olyan_draga_az_elet_Budapesten_mint_Vlagyivosztokban","timestamp":"2020. január. 22. 06:15","title":"Nagyjából olyan drága az élet Budapesten, mint Vlagyivosztokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72bef042-e4c0-4974-a9c4-da55ace85d78","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Még az utolsó pillanatokban is volt esély a döntetlenre.","shortLead":"Még az utolsó pillanatokban is volt esély a döntetlenre.","id":"20200123_noi_vizilabda","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=72bef042-e4c0-4974-a9c4-da55ace85d78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cace76c6-3763-4ac7-8b04-a682eb42fd93","keywords":null,"link":"/sport/20200123_noi_vizilabda","timestamp":"2020. január. 23. 20:07","title":"Hiába a szenzációs hajrá, bronzéremért játszhat a magyar női vízilabda-válogatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa469254-cbdc-4978-bd62-f4f8f60667dc","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A pártfogó felügyelő és az igazságügyi orvosszakértő sem látta biztosítottnak, hogy a férfi törvénytisztelő életmódot tudna folytatni.","shortLead":"A pártfogó felügyelő és az igazságügyi orvosszakértő sem látta biztosítottnak, hogy a férfi törvénytisztelő életmódot...","id":"20200123_Nem_bocsathato_felteteles_szabadsagra_a_skalas_gyilkos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aa469254-cbdc-4978-bd62-f4f8f60667dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"744c9e0b-13d1-47cf-97ee-90a42b6b030e","keywords":null,"link":"/itthon/20200123_Nem_bocsathato_felteteles_szabadsagra_a_skalas_gyilkos","timestamp":"2020. január. 23. 15:59","title":"Nem bocsátható feltételes szabadságra a „skálás gyilkos”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd4b51e5-4bf3-42a6-a213-11b4de5727eb","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A hajrában úszott el a meccs. Minden azért nincs veszve, még él az olimpiai esély.","shortLead":"A hajrában úszott el a meccs. Minden azért nincs veszve, még él az olimpiai esély.","id":"20200121_kezilabda_eb_malmo_svedorszag_magyarorszag_mikler_roland","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bd4b51e5-4bf3-42a6-a213-11b4de5727eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddef0a99-c23a-4c9c-81a0-71630c83e5c0","keywords":null,"link":"/sport/20200121_kezilabda_eb_malmo_svedorszag_magyarorszag_mikler_roland","timestamp":"2020. január. 21. 22:05","title":"Mikler bravúrjai ellenére kikaptak a magyar kézisek Malmőben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]