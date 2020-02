Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"36ac31d7-3647-4ea1-9bfd-1b042f0916ca","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A román államfő a parlamenti választások előrehozatalát szeretné ezzel előidézni.","shortLead":"A román államfő a parlamenti választások előrehozatalát szeretné ezzel előidézni.","id":"20200206_Orban_egy_nappal_levaltasa_utan_ujabb_kormanyalakitasi_megbizast_kapott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=36ac31d7-3647-4ea1-9bfd-1b042f0916ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ff1456d-2cf4-4526-b193-4e89e347c91e","keywords":null,"link":"/vilag/20200206_Orban_egy_nappal_levaltasa_utan_ujabb_kormanyalakitasi_megbizast_kapott","timestamp":"2020. február. 06. 19:17","title":"Orban egy nappal leváltása után újabb kormányalakítási megbízást kapott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6a25371-1c40-40bc-94fb-8689ff9ff071","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár néhány nap múlva minden valószínűség szerint bemutat egy összehajtható telefont a Samsung, a Galaxy Fold igazi utódja később, de még ebben az évben megérkezhet.","shortLead":"Bár néhány nap múlva minden valószínűség szerint bemutat egy összehajtható telefont a Samsung, a Galaxy Fold igazi...","id":"20200206_samsung_winner2_kodnevu_keszulek_galaxy_fold_utodja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a6a25371-1c40-40bc-94fb-8689ff9ff071&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9cccd5c8-6b7b-4d70-9fce-66f08eac9e14","keywords":null,"link":"/tudomany/20200206_samsung_winner2_kodnevu_keszulek_galaxy_fold_utodja","timestamp":"2020. február. 06. 15:03","title":"Bár jön egy Samsung-összehajtható, az „igazi” Galaxy Fold 2-re még várni kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2ce891b-88d0-480c-9694-9aa10f829a58","c_author":"Balla István","category":"kultura","description":"Zenész, próféta, Jamaica máig legerősebb brandje, a reggae nagykövete. 1945 február 6-án született a legbékésebb lázadó, a popzene egyik legnagyszerűbb szerző-előadója, Bob Marley.



","shortLead":"Zenész, próféta, Jamaica máig legerősebb brandje, a reggae nagykövete. 1945 február 6-án született a legbékésebb...","id":"20200206_Koncertjen_osszeolelkeztek_az_adaz_politika_ellenfelek_is__75_eve_szuletett_Bob_Marley","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f2ce891b-88d0-480c-9694-9aa10f829a58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc409629-85f6-466f-9fd2-605bbc4b7e78","keywords":null,"link":"/kultura/20200206_Koncertjen_osszeolelkeztek_az_adaz_politika_ellenfelek_is__75_eve_szuletett_Bob_Marley","timestamp":"2020. február. 06. 16:20","title":"Koncertjén összeölelkeztek az ádáz politikai ellenfelek is – 75 éve született Bob Marley","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6000a70d-8b73-4be4-90d0-66b97eb92f5b","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Valenciában megnéztük, hogy milyen a gyakorlatban a normál visszapillantóval már egyáltalán nem rendelkező Honda e.","shortLead":"Valenciában megnéztük, hogy milyen a gyakorlatban a normál visszapillantóval már egyáltalán nem rendelkező Honda e.","id":"20200207_kiprobaltuk_a_vilag_elso_szeriaban_digitalis_visszapillantos_autojat_honda_e_villanyauto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6000a70d-8b73-4be4-90d0-66b97eb92f5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"417770b5-d828-4131-8c90-457817e17f9d","keywords":null,"link":"/cegauto/20200207_kiprobaltuk_a_vilag_elso_szeriaban_digitalis_visszapillantos_autojat_honda_e_villanyauto","timestamp":"2020. február. 07. 06:41","title":"Kipróbáltuk a világ első szériában digitális visszapillantós autóját, egy cuki villany-Hondát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8cd5a65-0619-4e67-834c-1d6a8ce44f6b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A külföldiek miatt nem lett mínuszos évük a magyar hoteleknek.","shortLead":"A külföldiek miatt nem lett mínuszos évük a magyar hoteleknek.","id":"20200207_","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b8cd5a65-0619-4e67-834c-1d6a8ce44f6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef5d5115-c1b1-46a9-ab03-a247a4ebf748","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200207_","timestamp":"2020. február. 07. 10:03","title":"Több külföldi turista volt a magyar szállodákban 2019-ben, mint ahány magyar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31719265-0fd8-41b7-b28d-5777a3dd81fd","c_author":"HVG","category":"360","description":"Csapongva kalandozó kísérőszövegekkel ezek a szerkentyűk is érdekesek és életközeliek.","shortLead":"Csapongva kalandozó kísérőszövegekkel ezek a szerkentyűk is érdekesek és életközeliek.","id":"202006_konyv__latogatoszuro_kopogtatok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=31719265-0fd8-41b7-b28d-5777a3dd81fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f2e6036-91f1-49fc-81d7-17171cfe8018","keywords":null,"link":"/360/202006_konyv__latogatoszuro_kopogtatok","timestamp":"2020. február. 08. 09:00","title":"Minden, amit tudni akarsz a kopogtatókról, de nem merted megkérdezni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0f92101-852d-49e2-ae9b-26f4e403ad32","c_author":"HVG","category":"360","description":"A kiállítás címe – Élek – kétértelmű ugyan, de találó.","shortLead":"A kiállítás címe – Élek – kétértelmű ugyan, de találó.","id":"202006_tarlat__elek_sebestyen_sara_epuletfotoi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c0f92101-852d-49e2-ae9b-26f4e403ad32&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97d1298b-46f5-4f55-a62d-66233bea392a","keywords":null,"link":"/360/202006_tarlat__elek_sebestyen_sara_epuletfotoi","timestamp":"2020. február. 07. 14:00","title":"\"A hétköznapok kis semmiségeinek szépségét\" fedezhetjük fel ezen a tárlaton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"039a755a-040f-4ddd-a59f-512619ef1a60","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Tilos közvetlenül kiskorúaknak hirdetni a gumivitamint.","shortLead":"Tilos közvetlenül kiskorúaknak hirdetni a gumivitamint.","id":"20200207_beres_gyogyszergyar_gvh_gumivitamin_gyerekeknek_szolo_reklam","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=039a755a-040f-4ddd-a59f-512619ef1a60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce4c1dfb-f24a-49e5-8afe-bac89a713a89","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200207_beres_gyogyszergyar_gvh_gumivitamin_gyerekeknek_szolo_reklam","timestamp":"2020. február. 07. 10:56","title":"Gyerekeknek reklámozott a Béres, megbüntették miatta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]