Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fbd638ed-c7d3-45e2-ae8f-a96ed5405410","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Tedrosz Adamon Gebrejeszusz egy genfi sajtótájékoztatón beszélt róla, mekkora bajban van most szerinte a világ.","shortLead":"Tedrosz Adamon Gebrejeszusz egy genfi sajtótájékoztatón beszélt róla, mekkora bajban van most szerinte a világ.","id":"20200325_koronavirus_who_jarvany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fbd638ed-c7d3-45e2-ae8f-a96ed5405410&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a02ff9db-0307-4475-aba1-38e51e9ac07a","keywords":null,"link":"/vilag/20200325_koronavirus_who_jarvany","timestamp":"2020. március. 25. 20:52","title":"Koronavírus: a WHO vezetője szerint egy hónapja kellett volna cselekedni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fb106fb-8d52-4f24-924b-c2f810ab0194","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A vírus kezében vagyunk mindannyian, mondja a főpolgármester arra a kérdésre, hogy a városvezetők vagy a kormány kezében van-e Budapest sorsa. Karácsony kijárási tilalmat akar, keményebb lenne mint a kormány, de úgy látja, a helyzetet csak a kormány oldhatja meg.\r

","shortLead":"A vírus kezében vagyunk mindannyian, mondja a főpolgármester arra a kérdésre, hogy a városvezetők vagy a kormány...","id":"20200325_Karacsony_Gergely_a_Home_officeban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5fb106fb-8d52-4f24-924b-c2f810ab0194&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"253277e2-c622-4fca-8f92-52f2bd3d5cb2","keywords":null,"link":"/360/20200325_Karacsony_Gergely_a_Home_officeban","timestamp":"2020. március. 25. 18:30","title":"Karácsony Gergely a Home office-ban: „Nagyon kemény hónapok jönnek. Hónapok, nem hetek!“","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db68356b-e023-44ce-82cf-cf38acf6891c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A COVID-19 betegség miatt Lombardiában bekövetkezett 3776 koronavírusos haláleset majdnem harmadát Bergamóban jegyezték fel a múlt hónapban. A 600 bergamói háziorvos közül 140 betegedett meg, mert kezdetben még szájmaszkjuk sem volt. A város polgármestere számolt be a sajtónak a járványügyi helyzetről.","shortLead":"A COVID-19 betegség miatt Lombardiában bekövetkezett 3776 koronavírusos haláleset majdnem harmadát Bergamóban jegyezték...","id":"20200324_Bergamo_polgarmester_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=db68356b-e023-44ce-82cf-cf38acf6891c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58051b68-7561-44e2-86f5-cd7980e2400c","keywords":null,"link":"/vilag/20200324_Bergamo_polgarmester_koronavirus","timestamp":"2020. március. 24. 15:24","title":"Bergamói polgármester: A koporsókat nem tudjuk már hová tenni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3789abbd-1c42-4d34-826b-8032eb5dd1e6","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Nem, az alkohol még mindig nem gyógyítja a betegséget, de hasznos lehet.","shortLead":"Nem, az alkohol még mindig nem gyógyítja a betegséget, de hasznos lehet.","id":"20200325_A_Smirnoff_a_Becks_es_a_Jager_gyartoja_is_beszallt_koronavirus_elleni_harcba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3789abbd-1c42-4d34-826b-8032eb5dd1e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57ce48ee-176d-4e73-a211-fb3c317cff94","keywords":null,"link":"/kkv/20200325_A_Smirnoff_a_Becks_es_a_Jager_gyartoja_is_beszallt_koronavirus_elleni_harcba","timestamp":"2020. március. 25. 20:10","title":"A Smirnoff, a Beck's és a Jäger gyártója is beszállt koronavírus elleni harcba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a603ec3-1167-4aba-b631-776f1d12adb8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az „Összefogás a koronavírus ellen” című kiadvány narancssárga és többek között a választókerület fideszes képviselője ad tájékoztatást benne.","shortLead":"Az „Összefogás a koronavírus ellen” című kiadvány narancssárga és többek között a választókerület fideszes képviselője...","id":"20200325_Bicsken_a_Fideszt_informal_ha_a_koronavirussal_kapcsolatos_kerdes_akad","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2a603ec3-1167-4aba-b631-776f1d12adb8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e058a25b-340b-4b4b-8472-4b5139e7a0ca","keywords":null,"link":"/itthon/20200325_Bicsken_a_Fideszt_informal_ha_a_koronavirussal_kapcsolatos_kerdes_akad","timestamp":"2020. március. 25. 21:37","title":"Bicskén a Fidesz informál, ha a koronavírussal kapcsolatos kérdés akad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff7388e5-aef8-44e2-90c7-acb2cd13cb7c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az egyik weboldalnak exkluzív képernyőképeket sikerült megszereznie, hogy megmutassa, hogyan fog működni az xCloud windowsos számítógépeken.","shortLead":"Az egyik weboldalnak exkluzív képernyőképeket sikerült megszereznie, hogy megmutassa, hogyan fog működni az xCloud...","id":"20200325_microsoft_xcloud_jatekstreaming_szolgaltatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ff7388e5-aef8-44e2-90c7-acb2cd13cb7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39734c76-c2cc-44dc-8369-8908fe70c3ce","keywords":null,"link":"/tudomany/20200325_microsoft_xcloud_jatekstreaming_szolgaltatas","timestamp":"2020. március. 25. 14:03","title":"Hamarosan érkezhet PC-kre a Microsoft játékstreaming-szolgáltatása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b57f33f6-4a8a-4473-9885-b92a038c4aa9","c_author":"Fokasz Oresztész, Gáti Júlia, Gergely Márton, Gyenis Ágnes, Oroszi Babett, Pálmai Erika","category":"360","description":"A magyar ellátórendszer minden betegségét felszínre hozta a koronavírus elleni védekezés. Hiányzik a megfelelő képzés, információáramlás, védőfelszerelés. Bár nincs hiány odaadó szakemberekből, a stressz miatt már most sokan ingerültek. A neheze pedig még csak eztán jön.","shortLead":"A magyar ellátórendszer minden betegségét felszínre hozta a koronavírus elleni védekezés. Hiányzik a megfelelő képzés...","id":"202013__lathatatlanul_terjed_a_jarvany__hianyzo_nyugdijasok__szukos_keszletek__korhaz_avirus_szelen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b57f33f6-4a8a-4473-9885-b92a038c4aa9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9be7ad52-876b-4a8e-a3a9-0aa0575b9b9a","keywords":null,"link":"/360/202013__lathatatlanul_terjed_a_jarvany__hianyzo_nyugdijasok__szukos_keszletek__korhaz_avirus_szelen","timestamp":"2020. március. 26. 07:00","title":"Hadiállapot jön a magyar kórházakban, óriási túlerőben van a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d86e6f8-63d7-4900-af3b-0ddc6b227acc","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A társadalmi felelősségvállalás jegyében.","shortLead":"A társadalmi felelősségvállalás jegyében.","id":"20200325_Maszkok_gyartasaba_kezdett_a_Katona_Jozsef_Szinhaz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3d86e6f8-63d7-4900-af3b-0ddc6b227acc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c08af4dd-b893-4c78-8a07-e846b6e59c99","keywords":null,"link":"/kultura/20200325_Maszkok_gyartasaba_kezdett_a_Katona_Jozsef_Szinhaz","timestamp":"2020. március. 25. 16:16","title":"Szájmaszkok gyártásába kezdett a Katona József Színház","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]