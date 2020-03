"Ki volt az az őrült, aki kitalálta, hogy haza kell hívni Olaszországból a magyarokat?"

Rómában (ahol tulajdonképpen alig volt fertőzött) pár nappal ezelőttig nem igazán vették komolyan a járványt, a szigorú kormányrendeletek viszont kint élő, olasz forrásunk szerint már a fővárosban élőkben is aggodalmat keltettek és az eddig szkeptikusokat is érzékennyé tették a témára. A Vatikánhoz közel élő, nyugdíjas férfi szerint az ő plébániájukon a vasárnapi misét például most először a templomkertben tartották, a székeket gondosan, egymástól egy méterre helyezték el, a zenét pedig hangszóróból sugározták. A napi miséket a lelkész egyedül celebrálja, egy technikus segít neki élőzni a Facebookon – a közvetítések egyébként nagyon népszerűek. A plébánia titkársága viszont bezárt és szünetelnek az esküvők, keresztelők, temetések is. A vatikáni Borgo Pio utcái általában tömve vannak turistákkal, most viszont csak a boltosok állnak csak a járdán, egész nap egymással beszélgetnek, és 18 órakor bezárnak. A Trastevere városrész szintén rendszerint turistákkal teli boltjai szintén kihaltak, a kínai boltok zárva is vannak. A boltokban a zöldséges pultnál korábban szinte senki nem használta az egyszer használatos nejlonkesztyűt, most viszint mindenki gondosan felveszi, mielőtt levesz egy gyümölcsöt a polcról.