[{"available":true,"c_guid":"37dd3dfe-48fa-47a1-871c-74932bd6a7b0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az eset még 2017-ben történt, most emeltek vádat az elkövetők ellen.","shortLead":"Az eset még 2017-ben történt, most emeltek vádat az elkövetők ellen.","id":"20200207_fogolyzendules_marihuana_kabitoszer_rabok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=37dd3dfe-48fa-47a1-871c-74932bd6a7b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64de410e-a653-4310-bea8-2c833ab4ca74","keywords":null,"link":"/itthon/20200207_fogolyzendules_marihuana_kabitoszer_rabok","timestamp":"2020. február. 07. 17:57","title":"Elvették a raboktól a füvet, zendülés tört ki egy budapesti börtönben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8d21de5-b73a-4874-9916-18264a9949da","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A galápagosi óriásteknős két kihaltnak tekintett fajával rokonságban álló 30 óriásteknőst azonosítottak a kutatók egy tudományos expedíció keretében a csendes-óceáni szigetcsoporton.","shortLead":"A galápagosi óriásteknős két kihaltnak tekintett fajával rokonságban álló 30 óriásteknőst azonosítottak a kutatók...","id":"20200206_kihalt_galapagosi_oriasteknosfaj_leszarmazottai","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b8d21de5-b73a-4874-9916-18264a9949da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37be7398-fec6-4641-a2a5-58841270b413","keywords":null,"link":"/tudomany/20200206_kihalt_galapagosi_oriasteknosfaj_leszarmazottai","timestamp":"2020. február. 06. 21:03","title":"Megtalálták a kihalt galápagosi óriásteknősök leszármazottait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e62110a0-05e2-4953-96b0-f18dff5addcf","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Khalid úgy döntött, a hivatalos bejelentés előtt közzéteszi koncertjének dátumát.","shortLead":"Khalid úgy döntött, a hivatalos bejelentés előtt közzéteszi koncertjének dátumát.","id":"20200206_A_Sziget_tudtan_kivul_derult_ki_az_idei_fesztival_elso_nagy_neve","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e62110a0-05e2-4953-96b0-f18dff5addcf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80f07dba-b1c1-4916-bc53-d27167940f7e","keywords":null,"link":"/kultura/20200206_A_Sziget_tudtan_kivul_derult_ki_az_idei_fesztival_elso_nagy_neve","timestamp":"2020. február. 06. 15:33","title":"A Sziget bejelentése előtt kiderült az idei fesztivál első nagy neve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"748032c9-4aa8-4146-bfaa-b967e3c19269","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Tömegverekedés volt egy kazahsztáni faluban, Maszancsiban péntek éjjel, nyolcan életület vesztették. Több százan vettek részt a csetepatéban, amelynek a rendőrség és a nemzeti gárda vetett véget - közölte szombaton a belügyminisztérium. A rendbontásról videók is készültek.","shortLead":"Tömegverekedés volt egy kazahsztáni faluban, Maszancsiban péntek éjjel, nyolcan életület vesztették. Több százan vettek...","id":"20200208_Nemzetisegi_alapu_tomegverekedes_volt_Kazahsztanban_tobben_meghaltak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=748032c9-4aa8-4146-bfaa-b967e3c19269&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75c29dfc-9f62-4588-bbf1-431fa3142413","keywords":null,"link":"/vilag/20200208_Nemzetisegi_alapu_tomegverekedes_volt_Kazahsztanban_tobben_meghaltak","timestamp":"2020. február. 08. 10:47","title":"Nemzetiségi alapú tömegverekedés volt Kazahsztánban, többen meghaltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0049ac1-3546-4037-87a2-648a8321c68e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mindig van a ritkaságok közt is egy igazi kincs. Pont, mint ez a Ferrari F40 LM. ","shortLead":"Mindig van a ritkaságok közt is egy igazi kincs. Pont, mint ez a Ferrari F40 LM. ","id":"20200206_Ez_a_legkulonlegesebb_Ferrari_F40es_egyben_messze_a_legdragabb_is","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e0049ac1-3546-4037-87a2-648a8321c68e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b45267da-d980-48d7-b9c8-4cf565463843","keywords":null,"link":"/cegauto/20200206_Ez_a_legkulonlegesebb_Ferrari_F40es_egyben_messze_a_legdragabb_is","timestamp":"2020. február. 06. 12:31","title":"Ez a legkülönlegesebb Ferrari F40-es, egyben messze a legdrágább is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31b321e0-598e-45c8-906c-6e7c7d1c7dd0","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Több mint 3 millió uniós állampolgár akar az Egyesült Királyságban maradni, vagyis lényegében mindenki, aki most kint tartózkodik.","shortLead":"Több mint 3 millió uniós állampolgár akar az Egyesült Királyságban maradni, vagyis lényegében mindenki, aki most kint...","id":"20200206_brexit_egyesult_kiralysag_unios_polgarok_letelepedesi_engedely","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=31b321e0-598e-45c8-906c-6e7c7d1c7dd0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46237e8b-7239-48ce-9a24-a30a6d540a37","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200206_brexit_egyesult_kiralysag_unios_polgarok_letelepedesi_engedely","timestamp":"2020. február. 06. 13:53","title":"80 ezer magyar kért tartós letelepedési engedélyt Nagy-Britanniában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04b80e1e-aad9-45d6-9316-c503ac51f63c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az utasok választhatnak az ingyenes átfoglalás vagy a visszatérítések közül.","shortLead":"Az utasok választhatnak az ingyenes átfoglalás vagy a visszatérítések közül.","id":"20200207_wizz_air_budapest_frankfurt_megszuntetett_jarat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=04b80e1e-aad9-45d6-9316-c503ac51f63c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8164ed57-e473-4e66-a508-6d0d48260ee1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200207_wizz_air_budapest_frankfurt_megszuntetett_jarat","timestamp":"2020. február. 07. 11:06","title":"Megszünteti a Wizz Air a Budapest–Frankfurt-járatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a656209-744d-4779-a387-453e5639d1b5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több száz menekült táborozott le Kelebiánál, a szerb-magyar határon, azért tüntetve, hogy a magyar hatóságok nyissák meg a határt. A demonstráció békésen zajlott, a helyszínen nagyon sok a kisgyerek. A tompai határátkelőt lezárták, a szerb védelmi miniszter szerint álhírek miatt mentek a határra az emberek. ","shortLead":"Több száz menekült táborozott le Kelebiánál, a szerb-magyar határon, azért tüntetve, hogy a magyar hatóságok nyissák...","id":"20200206_300_menekult_erkezett_a_tompai_hataratkelohoz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1a656209-744d-4779-a387-453e5639d1b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23c62ca5-d1cb-440e-9f2e-d6fd0dc31fd9","keywords":null,"link":"/itthon/20200206_300_menekult_erkezett_a_tompai_hataratkelohoz","timestamp":"2020. február. 06. 16:17","title":"Több száz menekült vonult a kelebiai határhoz, hogy átjussanak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]