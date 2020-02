Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e28dd4fc-fa15-48e2-a5d2-dc50739ce12d","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az Európa-bajnoki pótselejtező-mérkőzést március 26-án tartják Szófiában. ","shortLead":"Az Európa-bajnoki pótselejtező-mérkőzést március 26-án tartják Szófiában. ","id":"20200221_magyar_valogatott_bulgaria_szofia_eb_potselejtezo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e28dd4fc-fa15-48e2-a5d2-dc50739ce12d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08553ef2-37e6-44f6-8def-bc679a88acc8","keywords":null,"link":"/sport/20200221_magyar_valogatott_bulgaria_szofia_eb_potselejtezo","timestamp":"2020. február. 21. 14:08","title":"Negyven perc alatt elkapkodták a jegyeket a bolgár-magyarra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da0de102-4e1f-4faa-a789-98fde574185e","c_author":"HVG","category":"360","description":"Kivételes kiállítás nyílt Gentben, de nem csak ezért érdemes odamenni. Jan van Eyck és társai remekművein kívül sok különleges látni- és ennivaló van a belgiumi – egészen pontosan flandriai – városban. ","shortLead":"Kivételes kiállítás nyílt Gentben, de nem csak ezért érdemes odamenni. Jan van Eyck és társai remekművein kívül sok...","id":"202008_gent_mukincsvadaszat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=da0de102-4e1f-4faa-a789-98fde574185e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9f40040-aafa-4dc0-841e-cb2c3090bd08","keywords":null,"link":"/360/202008_gent_mukincsvadaszat","timestamp":"2020. február. 21. 12:00","title":"Bálnacsontváz a katedrálisban – hallott már ilyenről?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c02696b-73ab-4215-8c78-53c5d352007f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Kilenc embert ölt meg szerdán a végül magával is végző hanaui rasszista merénylő, aki – hogy mindenki megértse, miért ragadott fegyvert – egy videóban elmagyarázta, meg kell semmisíteni azokat a külföldieket, akiket nem lehet kiutasítani Németországból. Öt év alatt több mint 300 százalékkal nőtt meg Europában és Észak-Amerikában a jobboldali támadók által elkövetett merényletek száma, s évről évre emelkedik a halálos áldozatok száma is.","shortLead":"Kilenc embert ölt meg szerdán a végül magával is végző hanaui rasszista merénylő, aki – hogy mindenki megértse, miért...","id":"20200221_hanaui_terrorizmus_szelsojobb","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9c02696b-73ab-4215-8c78-53c5d352007f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0a32aa3-fa4e-4ceb-8c30-eb5b103c5ff4","keywords":null,"link":"/vilag/20200221_hanaui_terrorizmus_szelsojobb","timestamp":"2020. február. 21. 17:00","title":"A hanaui tömeggyilkos a szélsőjobbos terroristák mintapéldánya volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7c00c0c-9b42-4aa1-b7fc-a2824593bf4e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Március elején élesedik az új „évad” a közfoglalkoztatásban, napokon belül kell eldönteniük a polgármestereknek, kit menesztenek és ki maradhat. Nem mindenhol fáj majd egyformán, a jobban teljesítő járásoknak kell kiszórniuk több közmunkást. Az biztos, hogy a speciális közmunkát nem tervezik elindítani.","shortLead":"Március elején élesedik az új „évad” a közfoglalkoztatásban, napokon belül kell eldönteniük a polgármestereknek, kit...","id":"20200222_Heteken_belul_ezreket_tesznek_ki_az_utcara_a_kozfoglalkoztatasbol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f7c00c0c-9b42-4aa1-b7fc-a2824593bf4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e671e0a-4424-43f6-9f40-4a8ab9a168a1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200222_Heteken_belul_ezreket_tesznek_ki_az_utcara_a_kozfoglalkoztatasbol","timestamp":"2020. február. 22. 07:00","title":"Reménytelenül? - heteken belül ezrek esnek ki a közfoglalkoztatásból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10402256-e706-4bfc-8fd6-84b2119b1833","c_author":"Szentgyörgyi Rita","category":"360","description":"A múlttal való szembenézés és a jelen próbatételei között ingadozva talál vissza önmagához Szabó István új filmje, a Zárójelentés orvosaként az osztrák és német nyelvterület színházi fenoménja.","shortLead":"A múlttal való szembenézés és a jelen próbatételei között ingadozva talál vissza önmagához Szabó István új filmje...","id":"202008__klaus_maria_brandauer_szinesz__agonoszrol_hamis_hitrol__orvosi_eset","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=10402256-e706-4bfc-8fd6-84b2119b1833&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be965c36-4abd-4c4d-b650-d91d1df559da","keywords":null,"link":"/360/202008__klaus_maria_brandauer_szinesz__agonoszrol_hamis_hitrol__orvosi_eset","timestamp":"2020. február. 20. 19:00","title":"Klaus Maria Brandauer: A gonosz a legváratlanabb pillanatokban jelenik meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e711aa1-ffd7-4bc0-88af-9812d3486c67","c_author":"Hamvay Péter, Tóth Richárd","category":"360","description":"Aggasztó szavakkal és asszociációkkal hergeli liberális ellenfeleit az orbáni propagandagépezet, hogy még mélyebb szakadékot képezzen hívei és ellenfelei között. Közben pedig a kormányfő attól retteg, hogy a legújabb generáció már nem tudja értékelni, milyen jól járt a Fidesszel.","shortLead":"Aggasztó szavakkal és asszociációkkal hergeli liberális ellenfeleit az orbáni propagandagépezet, hogy még mélyebb...","id":"202008__fiatalok_celkeresztben__tudatformalas__evente_szazezer_uj_szavazo__egy_azaszlo_nyari_tabor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4e711aa1-ffd7-4bc0-88af-9812d3486c67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"797665d8-b475-4fab-a30a-4c117b814a07","keywords":null,"link":"/360/202008__fiatalok_celkeresztben__tudatformalas__evente_szazezer_uj_szavazo__egy_azaszlo_nyari_tabor","timestamp":"2020. február. 20. 11:00","title":"\"A Fidesz őszülő, pocakos vezetőből akar divatos terméket faragni a fiataloknak\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1160a1e1-8ef6-454b-8180-337c3fdc4aa9","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Egyetértenek azokkal, akik azt mondják, a NAT nem nemzeti és nem is alaptanterv.\r

