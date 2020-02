Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"10de13ce-7068-4498-b87d-7365efa11e7e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szervezők szerint nincs olyan ok, amely miatt egyetlen országgal szemben is intézkedéseket kellene bevezetni. ","shortLead":"A szervezők szerint nincs olyan ok, amely miatt egyetlen országgal szemben is intézkedéseket kellene bevezetni. ","id":"20200226_utazas_kiallitas_olaszorszag_eger_koronavirus_jarvany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=10de13ce-7068-4498-b87d-7365efa11e7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f58130a-30df-452e-8914-75610bb6bc68","keywords":null,"link":"/itthon/20200226_utazas_kiallitas_olaszorszag_eger_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. február. 26. 10:23","title":"A járvány ellenére megtartják az Utazás kiállítást, Olaszország és Eger a két díszvendég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Béremelés a BKV-nál, 13. havi nyugdíj Lengyelországban, közpénzeső a kormány egyik kedvenc zongoristájának. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Béremelés a BKV-nál, 13. havi nyugdíj Lengyelországban, közpénzeső a kormány egyik kedvenc zongoristájának. A hvg360...","id":"20200226_Radar360_magyarok_karantenban_Kinaban_javul_a_helyzet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12d9428d-511e-4d5f-8d6e-e87b069ba682","keywords":null,"link":"/360/20200226_Radar360_magyarok_karantenban_Kinaban_javul_a_helyzet","timestamp":"2020. február. 26. 08:00","title":"Radar360: magyarok karanténban, Kínában javul a helyzet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f5d8f09-534f-4d6f-95a5-cba04db69844","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Súrolnak, mosnak, fertőtlenítenek.","shortLead":"Súrolnak, mosnak, fertőtlenítenek.","id":"20200226_mav_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9f5d8f09-534f-4d6f-95a5-cba04db69844&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dce26138-9a0a-41cc-bd87-595c2a41dc09","keywords":null,"link":"/kkv/20200226_mav_koronavirus","timestamp":"2020. február. 26. 18:56","title":"A MÁV büszkén jelenti, felkészültek a koronavírusra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7afdad3f-97b7-4997-9da4-3eed67ab9fba","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Maga a Nintendo segített egy idős japán játékosán, miután az asszony kézi konzolja, egy régi Game Boy elromlott.","shortLead":"Maga a Nintendo segített egy idős japán játékosán, miután az asszony kézi konzolja, egy régi Game Boy elromlott.","id":"20200226_game_boy_nintendo_95_eves_nagymama","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7afdad3f-97b7-4997-9da4-3eed67ab9fba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"155127d9-1aa8-4bba-8e66-f81ebfdbf4db","keywords":null,"link":"/tudomany/20200226_game_boy_nintendo_95_eves_nagymama","timestamp":"2020. február. 26. 16:03","title":"Új Game Boyt küldött egy 95 éves nagymamának a Nintendo, mert az övé elromlott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eea5a6ff-3dce-4d14-a9a6-9b22b683d70e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai Clearview AI az internet minden pontjáról gyűjtötte az internetezőkről készült fotókat, de állítják, ezekhez nem fértek hozzá.","shortLead":"Az amerikai Clearview AI az internet minden pontjáról gyűjtötte az internetezőkről készült fotókat, de állítják...","id":"20200227_clearview_ai_mesterseges_intelligencia_foto_hacker_tamadas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eea5a6ff-3dce-4d14-a9a6-9b22b683d70e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a244ea5-27c6-4768-a3fa-84e7ec528b5d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200227_clearview_ai_mesterseges_intelligencia_foto_hacker_tamadas","timestamp":"2020. február. 27. 17:03","title":"Hackerek törték fel a cég adatbázisát, amelyik 3 milliárd fotót tárol rólunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f9c566c-6def-4ac5-afcc-bd5ae1ef2a36","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Néhány nap múlva egy új Huawei-eszköz kerül az európai boltok polcaira, a P40 Lite-ot elsőként Spanyolországban lehet majd megkapni.","shortLead":"Néhány nap múlva egy új Huawei-eszköz kerül az európai boltok polcaira, a P40 Lite-ot elsőként Spanyolországban lehet...","id":"20200227_huawei_p40_lite_ar_vasarlas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4f9c566c-6def-4ac5-afcc-bd5ae1ef2a36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98e360c3-6978-4f6b-ad4b-83f1546ccc4f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200227_huawei_p40_lite_ar_vasarlas","timestamp":"2020. február. 27. 13:03","title":"Megérkezett a Huawei idei egyik új mobilja, ilyen lett a P40 Lite","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4f590d5-a89f-48db-81cb-3becb41d6b91","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Fazekas Sándornak kell vizsgálnia a zsebszerződések visszaszorítását célzó szabályozás eredményeit. Mindezt államtitkári fizetésért, a képviselői fizetésével együtt, így már több mint 2,5 milliót fog keresni.","shortLead":"Fazekas Sándornak kell vizsgálnia a zsebszerződések visszaszorítását célzó szabályozás eredményeit. Mindezt...","id":"20200226_Kormanybiztos_lesz_a_volt_foldmuvelesi_miniszter","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e4f590d5-a89f-48db-81cb-3becb41d6b91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ccd45df-9845-40db-a6ad-ba9967db19d8","keywords":null,"link":"/itthon/20200226_Kormanybiztos_lesz_a_volt_foldmuvelesi_miniszter","timestamp":"2020. február. 26. 21:18","title":"Kormánybiztos lesz a volt földművelési miniszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"117da58b-d367-42e1-9df9-eacb5d15878c","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Minden eddigi rekordot megdöntött, 5,252 milliárd forint az ötös lottó várható főnyereménye.","shortLead":"Minden eddigi rekordot megdöntött, 5,252 milliárd forint az ötös lottó várható főnyereménye.","id":"20200227_otos_lotto_sorsolas_legnagyobb_nyeremeny","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=117da58b-d367-42e1-9df9-eacb5d15878c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca0e15a9-7c16-4514-8ee5-fdfd2e52a1eb","keywords":null,"link":"/elet/20200227_otos_lotto_sorsolas_legnagyobb_nyeremeny","timestamp":"2020. február. 27. 11:48","title":"Minden idők legnagyobb lottónyereménye vár gazdára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]