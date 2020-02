Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"982d432a-70bc-4f99-a63e-eba67537c120","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az NDK kisautó egészen a rendszerváltás korába repítheti vissza új tulajdonosát. ","shortLead":"Az NDK kisautó egészen a rendszerváltás korába repítheti vissza új tulajdonosát. ","id":"20200209_2_millio_forintot_kernek_ezert_a_tiszafuredi_szep_kis_trabantert","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=982d432a-70bc-4f99-a63e-eba67537c120&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5c41674-ba7c-4c63-ad83-c21a7db5269d","keywords":null,"link":"/cegauto/20200209_2_millio_forintot_kernek_ezert_a_tiszafuredi_szep_kis_trabantert","timestamp":"2020. február. 09. 06:41","title":"2 millió forintot kérnek ezért a szép kis tiszafüredi Trabantért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae397c02-e23d-4f14-98af-3286f07f2bc6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz EP-képviselője szerint ahhoz, hogy az ellenzék szája íze szerint legyenek a dolgok, meg kell nyerni egy választást.","shortLead":"A Fidesz EP-képviselője szerint ahhoz, hogy az ellenzék szája íze szerint legyenek a dolgok, meg kell nyerni...","id":"20200207_Hidveghi_Magyarorszagon_zajlott_le_a_legszabadabb_politikai_vita_az_elmult_evekben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ae397c02-e23d-4f14-98af-3286f07f2bc6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47bec7ae-ba30-4bef-8ba2-08682917eda9","keywords":null,"link":"/itthon/20200207_Hidveghi_Magyarorszagon_zajlott_le_a_legszabadabb_politikai_vita_az_elmult_evekben","timestamp":"2020. február. 07. 21:51","title":"Hidvéghi: Magyarországon zajlott le a legszabadabb politikai vita az elmúlt években","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b8bbfb1-6c44-468e-80fc-76165bb6204f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Legkevesebb tíz embert agyonlőtt, és többeket megsebesített egy katona szombaton Thaiföld északkeleti részén, Nahon Racsaszima városban - jelentette a rendőrség és a helyi média. A lövöldöző még szabadlábon van. Az incidensről több videó is készült","shortLead":"Legkevesebb tíz embert agyonlőtt, és többeket megsebesített egy katona szombaton Thaiföld északkeleti részén, Nahon...","id":"20200208_Tomeggyilkos_katona_lovoldozott_Thaifoldon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4b8bbfb1-6c44-468e-80fc-76165bb6204f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"edba5bd3-0078-4f7d-a4df-1d1fd28ffced","keywords":null,"link":"/vilag/20200208_Tomeggyilkos_katona_lovoldozott_Thaifoldon","timestamp":"2020. február. 08. 13:53","title":"Tíz embert agyonlőtt egy katona Thaiföldön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6bd00981-ff2a-4523-b04d-fed4a7953130","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A családi gazdaságok erősítését zengte évekig az Orbán-kormány, de mostanra már nyíltan a birtokkoncentráció szükségességéről beszél az agrárvezetés is. A gazdák mindenesetre kikaparták a gesztenyét: a politikai csatát megnyerték a Fidesznek. A most rendezett első országos gazdabálra csak az elit jutott be.","shortLead":"A családi gazdaságok erősítését zengte évekig az Orbán-kormány, de mostanra már nyíltan a birtokkoncentráció...","id":"20200208_Palfordulas_Traktorok_ezrei_helyett_csupan_egy_allt_a_Vigado_elott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6bd00981-ff2a-4523-b04d-fed4a7953130&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8eb43520-abe3-45d7-b1b7-db8b29dafac4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200208_Palfordulas_Traktorok_ezrei_helyett_csupan_egy_allt_a_Vigado_elott","timestamp":"2020. február. 08. 16:00","title":"Pálfordulás: Traktorok ezrei helyett csupán egy állt a Vigadó előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f13980eb-57e2-44bf-9df1-2a3762c69915","c_author":"Lengyel Miklós","category":"vilag","description":"A legsikeresebb gazdaság az ír az Európai Unió nyugati felén, Leo Varadkar miniszterelnök mégis a túlélésért küzd szombaton. A közvélemény-kutatók szerint ugyanis jöhet a Sinn Féin. Az ír sziget egységének gondolata is újra felmerült.","shortLead":"A legsikeresebb gazdaság az ír az Európai Unió nyugati felén, Leo Varadkar miniszterelnök mégis a túlélésért küzd...","id":"20200208_A_Brexit_hozhat_politikai_fordulatot_Irorszagban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f13980eb-57e2-44bf-9df1-2a3762c69915&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5618f3c-4fc0-4768-8805-92f89d3db115","keywords":null,"link":"/vilag/20200208_A_Brexit_hozhat_politikai_fordulatot_Irorszagban","timestamp":"2020. február. 08. 08:00","title":"A Brexit hozhat politikai fordulatot Írországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b58fdb8f-f3af-4c40-bdf9-ee4562fce0fe","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A rendőrségi nyomoz, a hiányzó eszközöket a gyors intézkedéseknek köszönhetően a hatóság részben már lefoglalta.\r

","shortLead":"A rendőrségi nyomoz, a hiányzó eszközöket a gyors intézkedéseknek köszönhetően a hatóság részben már lefoglalta.\r

","id":"20200207_Elloptak_az_Autowallis_cegeitol_250_millio_forint_erteku_eszkozt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b58fdb8f-f3af-4c40-bdf9-ee4562fce0fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4882e33a-7e74-42fc-9f41-04d01d8c6b1d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200207_Elloptak_az_Autowallis_cegeitol_250_millio_forint_erteku_eszkozt","timestamp":"2020. február. 07. 19:23","title":"Elloptak az Autowallis cégeitől 250 millió forint értékű eszközt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0d83418-beba-40b9-8e5a-5c2dea646fc1","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Kötelező kéthetes karanténba zárják Hongkongban a Kína szárazföldi területeiről érkezőket. A cél a pusztító koronavírus megállítása.","shortLead":"Kötelező kéthetes karanténba zárják Hongkongban a Kína szárazföldi területeiről érkezőket. A cél a pusztító koronavírus...","id":"20200208_Hongkong_karantenba_zar_minden_Kinabol_erkezot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c0d83418-beba-40b9-8e5a-5c2dea646fc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4562e901-6a40-4aa6-97c0-ff730d19247f","keywords":null,"link":"/vilag/20200208_Hongkong_karantenba_zar_minden_Kinabol_erkezot","timestamp":"2020. február. 08. 09:44","title":"Hongkong karanténba zár minden Kínából érkezőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75787801-fb43-4873-84b5-db413da23360","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A jövő héten kezdődik egyszerre két felülvizsgálattal a magyar államadós-osztályzatok idei hitelminősítői vizsgálatsorozata. A három piacvezető nemzetközi hitelminősítő a tavalyi gyakorlathoz hasonlóan 2020-ban is összesen hatszor - egyenként két-két alkalommal - veszi napirendre a magyar szuverén besorolásokat.","shortLead":"A jövő héten kezdődik egyszerre két felülvizsgálattal a magyar államadós-osztályzatok idei hitelminősítői...","id":"20200209_Javulnake_iden_is_a_magyar_allamadososztalyzatok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=75787801-fb43-4873-84b5-db413da23360&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"609ae391-1ce5-4489-b39c-0ffb65f7888a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200209_Javulnake_iden_is_a_magyar_allamadososztalyzatok","timestamp":"2020. február. 09. 17:45","title":"Javulnak-e idén is a magyar államadós-osztályzatok?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]