Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a990d15a-9e0e-4c61-a71d-4480eba3c771","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Hirtelen lett hely a kasszáknál.","shortLead":"Hirtelen lett hely a kasszáknál.","id":"20200302_romania_lidl_koronavirus_jarvany_gazmaszk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a990d15a-9e0e-4c61-a71d-4480eba3c771&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a48f386-b61e-4eb3-a778-595b158b27cf","keywords":null,"link":"/kkv/20200302_romania_lidl_koronavirus_jarvany_gazmaszk","timestamp":"2020. március. 02. 18:06","title":"Járványügyi ruházatban ment be egy vásárló egy román Lidlbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0890d634-2813-4ba1-9161-2e18ef2403e7","c_author":"HVG","category":"360","description":"Nagy rá a kabát, mondták róla, amikor két éve egyedüli indulóként az írországi Sinn Féin elnökévé választották. Mary Lou McDonald most azonban keményen visszavágott a kétkedőknek és esélyes a kormányfői posztra.","shortLead":"Nagy rá a kabát, mondták róla, amikor két éve egyedüli indulóként az írországi Sinn Féin elnökévé választották. Mary...","id":"202009_mary_lou_mcdonald_irkormanyfoaspirans","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0890d634-2813-4ba1-9161-2e18ef2403e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bff8cea1-49f7-4236-a9c0-44bf88dbc71b","keywords":null,"link":"/360/202009_mary_lou_mcdonald_irkormanyfoaspirans","timestamp":"2020. március. 01. 12:15","title":"Már a pártelnökségre is kevésnek gondolták, most ő lehet az ír miniszterelnök ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cdee024-08c3-49c9-9d49-5c7125da68fe","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Nagyon jó formában készültek a két hét múlva esedékes szöuli gyorskorcsolyázó világbajnokságra, de az eseményt egyelőre biztosan nem rendezik meg.","shortLead":"Nagyon jó formában készültek a két hét múlva esedékes szöuli gyorskorcsolyázó világbajnokságra, de az eseményt egyelőre...","id":"20200301_A_koronavirus_Liu_Shaolin_Sandorek_terveit_is_keresztulhuzta","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9cdee024-08c3-49c9-9d49-5c7125da68fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fba8715f-da94-4df2-8394-c8af33e28269","keywords":null,"link":"/sport/20200301_A_koronavirus_Liu_Shaolin_Sandorek_terveit_is_keresztulhuzta","timestamp":"2020. március. 01. 09:31","title":"A koronavírus Liu Shaolin Sándorék terveit is keresztülhúzta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41fbf286-5cdd-4ea0-9c3d-275086fb4bdc","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Szám szerint 37-et.","shortLead":"Szám szerint 37-et.","id":"20200302_likud_part_izrael_valasztas_benjamin_netanjanu","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=41fbf286-5cdd-4ea0-9c3d-275086fb4bdc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1039b678-c4c4-4444-97a5-6e29e4be02ac","keywords":null,"link":"/vilag/20200302_likud_part_izrael_valasztas_benjamin_netanjanu","timestamp":"2020. március. 02. 21:41","title":"Netanjahu pártja szerezte a legtöbb mandátumot az izraeli választásokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27b75d25-bd68-41a1-b78a-3aad1a9f87aa","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Kevesebb mint egy hónapot volt nyitva.","shortLead":"Kevesebb mint egy hónapot volt nyitva.","id":"20200302_Koronavirus_bezartak_egy_vuhani_korhazat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=27b75d25-bd68-41a1-b78a-3aad1a9f87aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5d5d787-46ab-45b1-9110-159ef5b297b6","keywords":null,"link":"/vilag/20200302_Koronavirus_bezartak_egy_vuhani_korhazat","timestamp":"2020. március. 02. 12:00","title":"Koronavírus: bezártak egy vuhani kórházat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9193e5bd-88b5-4d2c-b9de-138cba4a88dc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A koronavírus-járvány nyugat-európai terjedése miatt a szervezők jobbnak látták lemondani a keddi rendezvényt.","shortLead":"A koronavírus-járvány nyugat-európai terjedése miatt a szervezők jobbnak látták lemondani a keddi rendezvényt.","id":"20200302_Koronavirus_miatt_lefujtak_a_nemetorszagi_Michelin_Guidegalat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9193e5bd-88b5-4d2c-b9de-138cba4a88dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72777d2e-a273-47e8-954e-49d6c9ea644f","keywords":null,"link":"/elet/20200302_Koronavirus_miatt_lefujtak_a_nemetorszagi_Michelin_Guidegalat","timestamp":"2020. március. 02. 13:20","title":"A koronavírus miatt lefújták a németországi Michelin-gálát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de08676d-15ca-48f2-8498-25a48faf115a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az első helyen még mindig a ház körüli javítási és felújítási munkák állnak.","shortLead":"Az első helyen még mindig a ház körüli javítási és felújítási munkák állnak.","id":"20200302_feketezes_feketemunka_magyarorszag_magyarok_be_nem_jelentett_munka","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=de08676d-15ca-48f2-8498-25a48faf115a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3804baf-d3de-45d2-ab87-40c42c137890","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200302_feketezes_feketemunka_magyarorszag_magyarok_be_nem_jelentett_munka","timestamp":"2020. március. 02. 21:20","title":"A magyarok 4 százaléka dolgozott feketén az elmúlt egy évben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da145dac-c17d-4872-b44e-8c0b38d248b5","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Sőt, ha összevonják a tudományos tantárgyakat, csinálhatnának sex on the beach-et is a gyerekek. A Duma Aktuál a NAT egyik újítását veszi napirendre, abban az országban, ahol vidéken szinte kötelesség a pálinkafőzés. ","shortLead":"Sőt, ha összevonják a tudományos tantárgyakat, csinálhatnának sex on the beach-et is a gyerekek. A Duma Aktuál a NAT...","id":"20200302_Duma_Aktual_NAT_palinka","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=da145dac-c17d-4872-b44e-8c0b38d248b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"959af203-41ec-485c-bf90-889e8a693e40","keywords":null,"link":"/360/20200302_Duma_Aktual_NAT_palinka","timestamp":"2020. március. 02. 19:00","title":"Duma Aktuál: Ha a pálinkafőzés bekerült a NAT-ba, tizedikben lehetne egy jó mojitórecept is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]