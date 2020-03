Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7fac5e67-a0d4-4306-bc9e-6510d5f43fdc","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az intézkedés azokat érinti, akik Tiranába vagy Kutaiszibe utaztak volna a következő hetekben. ","shortLead":"Az intézkedés azokat érinti, akik Tiranába vagy Kutaiszibe utaztak volna a következő hetekben. ","id":"20200321_Tobb_jaratat_is_torli_a_Wizz_Air_a_koronavirus_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7fac5e67-a0d4-4306-bc9e-6510d5f43fdc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a483258-af01-41ce-9ba3-bb9a82df836f","keywords":null,"link":"/kkv/20200321_Tobb_jaratat_is_torli_a_Wizz_Air_a_koronavirus_miatt","timestamp":"2020. március. 21. 13:11","title":"Több járatát is törli a Wizz Air a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c8a6047-e6cd-462e-a141-9fba1e5b00fa","c_author":"HVG","category":"360","description":"Húszezer taxi helyett elég lenne kétezer is Chicagóban. Legalábbis ezt állítja egy svájci startup, a Bestmile alapítója. A cég arra szakosodott, hogy autóflották működtetését optimalizálja – ahogyan Mellano mondja: orkesztrálja, azaz hangszerelje, összehangolja. ","shortLead":"Húszezer taxi helyett elég lenne kétezer is Chicagóban. Legalábbis ezt állítja egy svájci startup, a Bestmile...","id":"202012_hangszereles_autokra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5c8a6047-e6cd-462e-a141-9fba1e5b00fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fbad45a-5900-4f2f-8266-283307db8d5c","keywords":null,"link":"/360/202012_hangszereles_autokra","timestamp":"2020. március. 22. 08:30","title":"Előfizetéses autók? Egy svájci startup ebben látja a jövőt ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e0cac49-f24f-431e-8575-72777604dae9","c_author":"HVG360","category":"360","description":"\"Közel háborús helyzet van, de olyan békés háborús\" - vallja Győr alig két hónapja Borkai Zsolt helyére megválasztott polgármestere. Dr. Dézsi Csaba András egyebek mellett beszél arról, kap-e információt, hogy pontosan hány fertőzött ember van a városában és honnan lesz elegendő védőfelszerelés.","shortLead":"\"Közel háborús helyzet van, de olyan békés háborús\" - vallja Győr alig két hónapja Borkai Zsolt helyére megválasztott...","id":"20200322_Dezsi_Csaba_Andras_a_Home_officeban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8e0cac49-f24f-431e-8575-72777604dae9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb5e52f7-6b0a-4ab9-993b-e9905155fa71","keywords":null,"link":"/360/20200322_Dezsi_Csaba_Andras_a_Home_officeban","timestamp":"2020. március. 22. 18:00","title":"Dézsi Csaba András a Home office-ban: \"Hány maszkos eladót láttál?\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fb04071-0ca0-4fa8-9234-0e770987bc61","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az autómegosztó szolgáltatás ezenkívül sofőrös autókkal segíti a szociális ellátómunkát a fővárosban.","shortLead":"Az autómegosztó szolgáltatás ezenkívül sofőrös autókkal segíti a szociális ellátómunkát a fővárosban.","id":"20200320_20_ezer_forintos_kupont_ad_a_mol_limo_az_egeszsegugyi_dolgozoknak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3fb04071-0ca0-4fa8-9234-0e770987bc61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99e5599f-cc68-4e1b-90cb-dd58480c0c25","keywords":null,"link":"/cegauto/20200320_20_ezer_forintos_kupont_ad_a_mol_limo_az_egeszsegugyi_dolgozoknak","timestamp":"2020. március. 20. 18:48","title":"20 ezer forintos kupont ad az egészségügyi dolgozóknak a MOL Limo","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a57b6d0-56fd-4534-aabf-700802e58a0e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A lakossági előfizetőknek is járó extra adat mellett a vállalkozásoknál rugalmas szerződésmódosítást is kínál a Vodafone Magyarország.","shortLead":"A lakossági előfizetőknek is járó extra adat mellett a vállalkozásoknál rugalmas szerződésmódosítást is kínál...","id":"20200320_vodafone_uzleti_elofizetok_kedvezmenyek_rugalmas_szerzodeskotes_adatopcio_huseg_nelkul","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0a57b6d0-56fd-4534-aabf-700802e58a0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06b75310-0e55-429d-a585-dd3bc7089ca1","keywords":null,"link":"/tudomany/20200320_vodafone_uzleti_elofizetok_kedvezmenyek_rugalmas_szerzodeskotes_adatopcio_huseg_nelkul","timestamp":"2020. március. 20. 19:33","title":"A járvány miatt könnyít a Vodafone","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"683ccc65-30a7-49f1-9283-7d7754a7bd94","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rovó László síelni volt Olaszországban, hazajött, majd önkéntes házi karantén helyett műtött. Az orvosi kamara reméli, a hatóságok megteszik a morális és jogi szempontból szükséges lépéseket.","shortLead":"Rovó László síelni volt Olaszországban, hazajött, majd önkéntes házi karantén helyett műtött. Az orvosi kamara reméli...","id":"20200322_Azonnali_hatallyal_eljarast_indit_az_orvosi_kamara_a_koronavirusos_szegedi_orvos_ellen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=683ccc65-30a7-49f1-9283-7d7754a7bd94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de84c161-0015-4f36-ab88-5bd8850e5f97","keywords":null,"link":"/itthon/20200322_Azonnali_hatallyal_eljarast_indit_az_orvosi_kamara_a_koronavirusos_szegedi_orvos_ellen","timestamp":"2020. március. 22. 15:29","title":"Azonnali hatállyal eljárást indít az orvosi kamara a koronavírusos szegedi orvos ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b72c313-0598-4c1b-af4d-9233daf8b1e5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Közben a magyar börtönökben is ideiglenes korlátozó intézkedéseket vezettek be.","shortLead":"Közben a magyar börtönökben is ideiglenes korlátozó intézkedéseket vezettek be.","id":"20200321_Eliteltek_videoban_uzennek_a_koronavirusjarvanyrol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1b72c313-0598-4c1b-af4d-9233daf8b1e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"445d76ce-e9ae-46f9-9d6d-60ca03998f99","keywords":null,"link":"/itthon/20200321_Eliteltek_videoban_uzennek_a_koronavirusjarvanyrol","timestamp":"2020. március. 21. 11:52","title":"Elítéltek videóban üzennek a koronavírus-járványról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"673a841c-e0b5-4453-aaf9-6f3da395343c","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Egykori KGB-ügynöktől elvárható ügyességgel keveri a kártyákat Vlagyimir Putyin orosz államfő, aki a napokban elfogadott alkotmánymódosítások értelmében akár 2036-ig is hivatalban maradhat. Már ha akar, sokan ugyanis úgy vélik, még újabb meglepetések is várhatók.","shortLead":"Egykori KGB-ügynöktől elvárható ügyességgel keveri a kártyákat Vlagyimir Putyin orosz államfő, aki a napokban...","id":"202012__putyin_maradhat__orosz_kodfuggony__szabad_mozgaster__moszkvai_nagy_szinhaz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=673a841c-e0b5-4453-aaf9-6f3da395343c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98985407-8dfe-47ad-a3bb-52dbbfa75a1a","keywords":null,"link":"/360/202012__putyin_maradhat__orosz_kodfuggony__szabad_mozgaster__moszkvai_nagy_szinhaz","timestamp":"2020. március. 22. 14:30","title":"Már csak a korona hiányzik Putyin fejére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]