[{"available":true,"c_guid":"be440855-55a9-4b4b-bb9f-b4ce88c34c7e","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"A karácsony előtti forgalom másfélszerese a mostani.","shortLead":"A karácsony előtti forgalom másfélszerese a mostani.","id":"20200318_Tulhajszoltak_bolti_dolgozo_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=be440855-55a9-4b4b-bb9f-b4ce88c34c7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15f77d48-ac8d-48f7-8bf2-7ef29a577bac","keywords":null,"link":"/kkv/20200318_Tulhajszoltak_bolti_dolgozo_koronavirus","timestamp":"2020. március. 18. 08:02","title":"Túlhajszoltak és kevesen vannak a bolti dolgozók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee11a2da-1a5e-4e3a-b47c-a5c6c9d927ad","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormányfő délután 3-kor tesz rendkívüli bejelentést - közölte a Fidesz. A bejelentésnek azonban nem volt hangja a videón. Frissítés: az M1 azt ígéri, hamarosan látható lesz a felvétel - reméljük, hanggal.","shortLead":"A kormányfő délután 3-kor tesz rendkívüli bejelentést - közölte a Fidesz. A bejelentésnek azonban nem volt hangja...","id":"20200318_orban_viktor_koronavirus_bejelentes_jarvany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ee11a2da-1a5e-4e3a-b47c-a5c6c9d927ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e94a0613-4ee8-4426-aaa2-24dd2301300d","keywords":null,"link":"/itthon/20200318_orban_viktor_koronavirus_bejelentes_jarvany","timestamp":"2020. március. 18. 13:35","title":"Orbán Viktor bejelentett valamit vírusügyben - csak nem lehetett hallani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d050f3e-f7dc-499e-b932-84c1e6aa6cb0","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Szakácsok ételt főznek nekik, önkéntesek a gyerekeiket tanítják, lakástulajdonosok pedig ingyen szállást kínálnak számukra – még csak a járvány kezdetén vagyunk, de már most sokan összefogtak, hogy segítsék a koronavírus ellen küzdő egészségügyi dolgozókat. De pontosan mit tehet egy átlagember, ha tényleg tehermentesíteni akarja az ápolónők és az orvosok munkáját? Vigyünk nekik ebédet? Varrjunk nekik maszkokat? Utaljunk pénzt? Egészségügyi szakemberek segítségével próbáltunk válaszolni. Annyi segítség van, hogy a kormány már önkéntességi akciócsoportot is felállított a koordinálásra. ","shortLead":"Szakácsok ételt főznek nekik, önkéntesek a gyerekeiket tanítják, lakástulajdonosok pedig ingyen szállást kínálnak...","id":"20200319_segitseg_onkentesseg_egeszsegugyi_dolgozok_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7d050f3e-f7dc-499e-b932-84c1e6aa6cb0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"153dba41-a14e-430b-b355-824a1597cfad","keywords":null,"link":"/itthon/20200319_segitseg_onkentesseg_egeszsegugyi_dolgozok_koronavirus","timestamp":"2020. március. 19. 13:10","title":"Hogyan segíthetek az egészségügyi dolgozóknak a koronavírus idején?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cda58dc-37f6-41f2-b74c-8043c99a762f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A kontinensen legsúlyosabban érintett ország továbbra is Olaszország.","shortLead":"A kontinensen legsúlyosabban érintett ország továbbra is Olaszország.","id":"20200317_who_jarvany_koronavirus_epicentrum","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9cda58dc-37f6-41f2-b74c-8043c99a762f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08ffcf7a-93aa-4a8e-a9ab-b9af5bacc9a5","keywords":null,"link":"/vilag/20200317_who_jarvany_koronavirus_epicentrum","timestamp":"2020. március. 17. 20:50","title":"WHO: Európa vált a járvány epicentrumává","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"639cb634-3d5b-43c7-81ad-72d03c5773e6","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Biológiai vészhelyzetet hirdetett az ausztrál kormány.","shortLead":"Biológiai vészhelyzetet hirdetett az ausztrál kormány.","id":"20200318_ausztralia_koronavirus_kiutazas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=639cb634-3d5b-43c7-81ad-72d03c5773e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2dc7613e-9416-4b8a-a911-a1fba360da55","keywords":null,"link":"/vilag/20200318_ausztralia_koronavirus_kiutazas","timestamp":"2020. március. 18. 05:56","title":"Kiutazási tilalmat rendeltek el Ausztráliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e7e16d6-8a94-48be-a886-5b2ff8a51b3d","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Szabadesésre váltott a kőolaj világpiaci ára a legközelebbi határidős jegyzésekben szerdán, miután a Goldman Sachs amerikai befektetési nagybank arra figyelmeztetett, hogy a koronavírus-világjárvány soha nem látott mértékben csökkentheti a keresletet.\r

","shortLead":"Szabadesésre váltott a kőolaj világpiaci ára a legközelebbi határidős jegyzésekben szerdán, miután a Goldman Sachs...","id":"20200318_koolaj_olajar_koronavirus_opec","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3e7e16d6-8a94-48be-a886-5b2ff8a51b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f2e3a25-31af-4679-8386-288ed61d43ad","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200318_koolaj_olajar_koronavirus_opec","timestamp":"2020. március. 18. 20:55","title":"Tizennyolc éve nem látott mélységekben az olaj ára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f77888c1-2c06-4581-9446-dd6faf02ec75","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"Egy hagyományos vállalatnál talán sokakat kirúgtak volna egy olyan kudarc után, ami a cég Fire nevű okostelefonját kísérte, a cég munkatársain pedig eluralkodott volna a depresszió. Az Amazonnál viszont a lehetőséget látták benne, és inkább a tapasztalatok összegzésére, valamint az átszervezésre koncentráltak.","shortLead":"Egy hagyományos vállalatnál talán sokakat kirúgtak volna egy olyan kudarc után, ami a cég Fire nevű okostelefonját...","id":"20200318_Ketsegbeeses_helyett_atszervezes_Hogyan_tanultak_a_kudarcbol_az_Amazonnal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f77888c1-2c06-4581-9446-dd6faf02ec75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd64a51e-0a39-46a3-b1f9-54817fc2a217","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20200318_Ketsegbeeses_helyett_atszervezes_Hogyan_tanultak_a_kudarcbol_az_Amazonnal","timestamp":"2020. március. 18. 19:15","title":"Kétségbeesés helyett átszervezés. Hogyan tanultak a kudarcból az Amazonnál?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3980f446-2cc4-485b-bb7d-0ba6e86a1dab","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Bártfai-Mager Andrea vezette munkacsoport szerint \"a kritikus infrastruktúra és közszolgáltatások fenntartása, az alapvető élelmiszerellátás nem költségvetési kérdés\".","shortLead":"A Bártfai-Mager Andrea vezette munkacsoport szerint \"a kritikus infrastruktúra és közszolgáltatások fenntartása...","id":"20200319_A_bajba_kerult_vallalkozasok_kereseit_varja_a_kormany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3980f446-2cc4-485b-bb7d-0ba6e86a1dab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22d52f99-fa89-44fe-9444-5c90337e8910","keywords":null,"link":"/kkv/20200319_A_bajba_kerult_vallalkozasok_kereseit_varja_a_kormany","timestamp":"2020. március. 19. 18:07","title":"A bajba került vállalkozások kéréseit várja a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]