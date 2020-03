Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"63b540d6-4bf3-4a7b-9d49-a70f6bfb398c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az utóbbi időben rengeteg drónfelvétel készült azokról a városokról, ahol a koronavírus-járvány érezteti hatását. Ezekből mutatunk néhányat.","shortLead":"Az utóbbi időben rengeteg drónfelvétel készült azokról a városokról, ahol a koronavírus-járvány érezteti hatását...","id":"20200326_koronavirus_jarvany_dronvideo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=63b540d6-4bf3-4a7b-9d49-a70f6bfb398c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69236076-0efa-4b7d-b745-ad655860e8c7","keywords":null,"link":"/tudomany/20200326_koronavirus_jarvany_dronvideo","timestamp":"2020. március. 26. 20:33","title":"Néptelen utcák, elcsendesedett utak – lenyűgöző drónvideókon a karantén alá vont városok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e511d20-f0c7-4144-a788-efeeff273ebd","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Az 500 berendezésnek a második negyedévben kell megérkeznie, azaz legkésőbb júniusban.","shortLead":"Az 500 berendezésnek a második negyedévben kell megérkeznie, azaz legkésőbb júniusban.","id":"20200326_47_milliardert_rendelt_kinai_lelegeztetogepet_a_kulugy","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7e511d20-f0c7-4144-a788-efeeff273ebd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddc6bbf5-da04-43cf-9fc7-6f6cfa5dfe0e","keywords":null,"link":"/itthon/20200326_47_milliardert_rendelt_kinai_lelegeztetogepet_a_kulugy","timestamp":"2020. március. 26. 20:10","title":"4,7 milliárdért hozat kínai lélegeztetőgépet a külügy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15687cb4-0f35-4728-b4fe-3c0a3c9c0691","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Jelentette be Orbán Viktor. Szombattól két hétig.","shortLead":"Jelentette be Orbán Viktor. Szombattól két hétig.","id":"20200327_Kijarasi_korlatozast_vezetnek_be_Magyarorstagon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=15687cb4-0f35-4728-b4fe-3c0a3c9c0691&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e1031c1-614c-47d8-a76a-a84a75f7eacc","keywords":null,"link":"/itthon/20200327_Kijarasi_korlatozast_vezetnek_be_Magyarorstagon","timestamp":"2020. március. 27. 07:35","title":"Kijárási korlátozást vezetnek be Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a18e8d6a-90e2-49ef-81bf-3d5e80b1b54e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ami az iPhone-osoknak Siri, az a huaweieseknek Celia lesz. A kínai gyártó saját digitális asszisztens épített.","shortLead":"Ami az iPhone-osoknak Siri, az a huaweieseknek Celia lesz. ","id":"20200327_huawei_celia_digitalis_asszisztens","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a18e8d6a-90e2-49ef-81bf-3d5e80b1b54e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6f7f6a9-2015-4166-890d-0cde1106c01f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200327_huawei_celia_digitalis_asszisztens","timestamp":"2020. március. 27. 20:25","title":"Új hang szólal meg a Huawei telefonjain – ismerje meg Celiát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null} Fizikai támadások is történtek már. Korábban az olasz Matteo Salvini azt követelte, hogy golyóálló határzárral csukják be Európát az általa vírusterjesztéssel vádolt afrikaiak előtt. ","shortLead":"Egyre több, Afrikában tartózkodó európai számol be arról, hogy a kontinens országaiban növekvő ellenszenv övezi...","id":"20200327_Afrikaban_mar_zaklatjak_a_jarvanyert_felelosnek_tartott_europaiakat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=79d6dd95-9f74-42db-b869-98023bff6e0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ce95f2b-d308-45ed-ad49-3ee76ceca248","keywords":null,"link":"/vilag/20200327_Afrikaban_mar_zaklatjak_a_jarvanyert_felelosnek_tartott_europaiakat","timestamp":"2020. március. 27. 14:30","title":"Afrikában már zaklatják a járványért felelősnek tartott európaiakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c49dc6f-8e3f-4386-a3b9-94e48cfe13c0","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A járványhelyzet hatására a Duma Aktuál is a négy fal közé szorult, de ez nem akadályozta meg a stand-uposokat, hogy közéleti témákról mondják el a véleményüket, humoros formában. A műsor házi kiadásában először Litkai Gergely vezetésével a koronavírus hatását vizsgálják, a számok tükrében. ","shortLead":"A járványhelyzet hatására a Duma Aktuál is a négy fal közé szorult, de ez nem akadályozta meg a stand-uposokat...","id":"20200327_Duma_Aktual_Home_Office_A_tobzoskatakonyrol_a_szamok_nyelven","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4c49dc6f-8e3f-4386-a3b9-94e48cfe13c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"735a1be2-7271-4f54-b171-913c00cfe09c","keywords":null,"link":"/360/20200327_Duma_Aktual_Home_Office_A_tobzoskatakonyrol_a_szamok_nyelven","timestamp":"2020. március. 27. 19:30","title":"Duma Aktuál otthonról: Tobzoska-takony, KAP vörös körömmel, Hadházi a LiveJasminon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]