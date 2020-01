Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b08ba682-d425-4771-9a62-5ae6ca6f0a15","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester bízik benne, hogy a döntés még visszafordítható és a közgyűjtemény Budapesten tartható.","shortLead":"A főpolgármester bízik benne, hogy a döntés még visszafordítható és a közgyűjtemény Budapesten tartható.","id":"20200123_Karacsony_Budapest_Termeszettudomanyi_Muzeum_koltozes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b08ba682-d425-4771-9a62-5ae6ca6f0a15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbbb0b12-2d7b-437c-af4d-6b241f8600c7","keywords":null,"link":"/itthon/20200123_Karacsony_Budapest_Termeszettudomanyi_Muzeum_koltozes","timestamp":"2020. január. 23. 09:51","title":"Karácsony: minden kompromisszumra kész vagyunk, hogy Budapesten maradjon a Természettudományi Múzeum","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eea5a6ff-3dce-4d14-a9a6-9b22b683d70e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A mesterséges intelligenciával foglalkozó amerikai Clearview AI akkora adatbázist épített emberekről, amekkora még az FBI-nak sincs.","shortLead":"A mesterséges intelligenciával foglalkozó amerikai Clearview AI akkora adatbázist épített emberekről, amekkora még...","id":"20200122_arcfelismeres_clearview_ai_foto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eea5a6ff-3dce-4d14-a9a6-9b22b683d70e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef1be5e7-a937-4c99-925c-f89991150d6d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200122_arcfelismeres_clearview_ai_foto","timestamp":"2020. január. 22. 08:03","title":"3 milliárd fotót húztak le a Facebookról és az internetről, most rendőrök böngésznek benne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e396e34f-9971-4d07-9eaa-f16b52abaf5f","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A beteg tartósan ágyban feküdt, pelenkát kellett viselnie, és segítséget sem tudott hívni.","shortLead":"A beteg tartósan ágyban feküdt, pelenkát kellett viselnie, és segítséget sem tudott hívni.","id":"20200121_Negy_ev_bortont_kapott_a_ferfi_aki_Downszindromas_testvere_halalat_okozta","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e396e34f-9971-4d07-9eaa-f16b52abaf5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5a131ef-c41a-44e0-947d-6d36bc14a051","keywords":null,"link":"/itthon/20200121_Negy_ev_bortont_kapott_a_ferfi_aki_Downszindromas_testvere_halalat_okozta","timestamp":"2020. január. 21. 18:24","title":"Négy év börtönt kapott a férfi, aki Down-szindrómás testvére halálát okozta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"948d825d-9fdb-4789-8166-a34517ab8d7c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az egy évvel ezelőtti állapothoz képest hat százalékkal több lakás van a piacon és bár az árak között hatalmas a szórás, Budapesten van már olyan lakás, amelynek négyzetméterét 3 millió forintért hirdette az építő. Miskolcon ellenben olyan újlakás is elérhető, ahol mindössze 217 ezer forintot kérnek négyzetméterenként.","shortLead":"Az egy évvel ezelőtti állapothoz képest hat százalékkal több lakás van a piacon és bár az árak között hatalmas...","id":"20200123_Nincs_megallas_megjelent_a_3_millios_negyzetmeterar_Budapesten","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=948d825d-9fdb-4789-8166-a34517ab8d7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c63aa5a6-c46b-4e2b-9930-8039c3ad67a3","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200123_Nincs_megallas_megjelent_a_3_millios_negyzetmeterar_Budapesten","timestamp":"2020. január. 23. 