[{"available":true,"c_guid":"56abaabd-e322-47f6-80af-d012bf80f7ff","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Bepillantást nyerhetünk abba, milyen is a felnőtté válás, ha az embert a világon mindenhol ismerik. ","shortLead":"Bepillantást nyerhetünk abba, milyen is a felnőtté válás, ha az embert a világon mindenhol ismerik. ","id":"20200211_Dokusorozat_keszul_Greta_Thunbergrol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=56abaabd-e322-47f6-80af-d012bf80f7ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ed2863d-80fb-45e6-872b-3f401ad7e155","keywords":null,"link":"/kultura/20200211_Dokusorozat_keszul_Greta_Thunbergrol","timestamp":"2020. február. 11. 10:49","title":"Sorozat készül Greta Thunbergről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75772e41-0b4c-4f41-b876-aad692922599","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"A csatár két éve mondta le a válogatottságot, de most jelezte, hogy szívesen visszatérne. A szövetségi kapitány nyitott az egyeztetésre.","shortLead":"A csatár két éve mondta le a válogatottságot, de most jelezte, hogy szívesen visszatérne. A szövetségi kapitány nyitott...","id":"20200210_nikolics_nemanja_fehervar_magyar_valogatott_marco_rossi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=75772e41-0b4c-4f41-b876-aad692922599&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4d9cdb4-f334-4964-a29a-85834e4e9e4a","keywords":null,"link":"/sport/20200210_nikolics_nemanja_fehervar_magyar_valogatott_marco_rossi","timestamp":"2020. február. 10. 16:41","title":"Visszatérhet Nikolics a válogatottba is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"418d3d03-5892-41c3-804b-a6cedf46a170","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fővárosi Törvényszék szóvivője szerint ezeket Kaleta Gábor különböző számítástechnikai eszközein találták. \r

","shortLead":"A Fővárosi Törvényszék szóvivője szerint ezeket Kaleta Gábor különböző számítástechnikai eszközein találták. \r

","id":"20200210_19_ezer_kiskoruakrol_keszulr_pornograf_fotot_talaltak_a_volt_perui_nagykovet_gepen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=418d3d03-5892-41c3-804b-a6cedf46a170&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c913e922-476c-4e64-91ff-cfc3bb57077e","keywords":null,"link":"/itthon/20200210_19_ezer_kiskoruakrol_keszulr_pornograf_fotot_talaltak_a_volt_perui_nagykovet_gepen","timestamp":"2020. február. 10. 21:00","title":"19 ezer gyerekpornófotót találtak a volt perui nagykövet gépein","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6c2e656-a9c0-4703-b63d-7adf19b3a50e","c_author":"HVG360","category":"360","description":"P. Szűcs Julianna képzőművészeti szakíró Nagytotál című kiadványában a fontos, gyönyörködtető, vagy éppenséggel vitatható köztéri, építészeti műveket mutatja be. Nem vitatja a művészi kvalitást, ha van, a tárgyat és a szándékot annál inkább. ","shortLead":"P. Szűcs Julianna képzőművészeti szakíró Nagytotál című kiadványában a fontos, gyönyörködtető, vagy éppenséggel...","id":"202006_konyv__barbarok_kora_p_szucs_julianna_nagytotal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b6c2e656-a9c0-4703-b63d-7adf19b3a50e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ff477f7-77fa-4136-a7af-cb1e4421ecbe","keywords":null,"link":"/360/202006_konyv__barbarok_kora_p_szucs_julianna_nagytotal","timestamp":"2020. február. 10. 10:00","title":"P. Szűcs: A szakralizált nacionalista emlékműveké lesz a jövő, ha nem vigyázunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af022533-1865-4f3e-85ee-acdbf34be765","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A debreceni Kinyik Ákos a Diósgyőr elleni hétvégi meccsen szenvedett ijesztő sérülést.","shortLead":"A debreceni Kinyik Ákos a Diósgyőr elleni hétvégi meccsen szenvedett ijesztő sérülést.","id":"20200210_dvsc_diosgyor_kinyi_akos_fejrugas_hordagy","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=af022533-1865-4f3e-85ee-acdbf34be765&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ae838ad-24b9-41d2-993c-bc189e6928f0","keywords":null,"link":"/sport/20200210_dvsc_diosgyor_kinyi_akos_fejrugas_hordagy","timestamp":"2020. február. 10. 13:47","title":"Videó: Akkorát kapott a fejére a Debrecen hátvédje, hogy hordágyon kellett levinni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"695ea3bd-35b9-42aa-b06b-8f064d8ac8db","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kétszer egymás után is kiverte a biztosítékot egy Rhode Island-i katolikus pap, aki először feketelistára tette azoknak a törvényhozóknak a nevét, akik támogatják az abortuszt, majd kijelentette, hogy a pedofíliánál is nagyobb bűn a magzat elvetetése. ","shortLead":"Kétszer egymás után is kiverte a biztosítékot egy Rhode Island-i katolikus pap, aki először feketelistára tette azoknak...","id":"20200211_Egy_amerikai_katolikus_pap_szerint_a_pedofilia_kisebb_bun_mint_az_abortusz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=695ea3bd-35b9-42aa-b06b-8f064d8ac8db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7f0de6e-8f0c-41bc-a416-ec1a0b6f7144","keywords":null,"link":"/elet/20200211_Egy_amerikai_katolikus_pap_szerint_a_pedofilia_kisebb_bun_mint_az_abortusz","timestamp":"2020. február. 11. 11:11","title":"Egy amerikai katolikus pap szerint a pedofília kisebb bűn, mint az abortusz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39c348dd-9908-4c33-b32a-038d8e09fe51","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Egy nagymamakorú asszony a fiával együtt kereskedett a droggal.","shortLead":"Egy nagymamakorú asszony a fiával együtt kereskedett a droggal.","id":"20200210_Herbalterjesztessel_vadolnak_egy_87_eves_not_Szombathelyen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=39c348dd-9908-4c33-b32a-038d8e09fe51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"007c38b7-4339-4dea-a45b-c042eb26df8e","keywords":null,"link":"/itthon/20200210_Herbalterjesztessel_vadolnak_egy_87_eves_not_Szombathelyen","timestamp":"2020. február. 10. 10:14","title":"Herbál-terjesztéssel vádolnak egy 78 éves nőt Szombathelyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"642629fa-c45a-42a5-82f1-a06180e6254b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Ciara ciklonnal érkezett rendkívül erős szélben kellett letenniük a Wizz Air pilótáinak a társaság egy járatát Birminghamben vasárnap.","shortLead":"A Ciara ciklonnal érkezett rendkívül erős szélben kellett letenniük a Wizz Air pilótáinak a társaság egy járatát...","id":"20200210_wizz_air_repulo_pilota_birmingham_leszallas_ciara_ciklon_eros_szel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=642629fa-c45a-42a5-82f1-a06180e6254b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64f34482-63f6-44ff-a8c2-b276b9cde68b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200210_wizz_air_repulo_pilota_birmingham_leszallas_ciara_ciklon_eros_szel","timestamp":"2020. február. 10. 11:03","title":"Nézni is rossz, ahogy a Wizz Air pilótái megküzdenek a viharos széllel Birminghamben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]