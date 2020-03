Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2d13c200-1da2-4471-81aa-ed56d305409b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szegedi fertőzöttek nem Rovó Lászlótól kapták el a kórt az egyetem szerint.","shortLead":"A szegedi fertőzöttek nem Rovó Lászlótól kapták el a kórt az egyetem szerint.","id":"20200325_szte_rovo_laszlo_koronavirus_kontakt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2d13c200-1da2-4471-81aa-ed56d305409b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef858a6e-2bb3-4742-ad95-78a0f0e3f7c0","keywords":null,"link":"/itthon/20200325_szte_rovo_laszlo_koronavirus_kontakt","timestamp":"2020. március. 25. 18:36","title":"Negatív lett a koronavírusos szegedi rektor mind a 120 kontaktjának második tesztje is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abc4d1a1-5b1a-4752-80c5-3e840d4c7d20","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Három eset lehetséges, amikor nyilatkozni kell a hiteltörlesztésről, ezek esetére mutatta be a tudnivalókat a Takarékbank.","shortLead":"Három eset lehetséges, amikor nyilatkozni kell a hiteltörlesztésről, ezek esetére mutatta be a tudnivalókat...","id":"20200326_Takarekbank_hitel_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=abc4d1a1-5b1a-4752-80c5-3e840d4c7d20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26d90a47-2f0e-4c1d-9fbe-6a2171ca87c6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200326_Takarekbank_hitel_koronavirus","timestamp":"2020. március. 26. 18:05","title":"A Takarékbank is közzétette, mi a teendő, ha valaki tovább törlesztené a hitelét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80ce5dd0-4a3d-4376-bb60-34501bb63452","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Tesla Model 3 tulajdonosa nem a szépségre ment.","shortLead":"A Tesla Model 3 tulajdonosa nem a szépségre ment.","id":"20200326_Forditva_tette_fel_a_siboxot_egy_autos_sokkal_jobb_lett_a_fogyasztas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=80ce5dd0-4a3d-4376-bb60-34501bb63452&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d513f8a4-ee13-468f-b5b1-8dc019d02f44","keywords":null,"link":"/cegauto/20200326_Forditva_tette_fel_a_siboxot_egy_autos_sokkal_jobb_lett_a_fogyasztas","timestamp":"2020. március. 26. 15:06","title":"Fordítva tette fel a síboxot egy autós, meglepő eredményre jutott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6472dc9e-0ad8-40f8-96d7-5f7762370410","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ha ráérez a diák, akkor az olvasás olyan lesz neki, mint valami legális drog. Ha pedig olyan könyvet adunk a gimnazisták kezébe, amely erősíti az igazságérzetüket, akkor nagyot nem tévedhetünk. A hosszú műelemzéseket viszont el kéne felejteni, mert hát operát sem íratunk énekórán a gyerekkel. Olvastassunk viszont Nick Hornbyt, Krusovszkyt vagy Tar Sándort! Az idei Aegon-díj jelöltjei a kérésünkre összeállították alternatív olvasókönyvüket középiskolások számára. ","shortLead":"Ha ráérez a diák, akkor az olvasás olyan lesz neki, mint valami legális drog. Ha pedig olyan könyvet adunk...","id":"20200325_Gimnaziumi_kortars_irodalmi_olvasokonyv_kortars_szerzoktol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6472dc9e-0ad8-40f8-96d7-5f7762370410&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7dd53d8a-e6ad-419f-956d-04c302b4a9e0","keywords":null,"link":"/kultura/20200325_Gimnaziumi_kortars_irodalmi_olvasokonyv_kortars_szerzoktol","timestamp":"2020. március. 25. 