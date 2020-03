Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a7afe7b1-cdff-4a86-854b-74f1291b71ad","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Magyar Honvédség rendészei is segítik egyes autópályákon a rendőrök munkáját a koronavírus miatti rendfenntartásban - közölte Bartha László, a Magyar Honvédség rendészeti központjának törzsfőnöke.","shortLead":"A Magyar Honvédség rendészei is segítik egyes autópályákon a rendőrök munkáját a koronavírus miatti rendfenntartásban...","id":"20200314_A_katonai_rendeszek_is_segitik_egyes_autopalyakon_a_rendfenntartast","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a7afe7b1-cdff-4a86-854b-74f1291b71ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd7043d2-7c07-4de6-a34d-620af4d88461","keywords":null,"link":"/itthon/20200314_A_katonai_rendeszek_is_segitik_egyes_autopalyakon_a_rendfenntartast","timestamp":"2020. március. 14. 15:08","title":"A katonai rendészek is segítik egyes autópályákon a rendfenntartást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cad1eeb5-d447-44ce-a334-5e823b3f32ed","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A férfinak ráadásul még jogosítványa sem volt.","shortLead":"A férfinak ráadásul még jogosítványa sem volt.","id":"20200314_Autos_uldozes_Pilisszantonal_otfele_drogot_mutattak_ki_a_sofornel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cad1eeb5-d447-44ce-a334-5e823b3f32ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7decdc75-fe88-41a1-8ab1-fb22041df13a","keywords":null,"link":"/cegauto/20200314_Autos_uldozes_Pilisszantonal_otfele_drogot_mutattak_ki_a_sofornel","timestamp":"2020. március. 14. 18:03","title":"Autós üldözés Pilisszántónál: ötféle drogot mutattak ki a sofőrnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6919e375-c274-4c75-941a-e0617ce2f2dd","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Újabb válságintézkedéseket hozott a madridi kormány, miután az országban hatezer közelébe emelkedett az új koronavírussal fertőzött személyek száma. 