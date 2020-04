Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"073c1ddc-a7e1-4528-8ea5-feece6e296d1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A koronavírus-járvány kitörése nyomán megszaporodott álhírek miatt leginkább két ország okolható egy uniós jelentés szerint.","shortLead":"A koronavírus-járvány kitörése nyomán megszaporodott álhírek miatt leginkább két ország okolható egy uniós jelentés...","id":"20200402_kina_oroszorszag_alhir_koronavirus_dezinformacio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=073c1ddc-a7e1-4528-8ea5-feece6e296d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b4f22a4-9582-41ca-93a2-401973686e3a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200402_kina_oroszorszag_alhir_koronavirus_dezinformacio","timestamp":"2020. április. 02. 09:11","title":"Kína és Oroszország gőzerővel nyomja a népbutítást koronavírus-ügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2461c35b-b1a3-400f-a4ee-7dcd9f9d0bc7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes benyújtotta az egyházak szociális és gyermekvédelmi ellátások terén betöltött szerepének megerősítéséről szóló törvényjavaslatot. Ennek értelmében az egyházi szociális intézmények ingyen hozzájutnának az általuk használt ingatlanokhoz.","shortLead":"Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes benyújtotta az egyházak szociális és gyermekvédelmi ellátások terén betöltött...","id":"20200401_Ingyen_megkapnak_ingatlanjaikat_az_egyhazi_szocialis_intezmenyek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2461c35b-b1a3-400f-a4ee-7dcd9f9d0bc7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e4b75bf-139d-441e-990f-7f3f4d0a803d","keywords":null,"link":"/itthon/20200401_Ingyen_megkapnak_ingatlanjaikat_az_egyhazi_szocialis_intezmenyek","timestamp":"2020. április. 01. 15:58","title":"Ingyen megkapnák ingatlanjaikat az egyházi szociális intézmények","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"daefe2d7-06d5-4f4d-9773-254cbc03df0e","c_author":"Windisch Judit - Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Megkerülte a kormány Karácsony Gergelyt, a főpolgármesterrel nem egyeztettek arról a törvénytervezetről, amely gyámság alá vonná a polgármestereket veszélyhelyzet idejére. Ha a Parlament elfogadja a törvényjavaslatot, a főpolgármester, illetve a polgármesterek csak a helyi védelmi bizottság jóváhagyásával dönthetnének védelmi kérdésekben. Karácsony Gergely írásban válaszolt a hvg.hu kérdéseire.","shortLead":"Megkerülte a kormány Karácsony Gergelyt, a főpolgármesterrel nem egyeztettek arról a törvénytervezetről, amely gyámság...","id":"20200401_Karacsony_torvenyjavaslat_kormany_veszelyhelyzet_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=daefe2d7-06d5-4f4d-9773-254cbc03df0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fada17d-3901-4eb8-b520-e008a64c0fbe","keywords":null,"link":"/itthon/20200401_Karacsony_torvenyjavaslat_kormany_veszelyhelyzet_koronavirus","timestamp":"2020. április. 01. 14:01","title":"Karácsony: Ez a javaslat emberéletekbe is kerülhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc1461e7-14b4-4506-8630-68fb753688e2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fertőzés növekedésének mértéke egyenletes, ami biztató Müller Cecília szerint. Az operatív törzs szerdai tájékoztatója.","shortLead":"A fertőzés növekedésének mértéke egyenletes, ami biztató Müller Cecília szerint. Az operatív törzs szerdai...","id":"20200401_Koronavirus_az_Operativ_Torzs_szerdai_tajekoztatoja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cc1461e7-14b4-4506-8630-68fb753688e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbcd522d-9797-41df-85f0-25fe624b1617","keywords":null,"link":"/itthon/20200401_Koronavirus_az_Operativ_Torzs_szerdai_tajekoztatoja","timestamp":"2020. április. 01. 11:22","title":"17 koronavírusos van lélegeztetőgépen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf471479-6d19-41f3-8f25-84759ec1d85e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Március elején sokadjára hosszabbították meg a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetet. A Magyar Közlönyben most megjelent kormányhatározat szerint milliárdokat juttat erre a kormány.","shortLead":"Március elején sokadjára hosszabbították meg a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetet. A Magyar Közlönyben most...","id":"20200401_86_milliardot_ad_a_kormany_a_tomeges_bevandorlas_kezelesere","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bf471479-6d19-41f3-8f25-84759ec1d85e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b545e0f-2334-410d-ac72-78022f879c10","keywords":null,"link":"/itthon/20200401_86_milliardot_ad_a_kormany_a_tomeges_bevandorlas_kezelesere","timestamp":"2020. április. 01. 09:27","title":"8,6 milliárdot ad a kormány \"a tömeges bevándorlás kezelésére\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"275104fa-5475-404b-9fe4-4557b4f8a0d1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hatalmasat zuhan a forint, a reggeli 360-as árfolyamról 368-ig esett az euróval szemben. Amellett, hogy a nemzetközi hangulat nem segíti Közép-Európa devizáit, még a régiónk más pénzeihez képest is nagyot esik a forint.","shortLead":"Hatalmasat zuhan a forint, a reggeli 360-as árfolyamról 368-ig esett az euróval szemben. Amellett, hogy a nemzetközi...","id":"20200401_forint_euro_arfolyam_melypont_deviza","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=275104fa-5475-404b-9fe4-4557b4f8a0d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10bbfba0-6760-4e58-86e2-3695b7e2ccf9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200401_forint_euro_arfolyam_melypont_deviza","timestamp":"2020. április. 01. 11:28","title":"Zuhan a forint, már 369 forintba kerül egy euró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3513cfb6-b11d-4de3-9e16-e40fd507c064","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A külügyminiszter szerint ez a legnagyobb hazatérési akció Magyarország modern kori történetében.","shortLead":"A külügyminiszter szerint ez a legnagyobb hazatérési akció Magyarország modern kori történetében.","id":"20200402_koronavirus_jarvany_szijjarto_peter_egyesult_allamok_kanada_mentes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3513cfb6-b11d-4de3-9e16-e40fd507c064&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed265eb0-f6de-4e48-b4c0-c5a8851191a0","keywords":null,"link":"/itthon/20200402_koronavirus_jarvany_szijjarto_peter_egyesult_allamok_kanada_mentes","timestamp":"2020. április. 02. 17:18","title":"240 magyart hoztak haza Észak-Amerikából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fdc8eea6-2e9a-4bbb-8b6a-1f86ea59dda4","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Néhány nap alatt raktak össze szükségkórházakat a két európai nagyvárosban.","shortLead":"Néhány nap alatt raktak össze szükségkórházakat a két európai nagyvárosban.","id":"20200401_koronavirus_jarvany_fertozes_korhaz_egeszsegugy","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fdc8eea6-2e9a-4bbb-8b6a-1f86ea59dda4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38c20c12-ab34-4b5c-9b7c-d362bf3d84ef","keywords":null,"link":"/vilag/20200401_koronavirus_jarvany_fertozes_korhaz_egeszsegugy","timestamp":"2020. április. 01. 14:00","title":"Viharos gyorsasággal emeltek óriási szükségkórházakat Londonban és Milánóban is – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]