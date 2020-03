Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fe71c3af-eb57-4c69-844d-0007bee13983","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy tokiói kisboltban 50 kamera pásztázza a vásárlókat, személyzet egyáltalán nincs. Az ajtó csak akkor nyílik, ha a vásárló kifizette, amit levett a polcról.","shortLead":"Egy tokiói kisboltban 50 kamera pásztázza a vásárlókat, személyzet egyáltalán nincs. Az ajtó csak akkor nyílik, ha...","id":"20200323_tokio_uzlet_kisbolt_kamera_mesterseges_intelligencia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fe71c3af-eb57-4c69-844d-0007bee13983&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a83fdda3-bbdb-434f-bb6f-6ae8060bdec3","keywords":null,"link":"/tudomany/20200323_tokio_uzlet_kisbolt_kamera_mesterseges_intelligencia","timestamp":"2020. március. 23. 15:33","title":"Olyan üzlet nyílt Tokióban, ahonnan nem lehet lopni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2753871c-80e1-433f-b881-ce65f0e6ce6c","c_author":"Tamás Gáspár Miklós","category":"itthon","description":"Mennyire bízhatunk annak a kormánynak a válságkezelésében, amely mellesleg nyílt diktatúrát vezet be?","shortLead":"Mennyire bízhatunk annak a kormánynak a válságkezelésében, amely mellesleg nyílt diktatúrát vezet be?","id":"20200323_TGM_Nemmel_szavazni_a_folhatalmazasi_torvenyre","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2753871c-80e1-433f-b881-ce65f0e6ce6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64c581a6-6f17-4850-b425-dcf392f9456f","keywords":null,"link":"/itthon/20200323_TGM_Nemmel_szavazni_a_folhatalmazasi_torvenyre","timestamp":"2020. március. 23. 08:35","title":"TGM: Nem a fölhatalmazási törvényre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ae6476f-ae27-4ab1-9e0f-1c6fe45a0639","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem csak az egészségügy, hanem a gazdaság szempontjából is katasztrofális héten vagyunk túl. A járvány miatt sorra állnak le az ország legnagyobb gyárai, a forint félelmetesen nagyot zuhant, megugró munkanélküliségtől félhetünk. A kormány mentené a menthetőt, de még nagyon sok a bizonytalanság a már bejelentett lépések körül is. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Nem csak az egészségügy, hanem a gazdaság szempontjából is katasztrofális héten vagyunk túl. A járvány miatt sorra...","id":"20200322_Es_akkor_koronavirus_valsag_jarvany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7ae6476f-ae27-4ab1-9e0f-1c6fe45a0639&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f044c9d1-e838-4928-9166-2394249c4950","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200322_Es_akkor_koronavirus_valsag_jarvany","timestamp":"2020. március. 22. 07:00","title":"És akkor kezdhetjük visszasírni a 2008-as válságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7e0277e-0239-4f66-b262-7c689d81e712","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Három amerikai szövetségi államban, New Yorkban, Kaliforniában és Washingtonban több mobilkórházat állítanak fel, és immáron az utóbbi is katasztrófa sújtotta területnek számít - jelentette be Donald Trump az új típusú koronavírus-járvány megfékezésén dolgozó kormányzati munkacsoport vasárnapi sajtótájékoztatóján.","shortLead":"Három amerikai szövetségi államban, New Yorkban, Kaliforniában és Washingtonban több mobilkórházat állítanak fel, és...","id":"20200323_Trump_katasztrofa_sujtotta_terulet_Washington_allam_is","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a7e0277e-0239-4f66-b262-7c689d81e712&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fdf2e1b6-eb9e-4004-9c71-de8e7c9e566a","keywords":null,"link":"/vilag/20200323_Trump_katasztrofa_sujtotta_terulet_Washington_allam_is","timestamp":"2020. március. 23. 05:22","title":"Trump: katasztrófa sújtotta terület Washington állam is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5862aeca-49eb-41d4-a874-6ad7cbf7e669","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A politikai elemző szerint a jelenlegi helyzetben nagyon ártalmas az arról szóló vita, hogy a felhatalmazási törvénnyel a kormány diktatúrát akar-e létrehozni. De szerinte ártanak az olyan elképesztő mondatok is, amelyek az ellenzéket azzal vádolják, hogy a vírusnak drukkol.","shortLead":"A politikai elemző szerint a jelenlegi helyzetben nagyon ártalmas az arról szóló vita, hogy a felhatalmazási törvénnyel...","id":"20200323_koronavirus_jarvany_torok_gabor_magyar_kormany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5862aeca-49eb-41d4-a874-6ad7cbf7e669&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6387a21f-cdef-4a40-91b7-8c341c825c49","keywords":null,"link":"/itthon/20200323_koronavirus_jarvany_torok_gabor_magyar_kormany","timestamp":"2020. március. 23. 12:05","title":"Török Gábor: A kormány tetteiben \"több az improvizáció, mint az ördögi ravaszság\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a76a5a9-9022-43f7-933a-eb446c67be42","c_author":"Lackfi János","category":"360","description":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk öt kulcsszót, ezeknek valahol fel kell bukkanniuk ebben a szubjektív visszatekintésben. Ezen a héten Lackfi Jánosnak a következő szavakból kellett ihletet merítenie: összeomlás, visszavonulás, home office, teszt, tűzoltás.","shortLead":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk...","id":"20200322_Az_en_hetem_Lackfi_Janos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2a76a5a9-9022-43f7-933a-eb446c67be42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb6be448-1c64-451c-a095-0a1c122f7eed","keywords":null,"link":"/360/20200322_Az_en_hetem_Lackfi_Janos","timestamp":"2020. március. 22. 19:00","title":"Az én hetem: Lackfi János megrendült, de nem akar úgy élni, mintha itt lenne a vég ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cda58dc-37f6-41f2-b74c-8043c99a762f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az olasz polgári védelem közzétette a járványügyi adatokat: az utóbbi egy napban a regisztrált fertőzöttek és az elhunytak száma alacsonyabb volt, mint az azt megelőző 24 órában. Lombardiában pedig először csökkent a kórházban fekvő betegek száma.","shortLead":"Az olasz polgári védelem közzétette a járványügyi adatokat: az utóbbi egy napban a regisztrált fertőzöttek és...","id":"20200323_Olaszorszag_jarvany_koronavirus_fertozottek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9cda58dc-37f6-41f2-b74c-8043c99a762f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5727a564-8ace-42ea-89b6-76a9c065a4cb","keywords":null,"link":"/vilag/20200323_Olaszorszag_jarvany_koronavirus_fertozottek","timestamp":"2020. március. 23. 18:18","title":"Olaszországból három jó hír jött, de még súlyos a helyzet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fdbdca5c-50e2-423b-b858-cd4aec1430ce","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A szlovák kormány döntése tiltja, mégis személyesen prédikált a híveknek egy Trencsén megyei község plébánosa.","shortLead":"A szlovák kormány döntése tiltja, mégis személyesen prédikált a híveknek egy Trencsén megyei község plébánosa.","id":"20200323_koronavirus_szentmise_szlovakia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fdbdca5c-50e2-423b-b858-cd4aec1430ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3dc1e598-3f9e-443c-a63b-21b901feabd7","keywords":null,"link":"/elet/20200323_koronavirus_szentmise_szlovakia","timestamp":"2020. március. 23. 13:56","title":"Illegálisan misézett egy szlovák pap vasárnap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]