[{"available":true,"c_guid":"5578a204-48df-448a-9a26-0210e2deb909","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Ha ezt elfogadják, azzal az országgyűlés jóváhagyja az eddigi kormányrendeleteket, és felhatalmazza a kormányt a veszélyhelyzet meghosszabbítására, de ezt vissza is vonhatja.","shortLead":"Ha ezt elfogadják, azzal az országgyűlés jóváhagyja az eddigi kormányrendeleteket, és felhatalmazza a kormányt...","id":"20200320_Benyujtottak_a_rendkivuli_jogrendrol_szolo_torvenyjavaslatot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5578a204-48df-448a-9a26-0210e2deb909&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46d56785-464b-49d9-88c0-191c0c87953a","keywords":null,"link":"/itthon/20200320_Benyujtottak_a_rendkivuli_jogrendrol_szolo_torvenyjavaslatot","timestamp":"2020. március. 20. 21:48","title":"Benyújtották a rendkívüli jogrendről szóló törvényjavaslatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b846128e-6cd9-41a4-9851-706b6c76de2d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Pénteken csaknem 40 kilométeres volt a kocsisor Csanádpalotánál.","shortLead":"Pénteken csaknem 40 kilométeres volt a kocsisor Csanádpalotánál.","id":"20200321_Romania_ujabb_hataratkelohelyek_megnyitasat_keri_Magyarorszagtol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b846128e-6cd9-41a4-9851-706b6c76de2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8cc683d-4d26-4e56-a46e-38ab00fda02b","keywords":null,"link":"/itthon/20200321_Romania_ujabb_hataratkelohelyek_megnyitasat_keri_Magyarorszagtol","timestamp":"2020. március. 21. 09:59","title":"Románia újabb határátkelőhelyek megnyitását kéri Magyarországtól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc77e0c7-a2b5-48c6-a02a-757c23cd321c","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"A koronavírus-járvány idején is jelentkezik a Fülke, a hvg.hu közéleti podcastja. Radó Péter oktatáskutatóval arról beszélgettünk, milyen hatása van a vírusnak a magyar oktatásra.","shortLead":"A koronavírus-járvány idején is jelentkezik a Fülke, a hvg.hu közéleti podcastja. Radó Péter oktatáskutatóval arról...","id":"20200321_Rado_Peter_a_Fulkeben_Ebben_a_helyzetben_el_kellene_engedni_hogy_van_tananyag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dc77e0c7-a2b5-48c6-a02a-757c23cd321c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d74606b-ec93-4c23-8fa5-1e7ebb0612d0","keywords":null,"link":"/itthon/20200321_Rado_Peter_a_Fulkeben_Ebben_a_helyzetben_el_kellene_engedni_hogy_van_tananyag","timestamp":"2020. március. 21. 10:00","title":"Radó Péter a Fülkében: Ebben a helyzetben el kellene engedni, hogy van tananyag","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6c98496-b664-4e65-a5ce-0e6ae5b876d7","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Pécsi kutatóké a siker.","shortLead":"Pécsi kutatóké a siker.","id":"20200321_Megvan_a_koronavirus_teljes_genetikai_kodja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f6c98496-b664-4e65-a5ce-0e6ae5b876d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d3beca6-527c-44fb-ae6b-e9c6e08d2d4a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200321_Megvan_a_koronavirus_teljes_genetikai_kodja","timestamp":"2020. március. 21. 10:44","title":"Magyarok is meghatározták a koronavírus teljes genetikai kódját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"572a6685-6997-493d-aae9-d20f8320c290","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A koronavírus-járvány kitörése óta sokat hallhattunk-olvashattunk arról, milyen korlátozásokat vezettek be világszerte; hogy sok helyen leállt a légi közlekedés, bezártak az éttermek, az iskolák, elmaradnak a turisták is. Most az AFP fotósainak lencséjén keresztül meg is mutatjuk, hogyan néptelenedtek el a világ népszerű turistacélpontjai alig pár hét leforgása alatt.","shortLead":"A koronavírus-járvány kitörése óta sokat hallhattunk-olvashattunk arról, milyen korlátozásokat vezettek be világszerte...","id":"20200320_koronavirus_elotte_utana_galeria","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=572a6685-6997-493d-aae9-d20f8320c290&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d288f2ce-43d8-4c36-a799-0093a28c222f","keywords":null,"link":"/vilag/20200320_koronavirus_elotte_utana_galeria","timestamp":"2020. március. 20. 17:10","title":"Előtte tömeg, utána az üresség - fotókon mutatjuk, hogyan néptelenedtek el a népszerű turistacélpontok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd945702-3eb8-4b0d-826f-f375bc4dd603","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Szlovákia kisegítené a magyar repülni vágyókat is.","shortLead":"Szlovákia kisegítené a magyar repülni vágyókat is.","id":"20200322_Ha_Amerikaban_rekedt_szerdan_hazarepulhet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dd945702-3eb8-4b0d-826f-f375bc4dd603&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4148d05-3411-494e-b7e3-9f06d01c68e5","keywords":null,"link":"/vilag/20200322_Ha_Amerikaban_rekedt_szerdan_hazarepulhet","timestamp":"2020. március. 22. 14:27","title":"Ha Amerikában rekedt, szerdán hazarepülhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b706fb8d-9fcc-43f7-8c8d-761a776d7ac8","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az elnök és az alelnök nem került vele testközelbe.","shortLead":"Az elnök és az alelnök nem került vele testközelbe.","id":"20200321_az_amerikai_alelnok_hivatalaban_is_van_koronavirussal_fertozott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b706fb8d-9fcc-43f7-8c8d-761a776d7ac8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab7088d3-88f0-4163-b2f6-3bacccfb088f","keywords":null,"link":"/vilag/20200321_az_amerikai_alelnok_hivatalaban_is_van_koronavirussal_fertozott","timestamp":"2020. március. 21. 08:40","title":"Az amerikai alelnök hivatalában is van koronavírussal fertőzött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac8c3972-4c28-4a3d-9e01-bfa050866a41","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Megható szombat estéje volt egy lakópark közösségének. ","shortLead":"Megható szombat estéje volt egy lakópark közösségének. ","id":"20200322_Zuglo_Mi_vagyunk_a_Grund_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ac8c3972-4c28-4a3d-9e01-bfa050866a41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d228901d-4fa9-4282-ad13-03e20ac885a0","keywords":null,"link":"/kultura/20200322_Zuglo_Mi_vagyunk_a_Grund_koronavirus","timestamp":"2020. március. 22. 15:02","title":"Zuglóban a Mi vagyunk a Grund szólt az egészségügyi dolgozókért - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]