[{"available":true,"c_guid":"b408df83-f3a4-4002-ba58-8eeecd334f7e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Két helyszínen lövöldözött egy szélsőjobboldali eszmék vezérelte férfi a Frankfurthoz közeli Hanauban. A támadásokban kilencen meghaltak. Az elkövető magával is végzett.","shortLead":"Két helyszínen lövöldözött egy szélsőjobboldali eszmék vezérelte férfi a Frankfurthoz közeli Hanauban. A támadásokban...","id":"20200220_angela_merkel_hanau_lovoldozes_terrortamadas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b408df83-f3a4-4002-ba58-8eeecd334f7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9eb77609-cade-463f-bfce-e4e78c4805db","keywords":null,"link":"/vilag/20200220_angela_merkel_hanau_lovoldozes_terrortamadas","timestamp":"2020. február. 20. 13:23","title":"Reagált Merkel a hanaui gyilkosságokra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06646982-3082-4f3f-a0e0-8b85e095dedf","c_author":"Serdült Viktória - Windisch Judit","category":"kkv","description":"Közleményben jelentette be az intézményt 21 éve irányító szakember döntését a Főpolgármesteri Hivatal. A Biodóm körüli költségvetési vita állhat a háttérben, bár ő egészségi okokra hivatkozott.","shortLead":"Közleményben jelentette be az intézményt 21 éve irányító szakember döntését a Főpolgármesteri Hivatal. A Biodóm körüli...","id":"20200221_Lemondott_Persanyi_Miklos_a_fovarosi_allatkert_igazgatoja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=06646982-3082-4f3f-a0e0-8b85e095dedf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a639df33-d1bf-4431-9352-dfd87c20f5eb","keywords":null,"link":"/kkv/20200221_Lemondott_Persanyi_Miklos_a_fovarosi_allatkert_igazgatoja","timestamp":"2020. február. 21. 11:04","title":"Lemondott Persányi Miklós, a fővárosi állatkert igazgatója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da0de102-4e1f-4faa-a789-98fde574185e","c_author":"HVG","category":"360","description":"Kivételes kiállítás nyílt Gentben, de nem csak ezért érdemes odamenni. Jan van Eyck és társai remekművein kívül sok különleges látni- és ennivaló van a belgiumi – egészen pontosan flandriai – városban. ","shortLead":"Kivételes kiállítás nyílt Gentben, de nem csak ezért érdemes odamenni. Jan van Eyck és társai remekművein kívül sok...","id":"202008_gent_mukincsvadaszat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=da0de102-4e1f-4faa-a789-98fde574185e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9f40040-aafa-4dc0-841e-cb2c3090bd08","keywords":null,"link":"/360/202008_gent_mukincsvadaszat","timestamp":"2020. február. 21. 12:00","title":"Bálnacsontváz a katedrálisban – hallott már ilyenről?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b42c4119-efb2-4dc0-bc0b-64b8d67cf593","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A hatalmas, és könnyűnek egyáltalán nem mondható új Ford úgy gyorsul 0-ról 100-ra, mint egy sportkocsi.","shortLead":"A hatalmas, és könnyűnek egyáltalán nem mondható új Ford úgy gyorsul 0-ról 100-ra, mint egy sportkocsi.","id":"20200221_650_loeros_hegyomlaskent_debutalt_a_legujabb_amerikai_pickup","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b42c4119-efb2-4dc0-bc0b-64b8d67cf593&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae341ac9-e3eb-422a-8895-4edd019fefac","keywords":null,"link":"/cegauto/20200221_650_loeros_hegyomlaskent_debutalt_a_legujabb_amerikai_pickup","timestamp":"2020. február. 21. 13:21","title":"650 lóerős hegyomlásként debütált a legújabb amerikai pickup","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"403c3bad-f16b-4224-b363-3bfbef30f073","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Még töri a kormány a fejét azon, hogyan szüntethetné meg a börtönök túlzsúfoltságát. Ötletként az is felmerült, hogy telepített konténerekbe helyezzék el a rabok egy részét. A megoldás nem lenne példa nélküli, azonban ezt csak ideiglenes megoldásként szokták bevetni.","shortLead":"Még töri a kormány a fejét azon, hogyan szüntethetné meg a börtönök túlzsúfoltságát. Ötletként az is felmerült...","id":"20200220_1865_embert_kell_varazsutesre_eltuntetnie_a_kormanynak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=403c3bad-f16b-4224-b363-3bfbef30f073&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fc5bda4-be17-471a-adeb-26b7b784b722","keywords":null,"link":"/itthon/20200220_1865_embert_kell_varazsutesre_eltuntetnie_a_kormanynak","timestamp":"2020. február. 20. 12:05","title":"Hogyan lehet egyszerre 2 ezer rabot elköltöztetni? – Már a konténerbörtön ötlete is felmerült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"577aa0a2-8db0-486a-9e7b-e9b22c6ea552","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Mezőgazdasági érdekeltségek főként a Talentis Zrt.-hez kerültek, a médiacégeit pedig többnyire felszámolták. ","shortLead":"Mezőgazdasági érdekeltségek főként a Talentis Zrt.-hez kerültek, a médiacégeit pedig többnyire felszámolták. ","id":"20200221_Simicska_egykori_cegei_Meszaros_birodalmaba_olvadnak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=577aa0a2-8db0-486a-9e7b-e9b22c6ea552&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0509f1b4-3490-4481-9a66-903dc57368e5","keywords":null,"link":"/kkv/20200221_Simicska_egykori_cegei_Meszaros_birodalmaba_olvadnak","timestamp":"2020. február. 21. 10:28","title":"Mészárosék birodalmába olvadnak Simicska egykori cégei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe089cb5-520d-4c38-a1cc-c99cb9c697cf","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az amerikai elnök nem érti, miért az Élősködők lett a legjobb film, amikor az országának így is van elég baja Dél-Koreával.","shortLead":"Az amerikai elnök nem érti, miért az Élősködők lett a legjobb film, amikor az országának így is van elég baja...","id":"20200221_donald_trump_eloskodok_oscar_dij","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fe089cb5-520d-4c38-a1cc-c99cb9c697cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"928cefd7-18c3-4d37-93a9-800de05895dd","keywords":null,"link":"/kultura/20200221_donald_trump_eloskodok_oscar_dij","timestamp":"2020. február. 21. 14:00","title":"Trump páros lábbal szállt bele a dél-koreai Oscar-díjasba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dee5ff88-bc47-4575-b993-fd7613603fca","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mozgalmas volt az elmúlt ezer év. ","shortLead":"Mozgalmas volt az elmúlt ezer év. ","id":"20200221_Jonnekmennek_a_buborek_nagyhatalmak__zsenialis_Europatortenet_egy_rovid_animacioban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dee5ff88-bc47-4575-b993-fd7613603fca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23fee010-e452-4884-8cb3-11c5d2ba5f27","keywords":null,"link":"/elet/20200221_Jonnekmennek_a_buborek_nagyhatalmak__zsenialis_Europatortenet_egy_rovid_animacioban","timestamp":"2020. február. 21. 09:08","title":"Jönnek-mennek a buborék-nagyhatalmak – zseniális Európa-történet egy rövid animációban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]