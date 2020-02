Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"326fe8d8-7c7c-4ca6-ae90-2b7bbedb7a22","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Orvvadászok ötven állatot öltek meg, ha ez így folytatódik, két-három év múlva nem lesz orrszarvú az országban. ","shortLead":"Orvvadászok ötven állatot öltek meg, ha ez így folytatódik, két-három év múlva nem lesz orrszarvú az országban. ","id":"20200225_Tiz_honap_alatt_megoltek_a_botswanai_orrszarvuak_tizedet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=326fe8d8-7c7c-4ca6-ae90-2b7bbedb7a22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80d7f489-7e1d-416f-acee-ec829edaf20e","keywords":null,"link":"/elet/20200225_Tiz_honap_alatt_megoltek_a_botswanai_orrszarvuak_tizedet","timestamp":"2020. február. 25. 21:45","title":"Tíz hónap alatt megölték a botswanai orrszarvúak tizedét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e10dc088-ee13-48c7-b2eb-88b43fe74e02","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A szerencsés vesztesként főtáblára került Babos Tímea kikapott az első fordulóban a 2,9 millió dollár (900 millió forint) összdíjazású dohai keménypályás tenisztornán.","shortLead":"A szerencsés vesztesként főtáblára került Babos Tímea kikapott az első fordulóban a 2,9 millió dollár (900 millió...","id":"20200224_babos_timea_tenisz_doha_kieses","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e10dc088-ee13-48c7-b2eb-88b43fe74e02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac68b2b1-47ef-4255-9bea-1798b6723751","keywords":null,"link":"/sport/20200224_babos_timea_tenisz_doha_kieses","timestamp":"2020. február. 24. 19:24","title":"Másodszor is kikapott Babos Dohában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5680734c-2d92-4978-bfd1-28f075fe1e80","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Richard Grenell tanácsadó cégét a Magyar Foundation bízta meg, hogy népszerűsítse a magyar kultúrát Észak-Amerikában.","shortLead":"Richard Grenell tanácsadó cégét a Magyar Foundation bízta meg, hogy népszerűsítse a magyar kultúrát Észak-Amerikában.","id":"20200225_washington_post_feher_haz_titkosszolgalat_richard_grenell","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5680734c-2d92-4978-bfd1-28f075fe1e80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7d4052b-9c3b-4230-89d7-4fecb0af80e6","keywords":null,"link":"/vilag/20200225_washington_post_feher_haz_titkosszolgalat_richard_grenell","timestamp":"2020. február. 25. 17:06","title":"Washington Post: Az Orbán-kormánynak is dolgozott a Fehér Ház ideiglenes titkosszolgálati igazgatója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a86158fc-3da4-4b42-b96a-a2a1cbc3fdd8","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"kkv","description":"Több százezerre becsülik az Egyesült Királyságban élő magyarok számát, a helyi boltokban mégsem elérhetőek a magyar élelmiszerek. Így érthető, hogy több magyar cég is magyar termékekre specializálódik. Dömsödi F. Orsolya volt az első, aki ezzel próbálkozott, ma Wimbledonban működik üzlete. Sorozatunkban olyan magyarokkal találkoztunk, akiket a sorsa Londonhoz köti, ám a magyar tradíciókat is őrzik – a Brexit után is.","shortLead":"Több százezerre becsülik az Egyesült Királyságban élő magyarok számát, a helyi boltokban mégsem elérhetőek a magyar...","id":"20200225_brexit_portrek_magyarok_boltja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a86158fc-3da4-4b42-b96a-a2a1cbc3fdd8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"443024c9-b466-4b30-84f1-09415f4373cf","keywords":null,"link":"/kkv/20200225_brexit_portrek_magyarok_boltja","timestamp":"2020. február. 25. 17:00","title":"Csak hegyes erős és Túró Rudi legyen – ilyen egy magyar bolt Londonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7a4e4c0-612f-411c-9b55-56261c3ee857","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az olasz hatóságok továbbra is a fertőzés okozóját keresik. A kormányfő az egyik észak-olasz kórházat azért hibáztatja, mert nem tartotta be az orvosi protokollt és emiatt két fertőzési góc kialakulását tette lehetővé az országban.","shortLead":"Az olasz hatóságok továbbra is a fertőzés okozóját keresik. A kormányfő az egyik észak-olasz kórházat azért hibáztatja...","id":"20200225_Koronavirus_mar_229_fertozott_van_Olaszorszagban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a7a4e4c0-612f-411c-9b55-56261c3ee857&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9960876b-74bf-4cc6-81e3-3de886f7a02a","keywords":null,"link":"/vilag/20200225_Koronavirus_mar_229_fertozott_van_Olaszorszagban","timestamp":"2020. február. 25. 05:15","title":"Koronavírus: már 229 fertőzött van Olaszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f863b34-3a5d-48ff-999b-c8a59a030bae","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A tavasz kezdetével az érintett autópálya-szakaszokon újból a korábbi sebességkorlátozás lép érvénybe.","shortLead":"A tavasz kezdetével az érintett autópálya-szakaszokon újból a korábbi sebességkorlátozás lép érvénybe.","id":"20200225_vasarnaptol_vege_a_140_kmhs_szaguldasnak_az_osztrakoknal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6f863b34-3a5d-48ff-999b-c8a59a030bae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e06e6b0-9bbc-4d74-93d6-562a04eac9f5","keywords":null,"link":"/cegauto/20200225_vasarnaptol_vege_a_140_kmhs_szaguldasnak_az_osztrakoknal","timestamp":"2020. február. 25. 06:41","title":"Vasárnaptól vége a 140 km/h-s száguldásnak az osztrákoknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"455f65d8-7d72-4cbf-b525-5c9060e1ce6f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Eze Favour Ngozi körülbelül 175 centiméter magas, vékony testalkatú, anyanyelvi szinten beszél magyarul és angolul is. \r

\r

","shortLead":"Eze Favour Ngozi körülbelül 175 centiméter magas, vékony testalkatú, anyanyelvi szinten beszél magyarul és angolul is...","id":"20200226_Eltunt_egy_12_eves_lany_Jozsefvarosban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=455f65d8-7d72-4cbf-b525-5c9060e1ce6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ccf7d99d-d9a9-4e90-82d4-e8ee419ca223","keywords":null,"link":"/itthon/20200226_Eltunt_egy_12_eves_lany_Jozsefvarosban","timestamp":"2020. február. 26. 06:00","title":"Eltűnt egy 12 éves lány Józsefvárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10de13ce-7068-4498-b87d-7365efa11e7e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szervezők szerint nincs olyan ok, amely miatt egyetlen országgal szemben is intézkedéseket kellene bevezetni. ","shortLead":"A szervezők szerint nincs olyan ok, amely miatt egyetlen országgal szemben is intézkedéseket kellene bevezetni. ","id":"20200226_utazas_kiallitas_olaszorszag_eger_koronavirus_jarvany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=10de13ce-7068-4498-b87d-7365efa11e7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f58130a-30df-452e-8914-75610bb6bc68","keywords":null,"link":"/itthon/20200226_utazas_kiallitas_olaszorszag_eger_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. február. 26. 10:23","title":"A járvány ellenére megtartják az Utazás kiállítást, Olaszország és Eger a két díszvendég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]