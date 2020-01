Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6574c29e-ad1a-4773-93b5-a354d1b6c28c","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Nem tudni, mikor támadnának és honnan jönnének, mindenesetre az Egészségügyi Világszervezet iránymutatásával a szakértők igyekeznek felkészülni akár természetes, akár emberkéz alkotta új kórokozók megjelenésére. ","shortLead":"Nem tudni, mikor támadnának és honnan jönnének, mindenesetre az Egészségügyi Világszervezet iránymutatásával...","id":"20200125_koronavirus_X_disease_Global_Virome_Projekt_who_Clade_X_pandemia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6574c29e-ad1a-4773-93b5-a354d1b6c28c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d3719c7-c10a-4d67-84a4-af38a08bab16","keywords":null,"link":"/360/20200125_koronavirus_X_disease_Global_Virome_Projekt_who_Clade_X_pandemia","timestamp":"2020. január. 26. 11:00","title":"A koronavírusból is nagy baj lehet, de az „X betegség“ meg nagyobb fenyegetés lenne ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92f73edf-b02c-4431-a93d-23bccc68863d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Már csak Bulgária korruptabb az EU-tagok közül Magyarországnál; újabb történelmi mélyponton járt a forint; megközelíthette a 100 milliárd forintot a Miniszterelnöki Kabinetiroda \"tájékoztató kampányainak\" ára. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Már csak Bulgária korruptabb az EU-tagok közül Magyarországnál; újabb történelmi mélyponton járt a forint...","id":"20200126_Es_akkor_korrupcio_arfolyam_davos_munkahelyek_atomenergia_propaganda","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=92f73edf-b02c-4431-a93d-23bccc68863d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ebd5676-7cb4-4812-a626-111ca9d89c3c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200126_Es_akkor_korrupcio_arfolyam_davos_munkahelyek_atomenergia_propaganda","timestamp":"2020. január. 26. 07:00","title":"És akkor már csak kicsit kell dolgoznunk, hogy az EU legkorruptabb országa legyünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87762720-fcef-4f9f-bb35-a3a22b924a22","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Tudósok szerint 2,2 milliárd éve történt a legrégebbi aszteroida-becsapódás, amelynek feltehetően egy jelentős éghajlatváltozás volt a következménye.","shortLead":"Tudósok szerint 2,2 milliárd éve történt a legrégebbi aszteroida-becsapódás, amelynek feltehetően egy jelentős...","id":"20200125_elso_aszteroida_becsapodas_eghajlatvaltozas_yarrabubba_krater","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=87762720-fcef-4f9f-bb35-a3a22b924a22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26cb50ab-613e-4548-b422-468596edf97f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200125_elso_aszteroida_becsapodas_eghajlatvaltozas_yarrabubba_krater","timestamp":"2020. január. 25. 08:03","title":"Tudja, mi történt 2,2 milliárd éve?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d80a7910-25a6-4429-8e8b-75741dde3a1a","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Montenegróé lett a bronzérem a vízilabda Eb-n. A csapat négygólos hátrányból állt fel, az utolsó percben szerezte meg a győzelmet.

","shortLead":"Montenegróé lett a bronzérem a vízilabda Eb-n. A csapat négygólos hátrányból állt fel, az utolsó percben szerezte meg...","id":"20200126_Vizilabda_Eb_Montenegro_legyozte_Horvatorszagot_a_bronzeremert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d80a7910-25a6-4429-8e8b-75741dde3a1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c638ad55-59e9-4744-a78a-e60855b35458","keywords":null,"link":"/sport/20200126_Vizilabda_Eb_Montenegro_legyozte_Horvatorszagot_a_bronzeremert","timestamp":"2020. január. 26. 18:55","title":"Vízilabda Eb: Montenegró legyőzte Horvátországot a bronzéremért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d358733b-75d5-4c35-b677-5676523a4ecf","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A város új vezetésének nem igen tetszik a híd elhelyezésének terve, de gondolkodni már nem nagyon van idő. Ha nem tartják be a határidőket, a beruházásra szánt uniós forrás is veszélybe kerülhet.","shortLead":"A város új vezetésének nem igen tetszik a híd elhelyezésének terve, de gondolkodni már nem nagyon van idő. Ha nem...","id":"20200125_szentendre_kerekparos_hid_eurovelo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d358733b-75d5-4c35-b677-5676523a4ecf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba35cd27-7eb6-4e35-8eff-7f355a6f7bdf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200125_szentendre_kerekparos_hid_eurovelo","timestamp":"2020. január. 25. 14:56","title":"Dönteni kellene, különben elúszhat a szentendrei kerékpáros híd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"739a1126-651b-407e-bd3e-18bf1e8e19ac","c_author":"","category":"itthon","description":"A gyanú szerint megölte apját egy 15 éves fiú Orgoványban szombat hajnalban - közölte a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság a rendőrség honlapján.","shortLead":"A gyanú szerint megölte apját egy 15 éves fiú Orgoványban szombat hajnalban - közölte a Bács-Kiskun Megyei...","id":"20200125_Megolte_apjat_egy_tizenot_eves_fiu_Orgovanyban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=739a1126-651b-407e-bd3e-18bf1e8e19ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0d69319-0867-4434-9811-2655f96bd02c","keywords":null,"link":"/itthon/20200125_Megolte_apjat_egy_tizenot_eves_fiu_Orgovanyban","timestamp":"2020. január. 25. 08:54","title":"Megölte apját egy tizenöt éves fiú Orgoványban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fdd90ec8-486a-402c-afa7-dd02f3b1f0e9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az időközi választásokon ez nem ritka jelenség. De Győrben csak egy hajszál az elmaradás, ami jelzi, kiélezett a meccs.","shortLead":"Az időközi választásokon ez nem ritka jelenség. De Győrben csak egy hajszál az elmaradás, ami jelzi, kiélezett a meccs.","id":"20200126_Gyori_valasztas_eddig_kevesebben_szavaztak_mint_oktoberben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fdd90ec8-486a-402c-afa7-dd02f3b1f0e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a10d6633-f6d5-40d9-8aa5-95d2d5d33501","keywords":null,"link":"/itthon/20200126_Gyori_valasztas_eddig_kevesebben_szavaztak_mint_oktoberben","timestamp":"2020. január. 26. 10:45","title":"Győri választás: eddig kevesebben szavaztak, mint októberben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76e0f70f-e167-4254-9661-a813b86bfec5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20200126_mentok_app_daganat_sejt_huawei_emui_10_musica_agya_urhadero_egyenruha","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=76e0f70f-e167-4254-9661-a813b86bfec5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f155c13e-0b50-4813-8b21-f43869152b02","keywords":null,"link":"/tudomany/20200126_mentok_app_daganat_sejt_huawei_emui_10_musica_agya_urhadero_egyenruha","timestamp":"2020. január. 26. 12:03","title":"Ez történt: kipróbáltak egy új sejtet a rák ellen, a laborban rengeteg daganatot elpusztított","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]