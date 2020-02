Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ba830c2a-f0ce-41f4-ad06-d3d776d74f26","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fideszes és kormányközeli körök által szervezett tüntetésen a rendőrök egy férfit fogtak el, akit garázdasággal gyanúsítanak.","shortLead":"A fideszes és kormányközeli körök által szervezett tüntetésen a rendőrök egy férfit fogtak el, akit garázdasággal...","id":"20200131_Egy_embert_eloallitottak_a_Niedermuller_elleni_tuntetesen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ba830c2a-f0ce-41f4-ad06-d3d776d74f26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98fcc734-9707-4754-8e21-ebce2e68947f","keywords":null,"link":"/itthon/20200131_Egy_embert_eloallitottak_a_Niedermuller_elleni_tuntetesen","timestamp":"2020. január. 31. 10:25","title":"Egy embert előállítottak a Niedermüller elleni tüntetésen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee22e1f8-9275-4228-972b-29bbcf7baf70","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A luxusszegmensben a német prémiummárka vezet az oroszoknál, ahol egyébként összességében nem meglepő módon még mindig messze Ladából adják el a legtöbbet.","shortLead":"A luxusszegmensben a német prémiummárka vezet az oroszoknál, ahol egyébként összességében nem meglepő módon még mindig...","id":"20200131_vegletek_a_maybach_es_a_lada_uralja_Oroszorszagot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ee22e1f8-9275-4228-972b-29bbcf7baf70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"198cc197-2e6b-4ae9-bbf4-1dc01ea5501e","keywords":null,"link":"/cegauto/20200131_vegletek_a_maybach_es_a_lada_uralja_Oroszorszagot","timestamp":"2020. január. 31. 13:21","title":"Végletek: a Maybach és a Lada uralja Oroszországot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6a87b20-c07b-4ce5-a56d-b1fe2b4a0697","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A klímaváltozás jobban veszélyezteti az alpesi régió faji sokszínűségét, mint a mezőgazdaság egy új tanulmány szerint, amely a Global Change Biology című folyóiratban jelent meg.","shortLead":"A klímaváltozás jobban veszélyezteti az alpesi régió faji sokszínűségét, mint a mezőgazdaság egy új tanulmány szerint...","id":"20200201_alpok_alpesi_regio_faji_sokszinuseg_biodiverzitas_klimavaltozas_globalis_felmelegedes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a6a87b20-c07b-4ce5-a56d-b1fe2b4a0697&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6cac704-daf7-42e1-bfb9-19665c95f12e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200201_alpok_alpesi_regio_faji_sokszinuseg_biodiverzitas_klimavaltozas_globalis_felmelegedes","timestamp":"2020. február. 01. 12:03","title":"Gond lesz a szomszédban (is), nehezen tűrik az Alpok élőlényei a klímaváltozást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91cfb731-3dcf-4826-827e-117c40c1f402","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A vírus miatt növekszik a rasszizmus és az idegengyűlölet – ami a járvány megfékezését is gátolhatja.","shortLead":"A vírus miatt növekszik a rasszizmus és az idegengyűlölet – ami a járvány megfékezését is gátolhatja.","id":"20200131_Kitiltotta_a_kinai_vendegeket_egy_bar_Romaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=91cfb731-3dcf-4826-827e-117c40c1f402&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23893db4-6eea-4231-873d-22ad1d303a48","keywords":null,"link":"/elet/20200131_Kitiltotta_a_kinai_vendegeket_egy_bar_Romaban","timestamp":"2020. január. 31. 14:57","title":"Kitiltotta a kínai vendégeket egy bár Rómában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab2e65ae-aede-4f85-bbdc-be04e04b77c8","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A tárca pénteki tájékoztatása szerint a magyar kórházak felkészültek rá, hogy koronavírussal fertőzött beteget lássanak el, ha erre valamikor szükség lesz.","shortLead":"A tárca pénteki tájékoztatása szerint a magyar kórházak felkészültek rá, hogy koronavírussal fertőzött beteget lássanak...","id":"20200131_koronavirus_emmi_magyar_korhazak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ab2e65ae-aede-4f85-bbdc-be04e04b77c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15d3cd5d-72ca-4251-9a89-fddcca075e06","keywords":null,"link":"/itthon/20200131_koronavirus_emmi_magyar_korhazak","timestamp":"2020. január. 31. 18:08","title":"Emmi: A kórházak felkészültek a koronavírusra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f4ec053-a1ec-47e7-9406-da1315e9a09c","c_author":"Kőbányai János","category":"velemeny","description":"A kibeszélés megszabadít a traumától, de nem a társadalom kollektív emlékezetének hiányából fakadó traumától. A társadalom többségi közössége pedig nem beszélte ki betegsége okát. És ezért nem kaphat feloldást. Sem gyógyulást.","shortLead":"A kibeszélés megszabadít a traumától, de nem a társadalom kollektív emlékezetének hiányából fakadó traumától...","id":"20200201_Kobanyai_Janos_Pokorni_Zoltan_konnye","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8f4ec053-a1ec-47e7-9406-da1315e9a09c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dca5f343-6dc8-4677-9cf2-63c5ce8804e5","keywords":null,"link":"/velemeny/20200201_Kobanyai_Janos_Pokorni_Zoltan_konnye","timestamp":"2020. február. 01. 10:55","title":"Kőbányai János: Pokorni Zoltán könnye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc7dd1f2-8ba7-4909-9c98-d383e60d92e8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az amerikai rendszámtáblák minden korábbinál színesebbek lehetnek, de azért nem lehet akármilyen szmájlit választani rájuk.","shortLead":"Az amerikai rendszámtáblák minden korábbinál színesebbek lehetnek, de azért nem lehet akármilyen szmájlit választani...","id":"20200131_az_emojikat_raszabaditjak_a_rendszamtablakra_az_usaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bc7dd1f2-8ba7-4909-9c98-d383e60d92e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfa424b4-b819-45d4-8e59-5712649aa747","keywords":null,"link":"/cegauto/20200131_az_emojikat_raszabaditjak_a_rendszamtablakra_az_usaban","timestamp":"2020. január. 31. 15:21","title":"Az emojikat rászabadítják a rendszámtáblákra az USA-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"662cb481-b79b-42c7-88e6-a62a44676eef","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"vilag","description":"A britek jó része nem tervez különösebben semmit péntek estére, majd meglátjuk.","shortLead":"A britek jó része nem tervez különösebben semmit péntek estére, majd meglátjuk.","id":"20200131_Tuzijatek_helyett_Nigel_Farage_jutott_a_londoniaknak_a_Brexit_ejszakajara","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=662cb481-b79b-42c7-88e6-a62a44676eef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"428020e7-5b4d-4e52-8970-b16ffdf9b887","keywords":null,"link":"/vilag/20200131_Tuzijatek_helyett_Nigel_Farage_jutott_a_londoniaknak_a_Brexit_ejszakajara","timestamp":"2020. január. 31. 11:30","title":"Tűzijáték helyett Nigel Farage jutott a londoniaknak a Brexit éjszakájára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]