20:00","title":"Csak egyszer kell megtapasztalni a katarzist, és kialakul a függőség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbe58310-5c5a-4e06-9ec4-d7e396766e6b","c_author":"Vágvölgyi B. András","category":"velemeny","description":"Kiss Árpád, a romák sérelmére 2008-09-ben terrorista eszközökkel elkövetett rasszista sorozatgyilkosság elsőrendű vádlottja, akit tényleges életfogytiglanra ítéltek, a minap ügyvédje, Dr. Józsa Edina útján perújrafelvételt kért a bűncselekmények idején regnáló szocialista kormányzat és a titkosszolgálatok érintettségét sugalmazva. Erről március elején a Magyar Nemzetben látott napvilágot három híradás. Vélemény.","shortLead":"Kiss Árpád, a romák sérelmére 2008-09-ben terrorista eszközökkel elkövetett rasszista sorozatgyilkosság elsőrendű...","id":"20200324_Vagvolgyi_B_Andras_A_romagyilkos_es_a_propagandasajto_romanca","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dbe58310-5c5a-4e06-9ec4-d7e396766e6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fe16bb2-94a0-4f81-824a-7532e8a95a7a","keywords":null,"link":"/velemeny/20200324_Vagvolgyi_B_Andras_A_romagyilkos_es_a_propagandasajto_romanca","timestamp":"2020. március. 25. 16:45","title":"Vágvölgyi B. András: A romagyilkos és a propagandasajtó románca","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9183cddb-2947-4f68-9956-47b41786467d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán Viktor kijárási korlátozásokat jelentett be a Kossuth rádióban. Az intézkedés szombattól lép érvénybe, a részletei már megjelentek a Magyar Közlönyben. Közben Magyarországon 300-ra emelkedett az igazolt fertőzöttek száma, világszerte meghaladta a félmilliót. Kövesse velünk a koronavírus-járvány híreit percről percre!","shortLead":"Orbán Viktor kijárási korlátozásokat jelentett be a Kossuth rádióban. Az intézkedés szombattól lép érvénybe...","id":"20200327_koronavirus_fertozes_jarvany_marcius_27","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9183cddb-2947-4f68-9956-47b41786467d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"204a345a-1527-47c6-a99a-386208d9217b","keywords":null,"link":"/itthon/20200327_koronavirus_fertozes_jarvany_marcius_27","timestamp":"2020. március. 27. 07:40","title":"Kijárási korlátozások jönnek, 300 fertőzött Magyarországon – hírek a koronavírus-járványról percről percre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d878c755-4d7c-4e5f-864d-26589c0c747e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A korábbi 71 után újabb 13 létfontosságúnak minősített vállalatnál jelentek meg.\r

","shortLead":"A korábbi 71 után újabb 13 létfontosságúnak minősített vállalatnál jelentek meg.\r

","id":"20200325_koronavirus_honvedelmi_iranyito_csoportok_letfontossagu_cegek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d878c755-4d7c-4e5f-864d-26589c0c747e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65ef26c9-50a0-49eb-b268-393c5994c845","keywords":null,"link":"/kkv/20200325_koronavirus_honvedelmi_iranyito_csoportok_letfontossagu_cegek","timestamp":"2020. március. 25. 12:35","title":"Újabb cégekhez érkeztek meg a honvédelmi irányító csoportok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad4ba384-be17-4218-a53d-a04a54c3d7f4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Pár éve még azt sem tudtuk, hogy létezik, most viszont figyelemre méltó csúcstelefonokkal rukkol ki a OnePlus. Miközben a világ figyelme a járványra összpontosul, a gyártó néhány napja frissített egyet arculatán.","shortLead":"Pár éve még azt sem tudtuk, hogy létezik, most viszont figyelemre méltó csúcstelefonokkal rukkol ki a OnePlus. Miközben...","id":"20200325_oneplus_logo_modositasa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ad4ba384-be17-4218-a53d-a04a54c3d7f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"230e5b03-2c76-48e4-8ae6-b1abb6de43d5","keywords":null,"link":"/tudomany/20200325_oneplus_logo_modositasa","timestamp":"2020. március. 25. 12:03","title":"Új logója van a OnePlusnak, most már jöhetnek az új telefonok is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]