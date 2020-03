Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8b1e8d2f-d7a9-4395-a435-b68fd3bac119","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A brit légitársaság a járatok felfüggesztését a koronavírus miatt bevezetett \"példátlan utazási korlátozásokkal\" indokolja. ","shortLead":"A brit légitársaság a járatok felfüggesztését a koronavírus miatt bevezetett \"példátlan utazási korlátozásokkal\"...","id":"20200330_felfuggesztette_repuleseit_az_easyjet_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8b1e8d2f-d7a9-4395-a435-b68fd3bac119&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"994f3ce0-8a21-4e3a-9ceb-bd2b0837066d","keywords":null,"link":"/kkv/20200330_felfuggesztette_repuleseit_az_easyjet_koronavirus","timestamp":"2020. március. 30. 10:22","title":"Összes járatát leállította az EasyJet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b446d9f5-bd94-4eb5-b843-2ba213cdbb26","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Miközben az európai országokba most kezdett el begyűrűzni a járvány miatti válság, Kína a hivatalos bejelentés szerint szinte már már túl is van a nehezén.","shortLead":"Miközben az európai országokba most kezdett el begyűrűzni a járvány miatti válság, Kína a hivatalos bejelentés szerint...","id":"20200330_kina_nagyvallalatok_termeles_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b446d9f5-bd94-4eb5-b843-2ba213cdbb26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0109270b-afdd-4e3b-a6f3-a935363f36ad","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200330_kina_nagyvallalatok_termeles_koronavirus","timestamp":"2020. március. 30. 12:09","title":"A kínai nagyvállalatok 98 százaléka újrakezdte a termelést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33d00003-8e6d-42ab-a400-6d021ec34db0","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A büntetés azokra vonatkozik, akik gondatlanságból több ember halálát okozzák.","shortLead":"A büntetés azokra vonatkozik, akik gondatlanságból több ember halálát okozzák.","id":"20200331_oroszorszag_karanten_koronavirus_bortonbuntetes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=33d00003-8e6d-42ab-a400-6d021ec34db0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"674a41ed-a353-40e0-b239-8dfedb746682","keywords":null,"link":"/vilag/20200331_oroszorszag_karanten_koronavirus_bortonbuntetes","timestamp":"2020. március. 31. 13:40","title":"Oroszországban 7 év börtön is várhat a karanténszabályokat megsértőkre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d3fba18-fee7-4b95-baa8-20d54845e475","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az sincs rendben a kamara szerint, hogy az orvosok, ápolók maguknak vesznek védőruhát, amit aztán otthonaikban mosnak ki.","shortLead":"Az sincs rendben a kamara szerint, hogy az orvosok, ápolók maguknak vesznek védőruhát, amit aztán otthonaikban mosnak...","id":"20200330_meszk_vedoruha_operatv_torzs_kasler_miklos_pinter_sandor_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7d3fba18-fee7-4b95-baa8-20d54845e475&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8947c03-658b-4857-b537-59fd1da44418","keywords":null,"link":"/itthon/20200330_meszk_vedoruha_operatv_torzs_kasler_miklos_pinter_sandor_koronavirus","timestamp":"2020. március. 30. 17:34","title":"Nincs elég védőruha, az egészségügyi szakdolgozók nyílt levélben kérnek segítséget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"826149b2-2efd-4c6e-b81c-0dc07712667d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Spanyolországban egy vásárcsarnokot alakították át ideiglenes kórházzá, hogy mentesítsék a fővárosi intézményeket. ","shortLead":"Spanyolországban egy vásárcsarnokot alakították át ideiglenes kórházzá, hogy mentesítsék a fővárosi intézményeket. ","id":"20200331_Sokkolo_video_keszult_a_madridi_vasarcsarnokban_felallitott_tabori_korhazrol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=826149b2-2efd-4c6e-b81c-0dc07712667d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ccaeede-a810-413c-b721-1e22ad610ffa","keywords":null,"link":"/vilag/20200331_Sokkolo_video_keszult_a_madridi_vasarcsarnokban_felallitott_tabori_korhazrol","timestamp":"2020. március. 31. 10:43","title":"\"Ez egy katasztrófa\" – videó készült a madridi tábori kórházról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51092546-1eb0-4877-9fc3-1be64ab38a8d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Leginkább a munkásszállások volt lakói kerültek az utcára és jelentek meg az ellátórendszerben.","shortLead":"Leginkább a munkásszállások volt lakói kerültek az utcára és jelentek meg az ellátórendszerben.","id":"20200331_Megjelentek_a_hajlektalanszallokon_a_munkajukat_es_lakhatasukat_elveszitett_tomegek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=51092546-1eb0-4877-9fc3-1be64ab38a8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ad8ed29-39d9-498c-94d2-e01c952ba040","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200331_Megjelentek_a_hajlektalanszallokon_a_munkajukat_es_lakhatasukat_elveszitett_tomegek","timestamp":"2020. március. 31. 10:40","title":"Megjelentek a hajléktalanszállókon a munkájukat és lakhatásukat elveszített tömegek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35a68d22-eac8-4e38-87f6-d01453128234","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Összesen 257 magyar és 18 szlovák állampolgárt hoznak haza két géppel, Torontóból 4000 maszkot is elhoznak.","shortLead":"Összesen 257 magyar és 18 szlovák állampolgárt hoznak haza két géppel, Torontóból 4000 maszkot is elhoznak.","id":"20200331_Szijjarto_Indulnak_a_gepek_az_Amerikaban_rekedt_magyarokert","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=35a68d22-eac8-4e38-87f6-d01453128234&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4ac3ff2-59e8-4679-9a8e-de2e7616cbf2","keywords":null,"link":"/itthon/20200331_Szijjarto_Indulnak_a_gepek_az_Amerikaban_rekedt_magyarokert","timestamp":"2020. március. 31. 10:01","title":"Szijjártó: Indulnak a gépek az Amerikában rekedt magyarokért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82accb94-4471-4099-a9c0-6770d3c630b8","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A fővárosban is sokkal kevesebb új projekt indult el.","shortLead":"A fővárosban is sokkal kevesebb új projekt indult el.","id":"20200331_ingatlanpiac_elado_lakas_alberlet_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=82accb94-4471-4099-a9c0-6770d3c630b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a370c350-667e-47b6-87b5-e639ecd125c6","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200331_ingatlanpiac_elado_lakas_alberlet_koronavirus","timestamp":"2020. március. 31. 10:20","title":"Már érezhetők a koronavírus hatásai az ingatlanpiacon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]