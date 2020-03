Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f7ddca99-3706-4055-830f-3bae805a7889","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár a Qualcomm nevét leginkább az okostelefonokban használt lapkakészletről ismerhetjük, a gyártó más területre is készít chipeket. Például a teljesen vezeték nélküli fülhallgatók piacára.","shortLead":"Bár a Qualcomm nevét leginkább az okostelefonokban használt lapkakészletről ismerhetjük, a gyártó más területre is...","id":"20200330_qualcomm_lapkakeszlet_vezetek_nelkuli_fulhallgato","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f7ddca99-3706-4055-830f-3bae805a7889&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"608eb0c1-81be-4bc0-b78e-1a7918f1c7cd","keywords":null,"link":"/tudomany/20200330_qualcomm_lapkakeszlet_vezetek_nelkuli_fulhallgato","timestamp":"2020. március. 30. 14:03","title":"Jöhetnek az Apple-féle AirPods Pro olcsóbb alternetívái","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91ed5372-61f7-41bd-afa4-55790f975af3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több mint húsz szakszervezet és közoktatásban aktív civil szervezet írta alá azt a nyílt levelet, amely az új NAT halasztása mellett azt is kéri, hogy legyen szava az érintetteknek az érettségik megszervezésében.","shortLead":"Több mint húsz szakszervezet és közoktatásban aktív civil szervezet írta alá azt a nyílt levelet, amely az új NAT...","id":"20200330_nat_elhalasztasa_kozoktatas_szakszervezetek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=91ed5372-61f7-41bd-afa4-55790f975af3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"318e41cd-2414-45e4-98b4-cac58f83db81","keywords":null,"link":"/itthon/20200330_nat_elhalasztasa_kozoktatas_szakszervezetek","timestamp":"2020. március. 30. 13:43","title":"Húsz oktatási és civil szervezet kéri az új alaptanterv bevezetésének halasztását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1ecbc84-9ce8-4414-831a-237dbb377e37","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az európai kutatók szerint a vizeletben lévő karbamid lágyítóként is alkalmazható abban a betonszerkezetben, amelyből a majdani holdbázis épülne fel.","shortLead":"Az európai kutatók szerint a vizeletben lévő karbamid lágyítóként is alkalmazható abban a betonszerkezetben, amelyből...","id":"20200330_holdbazis_asztronauta_vizelet_karbamid","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e1ecbc84-9ce8-4414-831a-237dbb377e37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1553fd05-7308-421f-8723-1c37a05bcfe6","keywords":null,"link":"/tudomany/20200330_holdbazis_asztronauta_vizelet_karbamid","timestamp":"2020. március. 30. 17:03","title":"Az űrhajósok vizelete nagyon jól jöhet a holdbázis felépítéséhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f368ca22-7a23-4944-ac89-28b5e29e9b91","c_author":"Dragon Zoltán","category":"360","description":"Bár több intézmény évek, sőt évtizedek óta kísérletezik az oktatás bizonyos elemeinek virtualizálásával, az országban most zajló hirtelen átállásra senki nem volt felkészülve. A Szegedi Tudományegyetem Digitális Kultúra és Elméletek Kutatócsoportjának vezetője csokorba gyűjti a módszertani, technikai és mentális dilemmákat.","shortLead":"Bár több intézmény évek, sőt évtizedek óta kísérletezik az oktatás bizonyos elemeinek virtualizálásával, az országban...","id":"202013__tavoktatas_kerdojelekkel__forro_meg_akasa__toredezettsegmentesites__az_egesz_orszag_rakattant","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f368ca22-7a23-4944-ac89-28b5e29e9b91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a688731-cfdb-4706-80c7-8f9f3b0197ee","keywords":null,"link":"/360/202013__tavoktatas_kerdojelekkel__forro_meg_akasa__toredezettsegmentesites__az_egesz_orszag_rakattant","timestamp":"2020. március. 31. 07:00","title":"Az egész ország rákattant, de nem távoktatás, ami most zajlik. Hogy mi ezzel a baj?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88cf0f80-2f3b-49c1-bb17-516b9d0dc2ff","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mi a feladata az osztályfőnöknek a kényszerű távoktatás idején? Erről írt ajánlást, illetve gyűjti a konkrét tapasztalatokat az Osztályfőnökök Országos Szakmai Egyesülete.\r

\r

","shortLead":"Mi a feladata az osztályfőnöknek a kényszerű távoktatás idején? Erről írt ajánlást, illetve gyűjti a konkrét...","id":"20200330_A_tavoktatasban_is_nagy_szukseg_van_az_osztalyfonokokre","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=88cf0f80-2f3b-49c1-bb17-516b9d0dc2ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c250da67-d835-41ed-adc4-534997124f48","keywords":null,"link":"/elet/20200330_A_tavoktatasban_is_nagy_szukseg_van_az_osztalyfonokokre","timestamp":"2020. március. 30. 11:20","title":"A távoktatásban is nagy szükség van az osztályfőnökökre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2ac0bb0-4242-40b0-834e-5b065cc177c2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Eltűntek az emberek és ez most így van jól. \r

\r

","shortLead":"Eltűntek az emberek és ez most így van jól. \r

\r

","id":"20200329_Vasarnap_delutan_teljesen_uresek_Budapest_utcai","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b2ac0bb0-4242-40b0-834e-5b065cc177c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23e8ceec-7da7-40ea-be88-41ae6b954eab","keywords":null,"link":"/itthon/20200329_Vasarnap_delutan_teljesen_uresek_Budapest_utcai","timestamp":"2020. március. 29. 16:09","title":"Vasárnap délutánra kiürültek Budapest utcái","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1375cd76-3846-4a80-81be-d7bec6b198a4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az ötlet annak a csapatvezetőnek a fejéből pattant ki, aki nemrégiben Verstappent már kitette volna a fertőzésnek. ","shortLead":"Az ötlet annak a csapatvezetőnek a fejéből pattant ki, aki nemrégiben Verstappent már kitette volna a fertőzésnek. ","id":"20200331_koronataborban_fertoztek_volna_meg_a_red_bull_pilotait","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1375cd76-3846-4a80-81be-d7bec6b198a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2ebb059-9b59-4af3-90ed-b72f160c0b7e","keywords":null,"link":"/cegauto/20200331_koronataborban_fertoztek_volna_meg_a_red_bull_pilotait","timestamp":"2020. március. 31. 09:21","title":"Koronavírus-táborban fertőzték volna meg a Red Bull pilótáit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e87f666-fba1-4cc9-80cb-80b48cf66d70","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tizennyolcadik nap - írta a miniszterelnök a videó alatt.","shortLead":"Tizennyolcadik nap - írta a miniszterelnök a videó alatt.","id":"20200329_Uj_videoval_jelentkezett_Orban_Viktor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7e87f666-fba1-4cc9-80cb-80b48cf66d70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4bdb262-9a6d-443a-9582-0f2ffe78dccb","keywords":null,"link":"/itthon/20200329_Uj_videoval_jelentkezett_Orban_Viktor","timestamp":"2020. március. 29. 18:15","title":"Új videóval jelentkezett Orbán Viktor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]