[{"available":true,"c_guid":"fd3c7cf6-3f8b-43ff-b6b6-07ec9883fed3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összeállt a Lego és a Nintendo, az eredmény pedig egy különleges, interaktív szett lett.","shortLead":"Összeállt a Lego és a Nintendo, az eredmény pedig egy különleges, interaktív szett lett.","id":"20200312_lego_nintendo_super_mario","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fd3c7cf6-3f8b-43ff-b6b6-07ec9883fed3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e60771f-27c6-412d-ae46-131498aaa700","keywords":null,"link":"/tudomany/20200312_lego_nintendo_super_mario","timestamp":"2020. március. 12. 16:03","title":"Jön az újfajta legókészlet, a Nintendo Super Mariója ihlette","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5921caeb-7a45-4db7-a49d-8fb215004130","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Egy 50 kilós szerkezetet fognak hatástalanítani reggel 8-tól.","shortLead":"Egy 50 kilós szerkezetet fognak hatástalanítani reggel 8-tól.","id":"20200313_vilaghaborus_bomba_taban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5921caeb-7a45-4db7-a49d-8fb215004130&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7c84a4a-f214-4e6e-8ba8-3fe592da8d5e","keywords":null,"link":"/itthon/20200313_vilaghaborus_bomba_taban","timestamp":"2020. március. 13. 06:55","title":"Világháborús bomba miatt lezárják a Tabán környékét péntek reggel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"555585a8-26ba-46cb-b5c2-ed04d3bc0c9b","c_author":"HVG","category":"360","description":"Kossuth Lajos megpróbálta propagandacélokra kihasználni a kolerajárványt, de hamar kiderült, hogy az „epemirigy ragadvány” nem válogat, pusztított az osztrákok, az oroszok és a magyarok közt is.","shortLead":"Kossuth Lajos megpróbálta propagandacélokra kihasználni a kolerajárványt, de hamar kiderült, hogy az „epemirigy...","id":"202011_18481849_fertozo_virusa_tizezreket_teritett_le_mindket_oldalon_ajarvany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=555585a8-26ba-46cb-b5c2-ed04d3bc0c9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"702555de-f1dc-4b38-88c6-b6ebac176a5b","keywords":null,"link":"/360/202011_18481849_fertozo_virusa_tizezreket_teritett_le_mindket_oldalon_ajarvany","timestamp":"2020. március. 11. 19:00","title":"1848–1849-ben baktérium ölt meg tízezreket, sokan részben ezért ábrándultak ki Kossuthból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"210f810d-bca2-4e58-9907-b531309bbf12","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete szerint be kell zárni a közoktatási, köznevelési intézményeket. A közvéleményt megtévesztőnek és pánikkeltőnek tartják Gulyás Gergely szerdai állítását a tanév esetleges megismétléséről.\r

\r

","shortLead":"A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete szerint be kell zárni a közoktatási, köznevelési intézményeket...","id":"20200312_PDSZ_igenis_be_kell_zarni_az_iskolakat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=210f810d-bca2-4e58-9907-b531309bbf12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16d5175c-7c1b-435e-8e78-128e76f937c9","keywords":null,"link":"/elet/20200312_PDSZ_igenis_be_kell_zarni_az_iskolakat","timestamp":"2020. március. 12. 11:19","title":"PDSZ: Igenis be kell zárni az iskolákat!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d13c200-1da2-4471-81aa-ed56d305409b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormányrendelettel jött új szabályok miatt minden magyar felsőoktatási intézményben változások lépnek életbe.","shortLead":"A kormányrendelettel jött új szabályok miatt minden magyar felsőoktatási intézményben változások lépnek életbe.","id":"20200311_egyetemek_koronavirus_veszhelyzet_rektori_szunet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2d13c200-1da2-4471-81aa-ed56d305409b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba973b20-ba8e-4eb0-8cf9-a57379dae912","keywords":null,"link":"/itthon/20200311_egyetemek_koronavirus_veszhelyzet_rektori_szunet","timestamp":"2020. március. 11. 21:45","title":"Így változik az egyetemi élet a koronavírus miatt Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b3198f0-adde-4405-8de0-939b84eb043c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár a rendszer hivatalos támogatása véget ért, számos olyan intézmény van, ahol még Windows 7-es gépek dolgoznak. Többek közt az egészségügyben.","shortLead":"Bár a rendszer hivatalos támogatása véget ért, számos olyan intézmény van, ahol még Windows 7-es gépek dolgoznak...","id":"20200312_egeszsegugy_windows_7_kepalkoto_rendszer_lejart_windows_tamogatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6b3198f0-adde-4405-8de0-939b84eb043c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3b78af7-fa4d-4020-8b5c-301756315949","keywords":null,"link":"/tudomany/20200312_egeszsegugy_windows_7_kepalkoto_rendszer_lejart_windows_tamogatas","timestamp":"2020. március. 12. 17:30","title":"Az amerikai egészségügy lehet a lejárt Windows 7 egyik legnagyobb vesztese","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5910cf99-191b-43f8-ab61-681a6597cceb","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Angliában pedig a labdarúgó Premier League összecsapásait április 4-ig elhalasztják.","shortLead":"Angliában pedig a labdarúgó Premier League összecsapásait április 4-ig elhalasztják.","id":"20200313_uefa_kupameccs_koronavirus_jarvany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5910cf99-191b-43f8-ab61-681a6597cceb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5397ab2e-2e1b-424a-b30b-600839fca961","keywords":null,"link":"/sport/20200313_uefa_kupameccs_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. március. 13. 12:41","title":"Minden jövő heti európai kupameccset lefújtak a járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fd703e2-4feb-4749-a6b0-dd54bca2d464","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A koronavírus elől nem lehet elfutni.","shortLead":"A koronavírus elől nem lehet elfutni.","id":"20200313_Elhalasztjak_a_Vivicitta_futast_is","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5fd703e2-4feb-4749-a6b0-dd54bca2d464&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d31c42f2-63b7-4a3f-bbb5-9d78ef3365ae","keywords":null,"link":"/itthon/20200313_Elhalasztjak_a_Vivicitta_futast_is","timestamp":"2020. március. 13. 14:15","title":"A koronavírus miatt elhalasztják a Vivicittá futást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]