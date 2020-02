Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1e52942d-409c-48b7-a173-cb30bfec962c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Fogy a rovar, pedig nélkülük még rendesen meghalni se tud a bolygó.","shortLead":"Fogy a rovar, pedig nélkülük még rendesen meghalni se tud a bolygó.","id":"20200213_kutatas_auto_felmeres_bogar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1e52942d-409c-48b7-a173-cb30bfec962c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32e676d5-1dfb-47ab-8819-cce7eaf82633","keywords":null,"link":"/tudomany/20200213_kutatas_auto_felmeres_bogar","timestamp":"2020. február. 13. 13:32","title":"Évről évre egyre kevesebb bogár placcsan az autókon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"808a7da5-be62-47ec-b403-3cec20d8eefc","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az Adózóna összeszedte, a cégeknek mire kell figyelniük, hogy bírság nélkül megússzák a céges síelést, farsangi bált és tombolahúzást.","shortLead":"Az Adózóna összeszedte, a cégeknek mire kell figyelniük, hogy bírság nélkül megússzák a céges síelést, farsangi bált és...","id":"20200212_A_NAV_is_buntethet_egy_rosszul_sikerult_ceges_farsang_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=808a7da5-be62-47ec-b403-3cec20d8eefc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa9e8afa-fb5e-4456-96d0-76fee594871e","keywords":null,"link":"/kkv/20200212_A_NAV_is_buntethet_egy_rosszul_sikerult_ceges_farsang_miatt","timestamp":"2020. február. 12. 14:22","title":"A NAV is büntethet egy rosszul sikerült céges farsang miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3eadde17-238c-4b51-9dc1-0125c2738ba2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Balog Zoltánék megismertetnék a brüsszeli buborékkal az igazi Közép-Európát.","shortLead":"Balog Zoltánék megismertetnék a brüsszeli buborékkal az igazi Közép-Európát.","id":"20200212_Irodat_nyit_Brusszelben_a_Fidesz_partalapitvanya","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3eadde17-238c-4b51-9dc1-0125c2738ba2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85ac100e-5f6f-4c12-84a2-256d9bbb64d9","keywords":null,"link":"/itthon/20200212_Irodat_nyit_Brusszelben_a_Fidesz_partalapitvanya","timestamp":"2020. február. 12. 08:02","title":"Irodát nyit Brüsszelben a Fidesz pártalapítványa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ea347ad-6a42-4935-aadb-40d9ff4a571b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A zenész, amint tehette, elmenekült otthonról.\r

