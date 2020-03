Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

A Messenger nem örök és állandó, a Facebook folyamatosan változtat rajta. Legutóbb az álinformációk rohamos terjedésének megakadályozására léptettek életbe egy korlátozó funkciót. Fontos változás a Facebook Messengerben: korlátozzák az üzenettovábbítást Nem látszik csitulni a járvány. Ötszáznál is többen haltak meg Spanyolországban a vírus miatt Összefogásra van most szükség Herczegh Anita szerint. Áder felesége szerint most nagyobb a baj, mint bármikor A Fidesz a saját bázisának akar üzenni ebben a világtragédiában is – mondja Bogdán László, az egykor félelmetes hírű, mára irigyelt helyzetű, cigányok lakta baranyai falu, Cserdi polgármestere, aki úgy véli, egy jogász végzettségű politikus ne akarjon vírusszakértő lenni. Bogdán László a Home office-ban: "A politikusok maradjanak a seggükön" Bár sokszor az irodában sem feltétlenül dolgozunk úgy, hogy azzal megkíméljük a nyakunkat és a hátunkat, otthonról valószínűleg még kevesebben tudnak egészséges munkakörnyezetet kialakítani maguknak. Otthonról dolgozik? Ezekre nagyon figyeljen, különben az egészsége bánhatja Árháború tört ki az olajpiacon Szaúd-Arábia és Oroszország között. Céljuk a másik megleckéztetése, de Moszkva az amerikai palaolaj-kitermelőket is csődbe kergetné. Nem csak a járvány miatt van káosz az olajpiacon. És jöhet ennél rosszabb is

\r

Az egészségügy helyzetéről és a kormányba vetett bizalomról akkor kell beszélni a főpolgármester szerint, "ha elmúlt a baj". Karácsony: Támogatom, hogy a kormány meghosszabbíthassa az intézkedéseit, de kellenek garanciák