\r

","shortLead":"Egyetértenek azokkal, akik azt mondják, a NAT nem nemzeti és nem is alaptanterv.\r

\r

","id":"20200221_Az_Oktatoi_Halozat_is_tiltakozik_a_NAT_bevezetese_ellen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1160a1e1-8ef6-454b-8180-337c3fdc4aa9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7094d3b2-8cf0-47a9-8473-90ef78fafefb","keywords":null,"link":"/kultura/20200221_Az_Oktatoi_Halozat_is_tiltakozik_a_NAT_bevezetese_ellen","timestamp":"2020. február. 21. 09:55","title":"Az Oktatói Hálózat is tiltakozik a NAT bevezetése ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e03ec0be-2f86-4bd4-b7a7-e9c0f457c9e7","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A rendőrség keresi a gyanúsítottat, a román állampolgárságú Kalányos Csabát.","shortLead":"A rendőrség keresi a gyanúsítottat, a román állampolgárságú Kalányos Csabát.","id":"20200222_Meggyilkoltak_egy_ferfit_Csepelen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e03ec0be-2f86-4bd4-b7a7-e9c0f457c9e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c62fb229-2de7-4e0a-8e8a-54143b422bac","keywords":null,"link":"/itthon/20200222_Meggyilkoltak_egy_ferfit_Csepelen","timestamp":"2020. február. 22. 09:04","title":"Meggyilkoltak egy férfit Csepelen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]