14:41","title":"Nincs megállás: megjelent a 3 milliós négyzetméterár Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df291adb-e899-4ed1-9b87-7cdfa76ba009","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ausztrálok. Nem bonyolítják túl a dolgokat.","shortLead":"Ausztrálok. Nem bonyolítják túl a dolgokat.","id":"20200123_Lazan_odaadta_a_sofornek_menet_kozben_az_auton_felejtett_tabletjet_a_motoros__video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=df291adb-e899-4ed1-9b87-7cdfa76ba009&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c206e9ac-6595-4ef6-83a8-bf099e8ec17d","keywords":null,"link":"/cegauto/20200123_Lazan_odaadta_a_sofornek_menet_kozben_az_auton_felejtett_tabletjet_a_motoros__video","timestamp":"2020. január. 23. 10:41","title":"Lazán odaadta a sofőrnek menet közben az autón felejtett tabletjét a motoros – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c835a46a-262c-411c-b69a-92539461e94a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Tavaly 20,5 százalékkal növelte eladásait Magyarországon az IKEA, ez azt jelenti, hogy a svéd lakberendezési áruházlánc 90,3 milliárd forintos forgalmat bonyolított le. Az online vásárlások értéke az összforgalom 8 százalékát tette ki, egy év alatt közel megháromszorozódott a netes forgalom. Az IKEA az idén több újdonságot is bevezet: márciustól indul a „bútorok második élete” szolgáltatás, s négy vidéki városban nyílik olyan átvételi pont, ahonnan elvihetőek lesznek az online vásárolt termékek. E mellett önkiszolgáló csomagátvételi pontok is nyílnak.","shortLead":"Tavaly 20,5 százalékkal növelte eladásait Magyarországon az IKEA, ez azt jelenti, hogy a svéd lakberendezési áruházlánc...","id":"20200123_Az_IKEA_marciustol_visszavasarolja_es_ujra_eladja_a_megunt_butorokat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c835a46a-262c-411c-b69a-92539461e94a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4546454b-544a-4e00-baa5-07edb7d6c2be","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200123_Az_IKEA_marciustol_visszavasarolja_es_ujra_eladja_a_megunt_butorokat","timestamp":"2020. január. 23. 12:49","title":"Márciustól nem kell a fővárosba menni, ha az IKEA-ból akar vásárolni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8dc2d9c-036d-48e4-a51f-7312b383a6fe","c_author":"Serdült Viktória - Gyükeri Mercédesz","category":"itthon","description":"A kiszivárgott jelentés szerint a felfüggesztés meghosszabbítását javasolják Donald Tusk pártelnöknek. Az Európai Néppárt vezetése így oldaná meg, hogy Orbán Viktor személyében ne szerezzenek maguknak újabb ellenséget az uniós politikában.","shortLead":"A kiszivárgott jelentés szerint a felfüggesztés meghosszabbítását javasolják Donald Tusk pártelnöknek. Az Európai...","id":"20200122_Fidesz_felfuggesztes_neppart_bolcsek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f8dc2d9c-036d-48e4-a51f-7312b383a6fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e5ae0e0-d34a-49ba-9179-01bf7fefa1d4","keywords":null,"link":"/itthon/20200122_Fidesz_felfuggesztes_neppart_bolcsek","timestamp":"2020. január. 22. 14:15","title":"FAZ: Egyelőre nem zárnák ki a Fideszt az Európai Néppártból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10c00038-685b-4546-b118-1d5f4e218ffd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Elon Musk szerint nem lehetetlen, hogy 2050-re már egymillió ember éljen a Marson. Azt is elmondta, hogyan képzeli mindezt.","shortLead":"Elon Musk szerint nem lehetetlen, hogy 2050-re már egymillió ember éljen a Marson. Azt is elmondta, hogyan képzeli...","id":"20200123_spacex_mars_kolonizalasa_elon_musk_csillaghajo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=10c00038-685b-4546-b118-1d5f4e218ffd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12d1fe78-3342-40ab-84a2-fcecdb9c6714","keywords":null,"link":"/tudomany/20200123_spacex_mars_kolonizalasa_elon_musk_csillaghajo","timestamp":"2020. január. 23. 12:03","title":"1000 űrhajóval népesítené be a Marsot Elon Musk, 30 éven belül egymillió ember lakhat ott ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]