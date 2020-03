Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5369304a-dc0a-4d14-b1ea-99547f14a131","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hivatalos adatok szerint Magyarországon 408 fertőzöttje és 13 halottja van a koronavírus-járványnak. Müller Cecília országos tisztifőorvos igennel válaszolt arra a kérdésre, van-e a betegek között fiatal, vagy gyermek. A nagymágocsi idősek otthonának 8 lakója koronavírusos. ","shortLead":"A hivatalos adatok szerint Magyarországon 408 fertőzöttje és 13 halottja van a koronavírus-járványnak. Müller Cecília...","id":"20200329_Eloben_az_Operativ_Torzs_sajtotajekoztatoja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5369304a-dc0a-4d14-b1ea-99547f14a131&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8010e19c-1cf5-4ba7-ad00-3524bd0d9b86","keywords":null,"link":"/itthon/20200329_Eloben_az_Operativ_Torzs_sajtotajekoztatoja","timestamp":"2020. március. 29. 11:16","title":"Egy 86 és egy 90 éves magyar beteg halt meg - ez történt az operatív törzs sajtótájékoztatóján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b81bcd69-efd8-411d-9ee0-4fe9074bd517","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szombaton pedig 27 tonnányi védőfelszerelés érkezik, szintén Kínából.","shortLead":"Szombaton pedig 27 tonnányi védőfelszerelés érkezik, szintén Kínából.","id":"20200328_Tobb_mint_3_millio_maszk_erkezik_Kinabol_Magyarorszagra_vasarnap","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b81bcd69-efd8-411d-9ee0-4fe9074bd517&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9541f36-3fc6-4801-a8a2-3c9d5f22566b","keywords":null,"link":"/itthon/20200328_Tobb_mint_3_millio_maszk_erkezik_Kinabol_Magyarorszagra_vasarnap","timestamp":"2020. március. 28. 10:14","title":"Több mint 3 millió maszk érkezik Kínából Magyarországra vasárnap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a3340ad-6084-45b7-8d24-a1b134b9b38d","c_author":"Szabó Yvette, Fokasz Oresztész","category":"360","description":"Rengeteg pénz van a járvány gazdasági hatásainak enyhítésére, még akkor is, ha a kormány semmit sem csinál. Kérdés, mire és hogyan költik el.","shortLead":"Rengeteg pénz van a járvány gazdasági hatásainak enyhítésére, még akkor is, ha a kormány semmit sem csinál. Kérdés...","id":"202013__gazdasagvedelem__brusszeli_milliardok__virusharc__csapas_meres","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3a3340ad-6084-45b7-8d24-a1b134b9b38d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c70e6c5-4954-4c0b-8ec4-e86f56b09afe","keywords":null,"link":"/360/202013__gazdasagvedelem__brusszeli_milliardok__virusharc__csapas_meres","timestamp":"2020. március. 28. 08:15","title":"Nem Orbán Viktor fogja megvédeni a gazdaságot – de legalábbis nem egyedül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0d955c6-1dd9-4cf5-b3e9-f0cb93bace3c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az elmúlt 24 órában elhunytak között egy 29 éves beteg is volt.\r

","shortLead":"Az elmúlt 24 órában elhunytak között egy 29 éves beteg is volt.\r

","id":"20200327_Egy_nap_alatt_185_haltak_meg_NagyBritanniaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e0d955c6-1dd9-4cf5-b3e9-f0cb93bace3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c70a96e2-03a0-44bf-b7e8-01ea42fa1193","keywords":null,"link":"/vilag/20200327_Egy_nap_alatt_185_haltak_meg_NagyBritanniaban","timestamp":"2020. március. 27. 17:15","title":"Egy nap alatt 185 vírusfertőzött halt meg Nagy-Britanniában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6139af11-c97e-4ff9-9370-7d15abbec467","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A weboldaluk és az online könyváruház működik.","shortLead":"A weboldaluk és az online könyváruház működik.","id":"20200328_Bezarnak_a_Lira_konyvesboltjai_is","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6139af11-c97e-4ff9-9370-7d15abbec467&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb7ae9da-1800-486a-a931-25f92fa8cc22","keywords":null,"link":"/kultura/20200328_Bezarnak_a_Lira_konyvesboltjai_is","timestamp":"2020. március. 28. 06:52","title":"Bezárnak a Líra könyvesboltjai is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcc37864-4269-46d2-b4eb-a7a6ce36ce40","c_author":"Ballai Vince","category":"vilag","description":"Egyelőre április 15-ig tart Franciaországban a kijárási tilalom, ám szakemberek szerint legalább április végéig fenn kéne azt tartani. A koronavírus-járvány miatt több ország is lépett a héten: Magyarországon szombattól jön a kijárási korlátozás, Romániában a hét közepén korlátozták jelentősen az idősek mozgását. Hollandiában is felül kellett vizsgálni a korábbi szabályokat, mert a jó idő miatt egyre többen mentek az utcára. ","shortLead":"Egyelőre április 15-ig tart Franciaországban a kijárási tilalom, ám szakemberek szerint legalább április végéig fenn...","id":"20200327_kijarasi_tilalom_koronavirus_jarvany_europa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bcc37864-4269-46d2-b4eb-a7a6ce36ce40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d59b0cec-ee5b-44b7-a931-1de33a5c34af","keywords":null,"link":"/vilag/20200327_kijarasi_tilalom_koronavirus_jarvany_europa","timestamp":"2020. március. 27. 19:10","title":"Franciaországban két héttel kitolták a kijárási tilalmat, de máshol is szigorítottak a héten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c49dc6f-8e3f-4386-a3b9-94e48cfe13c0","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A járványhelyzet hatására a Duma Aktuál is a négy fal közé szorult, de ez nem akadályozta meg a stand-uposokat, hogy közéleti témákról mondják el a véleményüket, humoros formában. A műsor házi kiadásában először Litkai Gergely vezetésével a koronavírus hatását vizsgálják, a számok tükrében. ","shortLead":"A járványhelyzet hatására a Duma Aktuál is a négy fal közé szorult, de ez nem akadályozta meg a stand-uposokat...","id":"20200327_Duma_Aktual_Home_Office_A_tobzoskatakonyrol_a_szamok_nyelven","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4c49dc6f-8e3f-4386-a3b9-94e48cfe13c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"735a1be2-7271-4f54-b171-913c00cfe09c","keywords":null,"link":"/360/20200327_Duma_Aktual_Home_Office_A_tobzoskatakonyrol_a_szamok_nyelven","timestamp":"2020. március. 27. 19:30","title":"Duma Aktuál otthonról: Tobzoska-takony, KAP vörös körömmel, Hadházi a LiveJasminon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f72ae2e4-333e-4826-b980-0c70fbeb3abd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mivel nem nagyon mutatnak tünetet, sokan nem is gyanakodnak, hogy gyerekük koronavírus-fertőzött. ","shortLead":"Mivel nem nagyon mutatnak tünetet, sokan nem is gyanakodnak, hogy gyerekük koronavírus-fertőzött. ","id":"20200327_koronavirus_jarvany_terjedese_gyerekek_vuhan_kinai_tudosok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f72ae2e4-333e-4826-b980-0c70fbeb3abd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a3d6d3e-4350-4175-8d94-e23fa16d2404","keywords":null,"link":"/tudomany/20200327_koronavirus_jarvany_terjedese_gyerekek_vuhan_kinai_tudosok","timestamp":"2020. március. 27. 13:54","title":"Kínai tudósok: \"csendes\" vírushordozót csinálhat a gyermekekből a koronavírus ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]