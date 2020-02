Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"69b7ddb5-346e-49a3-90cc-5918f690de07","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A játékok átszervezése nem lehetséges, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság szerint három hónap van eldönteni, mi tévők legyenek.","shortLead":"A játékok átszervezése nem lehetséges, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság szerint három hónap van eldönteni, mi tévők...","id":"20200225_nob_olimpia_koronavirus_schmitt_pal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=69b7ddb5-346e-49a3-90cc-5918f690de07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"967af5d9-5a53-407d-80a3-801b4c7e6cdf","keywords":null,"link":"/sport/20200225_nob_olimpia_koronavirus_schmitt_pal","timestamp":"2020. február. 25. 16:46","title":"Pedzegetik, hogy elmaradhat az olimpia a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eac292a6-3f45-41e4-ac6c-0d860c71812b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20200225_Ezek_utan_ki_akarna_no_lenni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eac292a6-3f45-41e4-ac6c-0d860c71812b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f17e7883-e8bd-40f9-811a-4636ff276357","keywords":null,"link":"/elet/20200225_Ezek_utan_ki_akarna_no_lenni","timestamp":"2020. február. 25. 13:08","title":"Ezek után ki akarna nő lenni?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1899b290-3358-4a16-b220-0e50ab83cc4c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft egy ingyenes, offline társasjátékkal szeretné bemutatni a kisebbeknek, milyen szabályok szerint kell “játszani”, hogy az interneten is biztonságban legyenek.","shortLead":"A Microsoft egy ingyenes, offline társasjátékkal szeretné bemutatni a kisebbeknek, milyen szabályok szerint kell...","id":"20200224_microsoft_biztonsagos_internetezes_tarsasjatek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1899b290-3358-4a16-b220-0e50ab83cc4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f71662af-7928-4558-9c1f-5234d48203da","keywords":null,"link":"/tudomany/20200224_microsoft_biztonsagos_internetezes_tarsasjatek","timestamp":"2020. február. 24. 20:19","title":"A biztonságos netezésről szóló társasjátékot adott ki a Microsoft, itt letöltheti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"271706be-5a5d-4040-b286-4284db50b62a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Megérkezett a dél-koreai márka kompakt autójának frissítése.","shortLead":"Megérkezett a dél-koreai márka kompakt autójának frissítése.","id":"20200226_A_megujult_Hyundai_i30_es_hibrid_lett","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=271706be-5a5d-4040-b286-4284db50b62a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d7476fe-5016-4bf5-b43e-98c16103af70","keywords":null,"link":"/cegauto/20200226_A_megujult_Hyundai_i30_es_hibrid_lett","timestamp":"2020. február. 26. 15:55","title":"Megújult a Hyundai i30 és hibrid lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d74e8ac-7638-4261-bce9-d3a42daab6dd","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A koronavírus-járvány ellen készített oltóanyagot egy amerikai gyógyszergyártó cég. 20-25 önkéntes vállalta, hogy kipróbálja, ér-e valamit.","shortLead":"A koronavírus-járvány ellen készített oltóanyagot egy amerikai gyógyszergyártó cég. 20-25 önkéntes vállalta...","id":"20200225_oltoanyag_koronavirus_jarvany_ellenszer","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2d74e8ac-7638-4261-bce9-d3a42daab6dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0e7de89-0e83-4336-b96a-7f0d9bdfe2c2","keywords":null,"link":"/tudomany/20200225_oltoanyag_koronavirus_jarvany_ellenszer","timestamp":"2020. február. 25. 19:03","title":"Elkészült az első oltóanyag a koronavírus ellen, de lehet, hogy nem is működik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d31aa325-3de2-45cc-89eb-5a0c6a0b552f","c_author":"HVG","category":"360","description":"A kisebb-nagyobb cipőboltokban rengeteg, akár kétes eredetű lábbeli fordulhat meg, melyekről nemhogy a vásárló, de gyakran az eladó sem tudja megmondani, eredeti-e, vagy csupán jó minőségű másolat. ","shortLead":"A kisebb-nagyobb cipőboltokban rengeteg, akár kétes eredetű lábbeli fordulhat meg, melyekről nemhogy a vásárló, de...","id":"202008_cipok_eredetisegvizsgalata_paratlan_technologia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d31aa325-3de2-45cc-89eb-5a0c6a0b552f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bc88665-6af1-4ad9-930d-2351f95eae60","keywords":null,"link":"/360/202008_cipok_eredetisegvizsgalata_paratlan_technologia","timestamp":"2020. február. 26. 10:00","title":"Csak bele kell tenni egy dobozba a cipőt, és rögtön kiderül, tényleg márkás-e","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f863b34-3a5d-48ff-999b-c8a59a030bae","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A tavasz kezdetével az érintett autópálya-szakaszokon újból a korábbi sebességkorlátozás lép érvénybe.","shortLead":"A tavasz kezdetével az érintett autópálya-szakaszokon újból a korábbi sebességkorlátozás lép érvénybe.","id":"20200225_vasarnaptol_vege_a_140_kmhs_szaguldasnak_az_osztrakoknal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6f863b34-3a5d-48ff-999b-c8a59a030bae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e06e6b0-9bbc-4d74-93d6-562a04eac9f5","keywords":null,"link":"/cegauto/20200225_vasarnaptol_vege_a_140_kmhs_szaguldasnak_az_osztrakoknal","timestamp":"2020. február. 25. 06:41","title":"Vasárnaptól vége a 140 km/h-s száguldásnak az osztrákoknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca3b2813-b605-4d7e-ac4f-a92364fb1446","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A dél-koreai elnök szerint nagyon súlyos a helyzet, és a héten meg kell állítaniuk a vírus terjedését. Közben már hat arab országban is megjelent a kór, a betegek mind jártak korábban Iránban.","shortLead":"A dél-koreai elnök szerint nagyon súlyos a helyzet, és a héten meg kell állítaniuk a vírus terjedését. Közben már hat...","id":"20200225_DelKoreaban_mar_majd_ezren_fertozodtek_meg_koronavirussal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ca3b2813-b605-4d7e-ac4f-a92364fb1446&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"741e4895-cca4-49c1-9581-8f8f3f6c3ea4","keywords":null,"link":"/vilag/20200225_DelKoreaban_mar_majd_ezren_fertozodtek_meg_koronavirussal","timestamp":"2020. február. 25. 14:36","title":"Dél-Koreában már majd ezren fertőződtek meg koronavírussal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]