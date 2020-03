Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2c651ec5-b34e-4fbd-aa91-f24e02875738","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Százak fertőződhetnek meg, ha egyetlen képviselő is elhagyja a karantént, hogy a Parlamentbe menjen – írta a Párbeszéd képviselője.","shortLead":"Százak fertőződhetnek meg, ha egyetlen képviselő is elhagyja a karantént, hogy a Parlamentbe menjen – írta a Párbeszéd...","id":"20200324_szabo_timea_bnagy_laszlo_koronavirus_karanten_parlament","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2c651ec5-b34e-4fbd-aa91-f24e02875738&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4fdbd56-757e-408f-8dbd-1c89a08ea374","keywords":null,"link":"/itthon/20200324_szabo_timea_bnagy_laszlo_koronavirus_karanten_parlament","timestamp":"2020. március. 24. 11:37","title":"Szabó Tímea feljelenti a fideszes képviselőt, aki karanténból ment be a Parlamentbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3384bda8-c615-4cc7-952b-3f1232f6094a","c_author":"Dobos Emese","category":"kkv","description":"Óriási a kereslet tisztító- és fertőtlenítőszerekre, valamint higiéniai papírtermékre, a hazai gyártók sem emberrel, sem kapacitással nem bírják már. Ráadásul többen ki vannak szolgáltatva a külföldről érkező alapanyagoknak és az ugrásszerűen megnőtt áraknak, akár a szállítmányozás terén.","shortLead":"Óriási a kereslet tisztító- és fertőtlenítőszerekre, valamint higiéniai papírtermékre, a hazai gyártók sem emberrel...","id":"20200325_tisztitoszer_papir","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3384bda8-c615-4cc7-952b-3f1232f6094a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a211546a-a943-44b6-953d-8be892bd7a0b","keywords":null,"link":"/kkv/20200325_tisztitoszer_papir","timestamp":"2020. március. 25. 12:40","title":"Alig bírják tartani a tempót a tisztítószer- és a WC-papír-gyártók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf5e1969-2949-4ee8-acde-c7d8a11cb7bb","c_author":"Matthias Horx","category":"360","description":"A jövőkutatókkal is előfordul, hogy jóslataik nem jönnek be. Matthias Horx és intézete (Zukunftsinstitut) a koronavírus-járvány utáni időszakra négy forgatókönyvet is felvázolt. Alább az optimista, meglehetősen utópisztikus verziót olvashatják. A jövőből visszatekintve írja le, milyen meglepő dolgokat élünk meg majd a koronavírus utáni időszakban, például tudatos együttműködést az emberek közt, a sokkokhoz jobban alkalmazkodó, meg-megújuló társadalmat és a populizmus bukását.","shortLead":"A jövőkutatókkal is előfordul, hogy jóslataik nem jönnek be. Matthias Horx és intézete (Zukunftsinstitut...","id":"20200324_Matthias_Horx_A_jo_mamoraban__Vilagunk_a_koronavirus_utan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cf5e1969-2949-4ee8-acde-c7d8a11cb7bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f9fff01-95ac-42b5-bed8-1f3965a16dfa","keywords":null,"link":"/360/20200324_Matthias_Horx_A_jo_mamoraban__Vilagunk_a_koronavirus_utan","timestamp":"2020. március. 24. 13:00","title":"Matthias Horx: A jó mámorában – Világunk a koronavírus után, populizmus nélkül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d2b13ff-ac1e-4887-a9b0-1eaed72e7c76","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Oroszország 85 régiójából 55-ben már ott van a fertőzés, az országban már több mint 100 ezer ember karanténban él. Ukrajnában megugrott a pozitív esetek száma, egy ember pedig meghalt.","shortLead":"Oroszország 85 régiójából 55-ben már ott van a fertőzés, az országban már több mint 100 ezer ember karanténban él...","id":"20200325_oroszorszag_ukrajna_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0d2b13ff-ac1e-4887-a9b0-1eaed72e7c76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e90e426-a918-4c2d-b567-765e47bcffee","keywords":null,"link":"/vilag/20200325_oroszorszag_ukrajna_koronavirus","timestamp":"2020. március. 25. 11:05","title":"Oroszországban megugrott a koronavírussal fertőzöttek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ae77cbe-e632-422c-82c4-46fc58026775","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fejér megyei Velence polgármestere azután rendelte ezt el, hogy a szomszédos Gárdony egyik patikájának dolgozói megfertőződtek.","shortLead":"A Fejér megyei Velence polgármestere azután rendelte ezt el, hogy a szomszédos Gárdony egyik patikájának dolgozói...","id":"20200325_fejer_megye_velence_maszk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1ae77cbe-e632-422c-82c4-46fc58026775&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c2cba75-68fb-43d3-88c5-c640454c7ccc","keywords":null,"link":"/itthon/20200325_fejer_megye_velence_maszk","timestamp":"2020. március. 25. 16:13","title":"Egy magyar településen már csak maszkban lehet boltba menni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91c5b1a5-7749-41bc-a635-df812bc22f13","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az olasz származású műsorvezető, étteremtulajdonos szerint a koronavírus-járvány elleni küzdelem egy próba a társadalomnak, hogy tudja-e tisztelni az időseket.\r

\r

","shortLead":"Az olasz származású műsorvezető, étteremtulajdonos szerint a koronavírus-járvány elleni küzdelem egy próba...","id":"20200324_Gianni_Ujra_meg_kell_most_ismerkedni_a_felesegeinkkel_gyermekeinkkel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=91c5b1a5-7749-41bc-a635-df812bc22f13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a51bc8f-59e2-4b98-acc3-a32a50317baa","keywords":null,"link":"/elet/20200324_Gianni_Ujra_meg_kell_most_ismerkedni_a_felesegeinkkel_gyermekeinkkel","timestamp":"2020. március. 24. 10:11","title":"Gianni Annoni: \"Újra meg kell most ismerkedni a feleségeinkkel, gyermekeinkkel\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15f87fbc-3111-4199-9acb-f633d6b7e8cf","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Jelentős késésekkel közlekednek a vonatok Pécs környékén a hó miatt.","shortLead":"Jelentős késésekkel közlekednek a vonatok Pécs környékén a hó miatt.","id":"20200324_mav_havazas_vonat_vasuti_kozlekedes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=15f87fbc-3111-4199-9acb-f633d6b7e8cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa99e226-afa8-4653-aecf-7d4570264469","keywords":null,"link":"/cegauto/20200324_mav_havazas_vonat_vasuti_kozlekedes","timestamp":"2020. március. 24. 08:51","title":"A Dél-Dunántúlon legyőzte a MÁV-ot a tavaszi havazás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0c3b650-0dea-41d3-b2e5-4397f1630813","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem sokkal azelőtt kapta meg a levelet az Országos Mentőszolgálattól, hogy felszólalt a parlamentben.","shortLead":"Nem sokkal azelőtt kapta meg a levelet az Országos Mentőszolgálattól, hogy felszólalt a parlamentben.","id":"20200324_Onkentes_egeszsegugyi_dolgozonak_jelentkezett_a_jobbikos_Rig_Lajos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e0c3b650-0dea-41d3-b2e5-4397f1630813&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbf22b41-d204-4ba3-be93-5e4a2e596bbe","keywords":null,"link":"/itthon/20200324_Onkentes_egeszsegugyi_dolgozonak_jelentkezett_a_jobbikos_Rig_Lajos","timestamp":"2020. március. 24. 20:46","title":"Önkéntes egészségügyi dolgozónak jelentkezett a jobbikos Rig Lajos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]