Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8ec63352-3a09-430e-a8f6-3d4067af08e9","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"kkv","description":"Sokszorosára nőtt a kereslet az otthon használható sporteszközök iránt, amióta az emberek kijárási korlátozásra készültek: a legtöbben súlyzót és pingpongasztalt keresnek. A hirtelen megugrott forgalom mellett nagy munka kell, hogy a rendeléseket időben teljesítsék, és van, amikor a külföldről érkező áruk logisztikája okoz nehézséget.","shortLead":"Sokszorosára nőtt a kereslet az otthon használható sporteszközök iránt, amióta az emberek kijárási korlátozásra...","id":"20200327_otthoni_edzes_felszereles_hervis_decathlon_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8ec63352-3a09-430e-a8f6-3d4067af08e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c20e7da-e290-47f2-8c9c-e715b29b30b7","keywords":null,"link":"/kkv/20200327_otthoni_edzes_felszereles_hervis_decathlon_koronavirus","timestamp":"2020. március. 29. 18:15","title":"Alig győzik a boltok tartani a lépést, annyian keresnek otthoni edzéshez felszerelést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb1e5cbf-ee2b-4cc0-9539-dd9c695bcc27","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"Az üres szállodák kivilágított ablakain megjelent felirattal mutatja ki szolidaritását Budapest más városok felé.","shortLead":"Az üres szállodák kivilágított ablakain megjelent felirattal mutatja ki szolidaritását Budapest más városok felé.","id":"20200330_szallodak_ablakai_budapest_4u","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eb1e5cbf-ee2b-4cc0-9539-dd9c695bcc27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37833dc9-c21d-4733-8d69-8c3924bcf994","keywords":null,"link":"/kkv/20200330_szallodak_ablakai_budapest_4u","timestamp":"2020. március. 30. 11:28","title":"Kivilágított ablakaikkal üzennek a világnak a budapesti szállodák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"135ca450-3c0b-47af-a6f1-1ea52d5da5f2","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"A várakozás mint negatív lehetőség nem feltétlenül passzív helyzet, hanem eleven és termékeny állapot is lehet – vallják A nemcselekvés című könyv szerzői. Az alábbiakban ebből a könyvből közlünk egy szerkesztett részletet, amely segíthet átvészelni a mostani helyzetet is.","shortLead":"A várakozás mint negatív lehetőség nem feltétlenül passzív helyzet, hanem eleven és termékeny állapot is lehet –...","id":"20200329_Tanacsok_koronavirus_idejere_mit_tanulhatunk_magunkrol_az_allando_varakozas_idejen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=135ca450-3c0b-47af-a6f1-1ea52d5da5f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8baecf9-e765-49fc-b486-fba230a1b582","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20200329_Tanacsok_koronavirus_idejere_mit_tanulhatunk_magunkrol_az_allando_varakozas_idejen","timestamp":"2020. március. 29. 19:15","title":"Tanácsok koronavírus idejére: mit tanulhatunk magunkról az állandó várakozás alatt?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a9aa137-78c1-44a4-8d3b-84c21603e50d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyszerre két különböző irányba lépett a Facebook az élő videózás fejlesztésével: amellett, hogy csökkentené a live streamek által generált adatforgalmat, lehetővé teszi, hogy a Facebookon közvetített adások megtekintéséhez ne legyen szükség Facebook-fiókra.","shortLead":"Egyszerre két különböző irányba lépett a Facebook az élő videózás fejlesztésével: amellett, hogy csökkentené a live...","id":"20200330_facebook_live_elo_video_livestream","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4a9aa137-78c1-44a4-8d3b-84c21603e50d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"260e9977-dba1-43aa-8331-c7de56f4f5f8","keywords":null,"link":"/tudomany/20200330_facebook_live_elo_video_livestream","timestamp":"2020. március. 30. 07:33","title":"Új funkciók jönnek a Facebookra a koronavírus-járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b455df1-baaf-442d-8b54-a5643b77ee68","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Országszerte erős széllökésekre is számítani kell.","shortLead":"Országszerte erős széllökésekre is számítani kell.","id":"20200330_Havazassal_es_faggyal_folytatodik_a_het","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6b455df1-baaf-442d-8b54-a5643b77ee68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2793b690-971d-4a39-b7c1-bb4525439ca1","keywords":null,"link":"/itthon/20200330_Havazassal_es_faggyal_folytatodik_a_het","timestamp":"2020. március. 30. 17:28","title":"Havazással és faggyal folytatódik a hét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec99ec69-1d88-4473-bcce-b0104d13526f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ezzel indokolta az indonéz orvosi kamara vezetője, hogy miért nem korlátozzák az emberek mozgását. Közben Ázsiában és Ausztráliában is tovább terjed az új koronavírus okozta Covid-19 nevű betegség, Ausztráliában két embernél több nem gyülekezhet, az időseket pedig önkéntes elkülönülésre kéri a kormány.","shortLead":"Ezzel indokolta az indonéz orvosi kamara vezetője, hogy miért nem korlátozzák az emberek mozgását. Közben Ázsiában és...","id":"20200329_azsia_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ec99ec69-1d88-4473-bcce-b0104d13526f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c02137c-f7cf-4581-8f20-fcc8408ed617","keywords":null,"link":"/vilag/20200329_azsia_koronavirus","timestamp":"2020. március. 29. 19:45","title":"\"Kérdéses, hogy az indonézek kultúrája vagy fegyelme megfelelő-e a kijárási tilalomhoz\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4c09977-fffe-4d48-82a7-8963d6ec1f55","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A koronavírus terjedése felvetett jó pár olyan kérdést, amely eddig nem volt reflektorfényben. Százezrek munkavégzésének helye változott meg – és lett megannyi kérdésük a távmunkával, illetve a négy fal között élt élettel kapcsolatban. Ingyenes online előadásban hallhat ma ezzel kapcsolatos jól használható tanácsokat egy felkészült szakembertől.","shortLead":"A koronavírus terjedése felvetett jó pár olyan kérdést, amely eddig nem volt reflektorfényben. Százezrek...","id":"20200330_kenyeres_andras_home_office_eloadas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d4c09977-fffe-4d48-82a7-8963d6ec1f55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f66f219-1352-4b01-8add-3406437feec6","keywords":null,"link":"/tudomany/20200330_kenyeres_andras_home_office_eloadas","timestamp":"2020. március. 30. 10:33","title":"Tőle tanulhat: Kenyeres András, a vízilabda-válogatott mentális trénere mesél home office-tapasztalatairól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d4d2729-bf46-4c0c-9424-96ce0a98e79a","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Az országban több mint 78 ezer fertőzött van, viszont a jelek szerint a járvány terjedése lassul. Ennek ellenére újabb szigorítás jön az országban: két hétre leállnak a nem létfontosságú vállalatok. ","shortLead":"Az országban több mint 78 ezer fertőzött van, viszont a jelek szerint a járvány terjedése lassul. Ennek ellenére újabb...","id":"20200329_Spanyolorszag_koronavirus_halalos_aldozat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7d4d2729-bf46-4c0c-9424-96ce0a98e79a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eed11bbd-d138-4f80-a409-e5a51e32adea","keywords":null,"link":"/vilag/20200329_Spanyolorszag_koronavirus_halalos_aldozat","timestamp":"2020. március. 29. 14:10","title":"Spanyolország: több mint 800-an haltak meg egy nap alatt a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]