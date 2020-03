Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fce88eed-40a8-4bf1-ab7e-bab868ecfea8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Most 34 évesen viszont nyugdíjazták.","shortLead":"Most 34 évesen viszont nyugdíjazták.","id":"20200303_Nyugdijaztak_a_legidosebb_BKVs_Ikarus_buszt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fce88eed-40a8-4bf1-ab7e-bab868ecfea8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14b4a7b9-ecce-462b-9204-8635e921e9dd","keywords":null,"link":"/cegauto/20200303_Nyugdijaztak_a_legidosebb_BKVs_Ikarus_buszt","timestamp":"2020. március. 03. 09:06","title":"1986 óta járta az utakat a legidősebb BKV-s Ikarus busz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c235f93-1f44-49cc-b514-f1547069d8c7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kiindulási alapnak tekinthető Quadrifoglio Verdénél erősebb és könnyebb az olasz gyártó sportszedánja. ","shortLead":"A kiindulási alapnak tekinthető Quadrifoglio Verdénél erősebb és könnyebb az olasz gyártó sportszedánja. ","id":"20200303_2020_eddigi_legizgalmasabb_ujdonsaga_itt_a_szupersportos_alfa_romeo_giulia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9c235f93-1f44-49cc-b514-f1547069d8c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7f91985-6f4c-4240-b7f8-e974898c7c72","keywords":null,"link":"/cegauto/20200303_2020_eddigi_legizgalmasabb_ujdonsaga_itt_a_szupersportos_alfa_romeo_giulia","timestamp":"2020. március. 03. 09:21","title":"2020 eddigi legizgalmasabb újdonsága: itt a szupersportos új Alfa Romeo Giulia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f36ea377-842d-4904-89a1-f4a8af82811c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz összemosta a kártérítést a sikerdíjjal, és joggal való visszaélésről beszél.","shortLead":"A Fidesz összemosta a kártérítést a sikerdíjjal, és joggal való visszaélésről beszél.","id":"20200303_Eros_csusztatassal_keri_a_Fidesz_Magyar_Gyorgy_visszahivasat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f36ea377-842d-4904-89a1-f4a8af82811c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7779c6f-8d6d-4f54-ba3b-ad599a4060e3","keywords":null,"link":"/itthon/20200303_Eros_csusztatassal_keri_a_Fidesz_Magyar_Gyorgy_visszahivasat","timestamp":"2020. március. 03. 15:51","title":"Erős csúsztatással kéri a Fidesz Magyar György visszahívását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A görög partiőrség éles fegyvert is bevetett már, Orbán Ráhel a legbefolyásosabbak között, furcsa szakértői vélemény a Bujákon megvert nő ügyében. Ez a hvg360 esti hírösszefoglalója. ","shortLead":"A görög partiőrség éles fegyvert is bevetett már, Orbán Ráhel a legbefolyásosabbak között, furcsa szakértői vélemény...","id":"20200303_Radar360_Magyarorszagon_is_jart_egy_koronavirusos_beteg_hatalmas_EUs_gyorssegely_migraciora","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2477ffea-0806-4052-b567-5869af7427c9","keywords":null,"link":"/360/20200303_Radar360_Magyarorszagon_is_jart_egy_koronavirusos_beteg_hatalmas_EUs_gyorssegely_migraciora","timestamp":"2020. március. 03. 17:30","title":"Radar360: Magyarországon is járt egy koronavírusos beteg, hatalmas EU-s gyorssegély migrációra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"145072ce-6807-4b27-8819-87ffbfb37a8e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelek szerint a Microsoft tényleg kivezetné az élő csempéket a Windows 10-ből, de hivatalosan még nem született döntés.","shortLead":"A jelek szerint a Microsoft tényleg kivezetné az élő csempéket a Windows 10-ből, de hivatalosan még nem született...","id":"20200304_microsoft_windows_10_start_menu_elo_csempek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=145072ce-6807-4b27-8819-87ffbfb37a8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b21ef9c1-0cec-495f-97b4-0acf0f959504","keywords":null,"link":"/tudomany/20200304_microsoft_windows_10_start_menu_elo_csempek","timestamp":"2020. március. 04. 15:03","title":"Átalakítaná a Start menüt a Microsoft, így nézhet ki az új változat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"713507dd-3999-4f1b-a03c-0095ca0adfd1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Támogatná Dobrev Klára miniszterelnök-jelöltségét Gyurcsány Ferenc, aki az ATV Egyenes beszéd című műsorában szólt a hozzájuk dezertált szocialista polgármesterekről is. Elárulta továbbá, hogy az MSZP három komplett vidéki szervezete szeretne hozzájuk csatlakozni, ő azonban minden erejét latba veti, hogy lebeszélje őket.","shortLead":"Támogatná Dobrev Klára miniszterelnök-jelöltségét Gyurcsány Ferenc, aki az ATV Egyenes beszéd című műsorában szólt...","id":"20200302_gyurcsany_ferenc_demokratikus_koalicio_magyar_szocialista_part_dobrev_klara","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=713507dd-3999-4f1b-a03c-0095ca0adfd1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ee48236-20c8-47d5-a28f-0ce7bde57962","keywords":null,"link":"/itthon/20200302_gyurcsany_ferenc_demokratikus_koalicio_magyar_szocialista_part_dobrev_klara","timestamp":"2020. március. 02. 21:35","title":"Gyurcsány: Három teljes szocialista szervezet akar átlépni hozzánk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00b1ade8-fe08-4297-bfa1-7619167ec99c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A világ talán legjobb Apple-elemzőjeként ismert Ming-Chi Kuo szerint a vállalat márciusi bemutatóján egy 14 colos MacBook Próval állhat elő, melynek kijelzője megkaphatja a Mini-LED technológiát.","shortLead":"A világ talán legjobb Apple-elemzőjeként ismert Ming-Chi Kuo szerint a vállalat márciusi bemutatóján egy 14 colos...","id":"20200304_apple_14_colos_macbook_pro_bemutato_mini_led_kijelzo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=00b1ade8-fe08-4297-bfa1-7619167ec99c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c853deb-194a-41e6-b5d8-7a651d2dada1","keywords":null,"link":"/tudomany/20200304_apple_14_colos_macbook_pro_bemutato_mini_led_kijelzo","timestamp":"2020. március. 04. 10:33","title":"Új MacBook Pro jöhet március végén, különleges kijelzővel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"928c0b0c-71b2-4a83-8964-f01ea5975784","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Elvben lehetséges, hogy a koronavírus-járvány miatt nem az eredeti időpontban, hanem az év későbbi szakaszában rendezik meg a tokiói nyári olimpiai játékokat.","shortLead":"Elvben lehetséges, hogy a koronavírus-járvány miatt nem az eredeti időpontban, hanem az év későbbi szakaszában rendezik...","id":"20200303_tokio_olimpia_koronavirus_nemzetkozi_olimpiai_bizottsag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=928c0b0c-71b2-4a83-8964-f01ea5975784&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8581fa92-779d-4aed-850c-dea3c490f50b","keywords":null,"link":"/sport/20200303_tokio_olimpia_koronavirus_nemzetkozi_olimpiai_bizottsag","timestamp":"2020. március. 03. 14:45","title":"Akár el is halaszthatják a tokiói olimpiát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]