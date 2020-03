Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Miközben világszerte elérte a 244 ezret az új koronavírussal megfertőződöttek száma, Magyarországon újabb 12 esetet igazoltak. A gyógyultak már heten vannak, a halálos áldozatok száma háromra emelkedett. Az idős és szociális otthonokban lakhelyelhagyási tilalmat vezettek be. Kövesse a járványról szóló híreket percről percre!

Miközben világszerte elérte a 244 ezret az új koronavírussal megfertőződöttek száma, Magyarországon újabb 12 esetet igazoltak. A gyógyultak már heten vannak, a halálos áldozatok száma háromra emelkedett. Az idős és szociális otthonokban lakhelyelhagyási tilalmat vezettek be. Kövesse a járványról szóló híreket percről percre!
Háromra emelkedett az elhunytak száma, heten meggyógyultak Magyarországon – hírek a koronavírus-járványról percről percre Szlovéniában már csak munkába, élelmiszerért vagy gyógyszertárba lehet menni. A legfrissebb adatok szerint 319 fertőzött van az országban. Szlovéniában már csak munkába, élelmiszerért vagy gyógyszertárba lehet menni. A legfrissebb adatok szerint 319 fertőzött van az országban.
Szlovénia kijárási korlátozásokat jelentett be Folyamatos lesz az egyeztetés a Bankszövetség és a kormány között – mondta Varga Mihály pénzügyminiszter, miután a Magyar Bankszövetség (MBSZ) képviselőivel egyeztetett.
Még napokba telik, mire a banki ügyfelek tájékoztatást kapnak a moratóriumról A koronavírus-járvány visszahozta a készpénzt - éppúgy mint 2008-ban. Erre emlékeztet összeállításában a Forbes és a Reuters is. A koronavírus-járvány visszahozta a készpénzt - éppúgy mint 2008-ban. Erre emlékeztet összeállításában a Forbes és a Reuters is.
Hiába akarják az ellenkezőjét, a készpénz lehet a mostani válság nagy nyertese Az ezekben dolgozókat és másokat is kérdeztünk, mennyi esélyt adnak maguknak a túléléshez. Átmeneti járulékkedvezményt, ideiglenes hiteltörlesztési kedvezményt ad a kormány néhány ágazatnak a járvány miatt megborult gazdaság megmentése érdekében. Az ezekben dolgozókat és másokat is kérdeztünk, mennyi esélyt adnak maguknak a túléléshez. A legtöbben más gondokról beszéltek, mint amelyek megoldásához most hozzáfogott a kormány.
Őket kellene megmentenie a kormánynak – az akcióterv első része ehhez kevés Kézmosás: Semmelweis. És a maszk? Nagyjából egyidős a koronavírus elleni harc két könnyűfegyvere. Kézmosás: Semmelweis. És a maszk? Nagyjából egyidős a koronavírus elleni harc két könnyűfegyvere.
Nem kívánjuk, hogy maszkot kelljen viselnie, de ha mégis: itt van néhány szempont
Bár a koronavírus miatt ezt a díjátadót sem lehet most megtartani, attól még kiosztották a 2020. évi Abel-díjat.
Egy izraeli és egy amerikai matematikust csodál most a világ