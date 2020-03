Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8eb5acbb-5144-41f1-90a7-5833e112c445","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Nem a ruhák mosásánál, hanem már a forrásnál, azaz a ruhák tervezésénél és a szövethasználatnál lehet felvenni a versenyt a mikroszálak okozta környezetszennyezéssel – állapította meg egy új kutatás.","shortLead":"Nem a ruhák mosásánál, hanem már a forrásnál, azaz a ruhák tervezésénél és a szövethasználatnál lehet felvenni...","id":"20200318_ruhak_viselese_mosasa_mikroszal_kornyezetszennyezes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8eb5acbb-5144-41f1-90a7-5833e112c445&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20436db3-6639-4a01-a25f-c0daf1b7d0a8","keywords":null,"link":"/tudomany/20200318_ruhak_viselese_mosasa_mikroszal_kornyezetszennyezes","timestamp":"2020. március. 18. 13:03","title":"A ruhák viselésével több mikroszál kerül a környezetbe, mint a mosásukkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"439f44db-4e28-4233-b1a9-370ccede8b8f","c_author":"HVG","category":"360","description":"Amerikai fizikusok tudományos alapokra helyezték a szappanbuborék-fújást. ","shortLead":"Amerikai fizikusok tudományos alapokra helyezték a szappanbuborék-fújást. ","id":"202011_a_szappanbuborek_fizikaja_nagyot_akartak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=439f44db-4e28-4233-b1a9-370ccede8b8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5d2ecc1-b667-4b01-aa46-7e72d46d7737","keywords":null,"link":"/360/202011_a_szappanbuborek_fizikaja_nagyot_akartak","timestamp":"2020. március. 18. 14:00","title":"Állítják, hogy komoly: megfejtették a szappanbuborék-fújás titkát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cec4b135-543c-4678-9e0d-e0f40bbf6008","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Európai Bizottság Brexit-ügyi főtárgyalóját megfertőzte a kórokozó, de jól van.","shortLead":"Az Európai Bizottság Brexit-ügyi főtárgyalóját megfertőzte a kórokozó, de jól van.","id":"20200319_koronavirus_michel_barnier_brexit","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cec4b135-543c-4678-9e0d-e0f40bbf6008&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c45effb1-00bc-45ea-9bc3-3ca86c946221","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200319_koronavirus_michel_barnier_brexit","timestamp":"2020. március. 19. 13:26","title":"Mi lesz így a Brexittel? Koronavírusos Michel Barnier","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"796980ae-979a-4237-a012-9c5bd19b746e","c_author":"Gergely Márton","category":"360","description":"Az ötvenedik fertőzött regisztrálása után két héttel tetőzik a járvány, ha egy kormány a megfelelő választ adja rá – ezt mutatják a számok. Az is látszik, hogy amelyik ország halogatja a szigorú intézkedéseket, hetekkel elhúzza a vírus terjedését. A magyar járványügy kedden regisztrálta az ötvenedik beteget. Az állam páratlan kihívás előtt áll, amit a kormány és a társadalom sokáig habozott belátni.","shortLead":"Az ötvenedik fertőzött regisztrálása után két héttel tetőzik a járvány, ha egy kormány a megfelelő választ adja rá –...","id":"202012__halogatasbol_katasztrofa__a_neheze_most_jon__bezarkozott_europa__teszteljetek_bolondok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=796980ae-979a-4237-a012-9c5bd19b746e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4279df3-4540-4cc8-a072-272d059020a7","keywords":null,"link":"/360/202012__halogatasbol_katasztrofa__a_neheze_most_jon__bezarkozott_europa__teszteljetek_bolondok","timestamp":"2020. március. 19. 07:00","title":"Orbán a döntő pillanatban néma, pedig neki is megüzenték: \"teszteljetek, bolondok!\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e74e98b8-13b8-4b68-bf73-c739ece8c8e2","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Harminckilenc ember mintája közül 15-ben mutatták ki a kórokozót. Az országban eddig 118 igazolt fertőzött van. ","shortLead":"Harminckilenc ember mintája közül 15-ben mutatták ki a kórokozót. Az országban eddig 118 igazolt fertőzött van. ","id":"20200320_koronavirus_jarvany_szerbia_laborvizsgalat_teszt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e74e98b8-13b8-4b68-bf73-c739ece8c8e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"434b76e8-b9b9-4c24-b95a-8e3cfc880e7e","keywords":null,"link":"/vilag/20200320_koronavirus_jarvany_szerbia_laborvizsgalat_teszt","timestamp":"2020. március. 20. 10:32","title":"Az újonnan teszteltek 38 százaléka fertőzött Szerbiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd7742e7-b5ac-42ae-96a6-9cacaebadfe2","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Haldoklók tömege, apokaliptikus képek. Azt üzenik mindenkinek, vagy ez jön, vagy a totális vesztegzár.","shortLead":"Haldoklók tömege, apokaliptikus képek. Azt üzenik mindenkinek, vagy ez jön, vagy a totális vesztegzár.","id":"20200320_koronavirus_fertozes_covid19_bergamo_olaszorszag_korhaz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bd7742e7-b5ac-42ae-96a6-9cacaebadfe2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dca3408f-207a-4557-ad8c-a5c8d0812e9f","keywords":null,"link":"/vilag/20200320_koronavirus_fertozes_covid19_bergamo_olaszorszag_korhaz","timestamp":"2020. március. 20. 09:40","title":"Videó Bergamo kórházából: \"Erre készüljetek!\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25979ac8-5503-431f-a15a-441b35dce084","c_author":"Jakus Ibolya","category":"itthon","description":"Szubjektív lapajánló.","shortLead":"Szubjektív lapajánló.","id":"202012_fortelyos_felelem","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=25979ac8-5503-431f-a15a-441b35dce084&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69d25e7f-3110-43a4-a4dd-256e4478c0f0","keywords":null,"link":"/itthon/202012_fortelyos_felelem","timestamp":"2020. március. 19. 17:50","title":"Jakus Ibolya: Fortélyos félelem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb72cea3-5c9b-482d-83bf-a409a9eec29a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az áruházakra és az online bevásárlásra is vonatkozó mennyiségi korlátozást vezetett be a cég.\r

","shortLead":"Az áruházakra és az online bevásárlásra is vonatkozó mennyiségi korlátozást vezetett be a cég.\r

","id":"20200318_koronavirus_spar_mennyisegi_korlatozas_kereskedelem","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cb72cea3-5c9b-482d-83bf-a409a9eec29a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b50d99ed-81e6-4d31-bfbf-de27ec603e0a","keywords":null,"link":"/kkv/20200318_koronavirus_spar_mennyisegi_korlatozas_kereskedelem","timestamp":"2020. március. 18. 21:09","title":"Megszabja a Spar, miből mennyit lehet vásárolni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]