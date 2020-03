Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

"Bergamói orvos: "Fogalmatok nincs, mi megy idebent. Maradjatok otthon!"","trackingCode":"RELATED" Maradjatok otthon!”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbf2a64a-340d-44a9-9bf9-7c0a40b6e019","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A koronavírus gazdasági következményeit egyelőre megbecsülni sem merik világszerte. A tünetek azonban jól láthatók: üres boltok, bezárt gyárak, zuhanó tőzsdék, elmaradó turisták. Így festett a héten a koronavírustól pánikoló világ.","shortLead":"A koronavírus gazdasági következményeit egyelőre megbecsülni sem merik világszerte. A tünetek azonban jól láthatók: üres boltok, bezárt gyárak, zuhanó tőzsdék, elmaradó turisták. Így festett a héten a koronavírustól pánikoló világ.","id":"20200308_Vecepapirhegyek_es_ures_tozsdek_igy_fest_a_panik_a_vilagban" ","shortLead":"Bulgáriában meghatározatlan ideig minden mérkőzést zárt kapuk mögött játszanak. ","id":"20200309_koronavirus_bolgar_magyar_eb_selejtezo_szofia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e446d700-18f9-4490-8d8b-0de8ff93d62d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f6371c9-cc1d-4f55-b6e5-8536da138fe7","keywords":null,"link":"/sport/20200309_koronavirus_bolgar_magyar_eb_selejtezo_szofia","timestamp":"2020. március. 09. 15:20","title":"Úgy tűnik, nem lesznek nézők a bolgár–magyar Eb-selejtezőn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ca8c26b-9562-4cae-88c6-98d366173d97","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A családi autóknál használt kombi kifejezés a VW Arteon esetében nem teljesen pontos, mert ennél az autónál elsődleges szempont volt a megjelenés is.","shortLead":"A családi autóknál használt kombi kifejezés a VW Arteon esetében nem teljesen pontos, mert ennél az autónál elsődleges...","id":"20200309_volkswagen_arteon_kombi_fotok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1ca8c26b-9562-4cae-88c6-98d366173d97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9eab50a-1aa1-4b73-88c5-e9143fe71d7d","keywords":null,"link":"/cegauto/20200309_volkswagen_arteon_kombi_fotok","timestamp":"2020. március. 09. 11:23","title":"Még nem mutatták be, de már az utcákat járja a végleges Volkswagen Arteon kombi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d3c0677-9d8c-46b8-bcba-ac833532da14","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nyilatkozatukban azt írják: az igazgató verbális erőszakkal és agresszív vezetői kommunikációval irányította a színházat.","shortLead":"Nyilatkozatukban azt írják: az igazgató verbális erőszakkal és agresszív vezetői kommunikációval irányította...","id":"20200309_A_Vigszinhaz_volt_tagjai_vallaljak_Eszenyi_Eniko_miatt_bontottak_fel_a_szerzodesuket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1d3c0677-9d8c-46b8-bcba-ac833532da14&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e97fad9d-492e-4390-af54-5a7fd55b2458","keywords":null,"link":"/kultura/20200309_A_Vigszinhaz_volt_tagjai_vallaljak_Eszenyi_Eniko_miatt_bontottak_fel_a_szerzodesuket","timestamp":"2020. március. 09. 20:55","title":"A Vígszínház volt tagjai vállalják: Eszenyi Enikő miatt bontották fel a szerződésüket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c746f171-df7e-4547-8bd4-3c2f587a21e9","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Spar nálunk is vizsgálja a bevezetést.","shortLead":"A Spar nálunk is vizsgálja a bevezetést.","id":"20200308_Ausztriaban_mar_visszavalhato_uvegben_is_kaphato_tej","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c746f171-df7e-4547-8bd4-3c2f587a21e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"064118da-4937-4769-9f4d-ba09d07c4838","keywords":null,"link":"/kkv/20200308_Ausztriaban_mar_visszavalhato_uvegben_is_kaphato_tej","timestamp":"2020. március. 08. 11:13","title":"Ausztriában már visszaválható üvegben is kapható tej","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25a4a7b7-576d-49f8-be35-ecddf9a3ac6d","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Orbán Viktor Vízipókként? Izgalmasabb lenne így egy évértékelő, az biztos. A Duma Aktuál csapata eljátszott a gondolattal, mi történne, ha kifordítanánk a két nagy kereskedelmi tévén futó műsor koncepcióját. ","shortLead":"Orbán Viktor Vízipókként? Izgalmasabb lenne így egy évértékelő, az biztos. A Duma Aktuál csapata eljátszott a gondolattal, mi történne, ha kifordítanánk a két nagy kereskedelmi tévén futó műsor koncepcióját.